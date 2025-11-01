Добро пожаловать в страну души! Эта программа отлично подходит для первого знакомства с республикой: вы увидите главные достопримечательности, попробуете местные деликатесы и узнаете любопытные исторические факты.
Юпшарский каньон, Голубое озеро, Гагра, озеро Рица, мандариновые сады — всё это и многое другое ждёт вас на маршруте.
Описание экскурсии
6:00 — выезд из Адлера
7:00–7:30 — колоннада в Гагре
Прогулка у архитектурного символа города с живописным видом на море.
7:40–8:10 — ресторан «Гагрипш»
Здесь можно позавтракать (за доплату) или просто насладиться атмосферой у моря.
8:30–9:30 — дегустация сыра, мёда и вина
Вы познакомитесь с местными гастрономическими деликатесами.
10:00–11:00 — купание в заповедной зоне в Пицунде
11:30–12:00 — тарзанка над рекой (по желанию)
12:10–12:30 — Голубое озеро
Водоём с ярко-голубой водой в окружении лесов.
12:30–13:00 — Юпшарский каньон, или Каменный мешок
13:00–15:00 — озеро Рица
Главная жемчужина Абхазии с чистой водой и потрясающими пейзажами.
15:10–15:30 — водопад Мужские Слёзы
16:00–17:30 — мандариновый сад
Прогулка по ароматным садам и возможность попробовать фрукты прямо с дерева.
17:30 — выезд в Адлер
Вы узнаете:
- историю древних крепостей и храмов Абхазии, а также их легенды и тайны
- традиции и обычаи местного народа
- особенности природы: гор, озёр, каньонов
- секреты абхазской кухни
Организационные детали
- Поедем на Mercedes Sprinter
- Отдельно по желанию оплачивается: завтрак и обед — 700–1000 ₽ за чел., тарзанка — 1000 ₽
- С вами поеду я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 06:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2100 ₽
|Дети до 12 лет
|1900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Кирилл — ваша команда гидов в Адлере
Провели экскурсии для 90 туристов
Мы специализируемся на организации увлекательных экскурсий по местным достопримечательностям, а также в живописной Республике Абхазия. Понимаем, насколько важна каждая деталь в организации: от подбора интересных маршрутов до комфорта и безопасности. Каждое наше путешествие разработано так, чтобы не только познакомить вас с уникальными историческими и культурными памятниками, но и погрузить в атмосферу местной природы и традиций.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
1 ноя 2025
От экскурсии по Абхазии я просто в восторге! это было просто невероятно! Каждая остановка была уникальной и запоминающейся. Колоннада в Гаграх поразила своей красотой, а в ресторане "Гагрипш" я сделала
Входит в следующие категории Адлера
