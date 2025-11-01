читать дальше классные фото с потрясающим видом на море. Дегустация сыра, меда и вина была настоящим гастрономическим праздником!



Купание в заповедной зоне на пляже Рощи Пицундской Сосны стало настоящим расслаблением хоть уже и не Сезон,прохладно,а тарзанка над рекой добавила адреналина. Голубое озеро и Юпшарский каньон оставили меня без слов от восхищения. Озеро Рица с его кристально чистой водой — это просто сказка!



Водопад "Мужские слезы" был романтичным и красивым, а прогулка по мандариновым садам подарила незабываемые ощущения. Эта экскурсия была насыщенной и увлекательной, я рекомендую всем!

От экскурсии по Абхазии я просто в. Восторге! это было просто невероятно! Каждая остановка была уникальной и запоминающейся. Колоннада в Гаграх поразила своей красотой, а в ресторане “Гагрипш” я сделала