Приглашаем в познавательное и очень красивое путешествие! Вы посетите горные ущелья и три знаменитых курорта: «Красную Поляну», «Розу Хутор» и «Газпром Поляну». Побываете в месте, где когда-то находилось дно мирового океана Тетис, и увидите загадочные дольмены. А также узнаете, кто населял Черноморское побережье раньше — и другие интересные факты.
Описание экскурсии
- Ахштырское ущелье. Вы полюбуетесь живописными видами и оцените самый длинный мост в России, расположенный на высоте 200 метров.
- Ущелье Ахцу. Это природный барьер между климатическими зонами, где снимали фильм «Кавказская пленница».
- Нарзанный источник Чвижепсе. Вы попробуете воду с природным газированием и очень богатой минерализацией.
- Горнолыжные курорты. Мы посетим все три курорта: «Красную Поляну», «Розу Хутор» и «Газпром Поляну». Поговорим о плюсах и минусах каждого из них.
- Дольмены. Вы увидите древние культовые сооружения, о происхождении и предназначении которых ученые спорят до сих пор. Прикоснётесь к многовековым каштанам и загадаете желание в каменном лабиринте.
- Олимпийский парк. Я покажу вам знаменитую стелу олимпийского огня и стадионы, где ковалась история Олимпийских игр.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
- Транспорт включён в стоимость.
- Входные билеты на дольмены оплачиваются дополнительно — 200 ₽ с чел.
- По желанию вы сможете прокатиться по канатной дороге на одном из горных курортов — от 2600 ₽ с чел.
- Возможно проведение экскурсии для большего количества человек с доплатой 2000 ₽ за каждого последующего.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваша команда гидов в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 145 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Максим, я живу в Краснодарском крае. Вместе с командой с радостью покажем вам самые интересные и живописные места Сочи и Абхазии.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Великолепный уровень организации.
Очень понравилось сотрудничать с Максимом. Заранее обговорили все нюансы и остались довольны выбором.
Мы были с 2 детишками, автомобиль для путешествий крайне комфортный (6 мест + водитель), детские кресла
Очень понравилось сотрудничать с Максимом. Заранее обговорили все нюансы и остались довольны выбором.
Мы были с 2 детишками, автомобиль для путешествий крайне комфортный (6 мест + водитель), детские кресла
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К
Большое спасибо за замечательную экскурсию! Всё было организовано на высшем уровне: интересный маршрут, увлекательные рассказы Александра, его умение живо и доступно преподнести информацию, сделали этот день незабываемым.
Спасибо за яркие впечатления, новые знания и отличное настроение!
Рекомендую на все 💯
Спасибо за яркие впечатления, новые знания и отличное настроение!
Рекомендую на все 💯
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