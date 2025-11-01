Мои заказы

Юпшарский каньон, озеро Рица и мандариновый рай - из Адлера

Всё самое интересное в Абхазии за один день
Добро пожаловать в страну души! Эта программа отлично подходит для первого знакомства с республикой: вы увидите главные достопримечательности, попробуете местные деликатесы и узнаете любопытные исторические факты.

Юпшарский каньон, Голубое озеро, Гагра, озеро Рица, мандариновые сады — всё это и многое другое ждёт вас на маршруте.
5
1 отзыв
Описание экскурсии

6:00 — выезд из Адлера

7:00–7:30 — колоннада в Гагре

Прогулка у архитектурного символа города с живописным видом на море.

7:40–8:10 — ресторан «Гагрипш»

Здесь можно позавтракать (за доплату) или просто насладиться атмосферой у моря.

8:30–9:30 — дегустация сыра, мёда и вина

Вы познакомитесь с местными гастрономическими деликатесами.

10:00–11:00 — купание в заповедной зоне в Пицунде

11:30–12:00 — тарзанка над рекой (по желанию)

12:10–12:30 — Голубое озеро

Водоём с ярко-голубой водой в окружении лесов.

12:30–13:00 — Юпшарский каньон, или Каменный мешок

13:00–15:00 — озеро Рица

Главная жемчужина Абхазии с чистой водой и потрясающими пейзажами.

15:10–15:30 — водопад Мужские Слёзы

16:00–17:30 — мандариновый сад

Прогулка по ароматным садам и возможность попробовать фрукты прямо с дерева.

17:30 — выезд в Адлер

Вы узнаете:

  • историю древних крепостей и храмов Абхазии, а также их легенды и тайны
  • традиции и обычаи местного народа
  • особенности природы: гор, озёр, каньонов
  • секреты абхазской кухни

Организационные детали

  • Поедем на Mercedes Sprinter
  • Отдельно по желанию оплачивается: завтрак и обед — 700–1000 ₽ за чел., тарзанка — 1000 ₽
  • С вами поеду я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 06:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный2100 ₽
Дети до 12 лет1900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл
Кирилл — ваша команда гидов в Адлере
Провели экскурсии для 90 туристов
Мы специализируемся на организации увлекательных экскурсий по местным достопримечательностям, а также в живописной Республике Абхазия. Понимаем, насколько важна каждая деталь в организации: от подбора интересных маршрутов до комфорта и безопасности. Каждое наше путешествие разработано так, чтобы не только познакомить вас с уникальными историческими и культурными памятниками, но и погрузить в атмосферу местной природы и традиций.

Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
1 ноя 2025
От экскурсии по Абхазии я просто в. Восторге! это было просто невероятно! Каждая остановка была уникальной и запоминающейся. Колоннада в Гаграх поразила своей красотой, а в ресторане “Гагрипш” я сделала
читать дальше

классные фото с потрясающим видом на море. Дегустация сыра, меда и вина была настоящим гастрономическим праздником!

Купание в заповедной зоне на пляже Рощи Пицундской Сосны стало настоящим расслаблением хоть уже и не Сезон,прохладно,а тарзанка над рекой добавила адреналина. Голубое озеро и Юпшарский каньон оставили меня без слов от восхищения. Озеро Рица с его кристально чистой водой — это просто сказка!

Водопад "Мужские слезы" был романтичным и красивым, а прогулка по мандариновым садам подарила незабываемые ощущения. Эта экскурсия была насыщенной и увлекательной, я рекомендую всем!

