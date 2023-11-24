Прокатиться по горным окрестностям Сочи, полюбоваться шикарной природой и прикоснуться к истории
Приглашаем в познавательное и очень красивое путешествие! Вы посетите горные ущелья и три знаменитых курорта: Красная Поляна, Роза Хутор и Газпром. Побываете в месте, где когда-то находилось дно мирового океана Тетис, и увидите загадочные дольмены. А также узнаете, кто населял Черноморское побережье раньше — и другие интересные факты.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
- Ахштырское ущелье. Вы полюбуетесь живописными видами и оцените самый длинный мост в России, расположенный на высоте 200 метров.
- Ущелье Ахцу. Это природный барьер между климатическими зонами, где снимали фильм «Кавказская пленница».
- Нарзанный источник Чвижепсе. Вы попробуете воду с природным газированием и очень богатой минерализацией.
- Горнолыжные курорты. Мы посетим все три курорта: Красная Поляна, Роза Хутор и Газпром. Поговорим о плюсах и минусах каждого из них.
- Дольмены. Вы увидите древние культовые сооружения, о происхождении и предназначении которых ученые спорят до сих пор. Прикоснётесь к многовековым каштанам и загадаете желание в каменном лабиринте.
- Олимпийский парк. Я покажу вам знаменитую стелу олимпийского огня и стадионы, где ковалась история Олимпийских игр.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
- Транспорт включён в стоимость.
- Входные билеты на дольмены оплачиваются дополнительно — 200 руб. с человека.
- По желанию вы сможете прокатиться по канатной дороге на одном из горных курортов — от 2300 руб. с человека.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваша команда гидов в Адлере
Здравствуйте! Меня зовут Максим, я живу в Краснодарском крае. Вместе с командой гидов с радостью покажем вам самые интересные и живописные места Сочи и Абхазии. Поделимся их богатой историей и удивительными легендами.
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