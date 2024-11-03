Из Адлера в Сочи: по каньонам и подземельям

Спастись от суеты города и отправиться на свидание с природой на целый день
В путешествии вы посетите пещеры и три каньона, искупаетесь в горных реках, прогуляетесь по чайным плантациям и отдохнёте в прохладе живописного леса.

Мы сделаем всё, чтобы поездка прошла без спешки и в комфортной обстановке, а также позаботимся, чтобы вы получили максимум впечатлений от всех локаций.
Из Адлера в Сочи: по каньонам и подземельям
Из Адлера в Сочи: по каньонам и подземельям
Из Адлера в Сочи: по каньонам и подземельям
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Плантации, лес, чаепитие — отдохнуть душой

Панорамы гор и сочные зелёные луга, поляны с самым северным чаем в мире и колорит природных пейзажей — это всё о чайных плантациях, куда мы отправимся первым делом. Напитавшись видами, продолжим путешествие уже по лесу и неспешно добредём до каньона Царские ворота. Здесь будем купаться, делать кадры на память и отдыхать. На обратном пути до автомобиля остановимся на поляне, чтобы выпить чая с домашним пирогом и подготовиться к следующей точке. Весь первый маршрут занимает 1,5-2 часа.

Охладиться в пещерах

Побудем немного спелеотуристами и нырнём в самую протяжённую подземную систему в России. Длина Воронцовских пещер — 12 км, из которых гостям доступно только 650 метров, зато каких! Каменные природные колонны, сталактиты и сталагмиты — нерукотворные творения всегда впечатляют, особенно в подобных масштабах. Перед прогулкой можно заказать обед, а по возвращению из пещер он будет готов. Оплачивается отдельно. После еды движемся дальше.

Побыть наедине с каньонами

Навалищенское ущелье и Чёртовы ворота — последние две природные достопримечательности, куда мы едем. В первом каньоне прогулочная зона небольшая, но здесь можно снова искупаться и сделать фотографии. А во втором мы поднимемся на деревянный подвесной мост и полюбуемся пейзажами с высоты. Чистейший воздух и прохлада каньона задобрят самого прихотливого гостя в жаркий сочинский день.

Организационные детали

  • Мы заберём вас у вашего отеля в Адлере. Трансфер включен в стоимость.
  • Дополнительно оплачивается обед (по желанию) и билеты в национальном парке: комплекс Воронцовских пещер — 650 руб. /чел, каньоны — 200 руб. /чел

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет6 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля Сочи-Адлер-Олимпийский парк
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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