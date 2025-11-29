«Чертовы ворота» — скалистый каньон, пролегающий в Хостинском районе.
Описание экскурсииНезабываемые ощущения: мотопрогулка в каньон «Чертовы ворота» «Чертовы ворота» — скалистый каньон, пролегающий в Хостинском районе. По нему течет река Хоста, которая прогревается на солнце настолько, что в ней можно искупаться! Глубина реки разная: от мелководья до мест, где дна не достать, даже прыгнув со скалы – для любителей острых ощущений! Вода настолько прозрачная, что в ней можно увидеть проплывающих рыбок. Бронируйте в любое время года – мы ездим без перерывов на зиму! Вас ждут:
- Яркие впечатления: увлекательная поездка по живописным местам, наполненная адреналином и свободой.
- Захватывающие виды: невероятные пейзажи, которые откроются вашего взору.
- Возможность для активного отдыха: освежающее купание в чистой реке.
- Эффектные фото: возможность арендовать САП-борд и сделать незабываемые фотографии на фоне потрясающей природы. - Продолжительность поездки указана при старте из Адлера, из других районов уточняйте при бронировании - Мы заберем вас с вашего адреса и после поездки привезем обратно - Ограничение по весу пассажира - 120 кг - Поездка доступна для детей от 10 лет в сопровождении родителя - 1 пассажир на 1 мотоцикле - Выдаем необходимую экипировку - Гибкий тайминг, можем ускориться, можем немного задерживаться на локациях при возможности - Наши водители имеют большой опыт вождения мотоциклов - Перед поездкой проводник-водитель проведет для вас инструктаж.
Можете забронировать любой свободный слот. Финальное время согласуем после бронирования. Также можем обсудить с вами любое время сверх доступных слотов.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Река Хоста
- Каньон «Чертовы ворота»
Что включено
- Поездка на мотоцикле
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мы заберем вас по вашему адресу
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Можете забронировать любой свободный слот. Финальное время согласуем после бронирования. Также можем обсудить с вами любое время сверх доступных слотов.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
