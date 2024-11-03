В путешествии вы посетите пещеры и три каньона, искупаетесь в горных реках, прогуляетесь по чайным плантациям и отдохнёте в прохладе живописного леса. Мы сделаем всё, чтобы поездка прошла без спешки и в комфортной обстановке, а также позаботимся, чтобы вы получили максимум впечатлений от всех локаций.

Описание экскурсии

Плантации, лес, чаепитие — отдохнуть душой

Панорамы гор и сочные зелёные луга, поляны с самым северным чаем в мире и колорит природных пейзажей — это всё о чайных плантациях, куда мы отправимся первым делом. Напитавшись видами, продолжим путешествие уже по лесу и неспешно добредём до каньона Царские ворота. Здесь будем купаться, делать кадры на память и отдыхать. На обратном пути до автомобиля остановимся на поляне, чтобы выпить чая с домашним пирогом и подготовиться к следующей точке. Весь первый маршрут занимает 1,5-2 часа.

Охладиться в пещерах

Побудем немного спелеотуристами и нырнём в самую протяжённую подземную систему в России. Длина Воронцовских пещер — 12 км, из которых гостям доступно только 650 метров, зато каких! Каменные природные колонны, сталактиты и сталагмиты — нерукотворные творения всегда впечатляют, особенно в подобных масштабах. Перед прогулкой можно заказать обед, а по возвращению из пещер он будет готов. Оплачивается отдельно. После еды движемся дальше.

Побыть наедине с каньонами

Навалищенское ущелье и Чёртовы ворота — последние две природные достопримечательности, куда мы едем. В первом каньоне прогулочная зона небольшая, но здесь можно снова искупаться и сделать фотографии. А во втором мы поднимемся на деревянный подвесной мост и полюбуемся пейзажами с высоты. Чистейший воздух и прохлада каньона задобрят самого прихотливого гостя в жаркий сочинский день.

Организационные детали