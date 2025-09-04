Вы получите представление об истории Олимпиады-2014 и ее объектах, узнаете о судьбе края и полюбуетесь горными панорамами.
В программе курорты Красная Поляна, Роза Хутор и Газпром Поляна, возможность покататься по канатной дороге и посетить Олимпийский парк. Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе с гидом.
Описание экскурсииДорога по Краснополянскому шоссе ведет к живописному ущелью Ахцу. Мы сделаем остановку и прослушаем историю гида об этой локации, сделаем памятные снимки. После заедем на источник минеральной воды «Чвижепсе». Вы сможете попробовать и набрать целебную воду, насыщенную минералами, йодом и железом. Далее мы отправимся на обед в местечко, откуда открываются панорамные виды на окрестности. Здесь будет проходить дегустация вина и меда. Пока обед готовят, вы продегустируете местную продукцию. В этом кафе наши туристы очень любят дегустировать форель, приготовленную на углях. Далее мы совершим путешествие к трем главным горным курортам Сочи: Красная Поляна, где вы можете прогуляться по Горки Городу, ознакомиться с историей курорта и насладиться местной архитектурой. Роза Хутор - самый популярный из трех курортов. Высшая его точка, Роза Пик, находится на высоте 2320 м. Поднявшись туда на канатной дороге, вы увидите величественные горы с высоты птичьего полета; Газпром Лаура знаменит своим научным центром в футуристическом стиле. Завершится наше путешествие уникальным Шоу поющих фонтанов на обратном пути к Сочи.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Курорт Красная Поляна
- Курорт Газпром Лаура
- Курорт Роза Хутор
Что включено
- Трансфер с сопровождением гида
- Бесплатные дегустации
- Хорошее настроение
Что не входит в цену
- Фотосессия
- Роза хутор подъемник на высоту 2320 м. (Роза пик) по цене кассы
- Красная поляна подъемник на высоту 2200 м. (Горки пик) по цене кассы
- Комплексный обед (средний чек от 600 до 1000 руб.)
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш адрес проживания
Завершение: Место посадки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Людмила
4 сен 2025
Экскурсия очень понравилась, однозначно рекомендую. Гид Валерия - профессионал своего дела. Очень интересно рассказывала об Адлере, Красной Поляне, О Розе хутор. Подробно объяснила о маршруте подъёма на вершину. В первый раз были так высоко в горах, виды очень красивые, не описать словами, нужно их увидеть! На вершине прохладно.
Г
Галина
21 июл 2025
Интересная, хорошо организованная экскурсия. Достаточно времени на подъем в горы, а также прогуляться по Роза Хутор.
Л
Людмила
27 мар 2025
Все отлично
О
Олег
4 янв 2025
Организатор и куратор поездки Владимир просто замечательный,общительный и обязательный человек.
Входит в следующие категории Адлера
