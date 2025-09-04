Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Вы получите представление об истории Олимпиады-2014 и ее объектах, узнаете о судьбе края и полюбуетесь горными панорамами.



Групповая экскурсия. Длительность 6 часов. На автобусе. 1600 ₽ за человека

Описание экскурсии Дорога по Краснополянскому шоссе ведет к живописному ущелью Ахцу. Мы сделаем остановку и прослушаем историю гида об этой локации, сделаем памятные снимки. После заедем на источник минеральной воды «Чвижепсе». Вы сможете попробовать и набрать целебную воду, насыщенную минералами, йодом и железом. Далее мы отправимся на обед в местечко, откуда открываются панорамные виды на окрестности. Здесь будет проходить дегустация вина и меда. Пока обед готовят, вы продегустируете местную продукцию. В этом кафе наши туристы очень любят дегустировать форель, приготовленную на углях. Далее мы совершим путешествие к трем главным горным курортам Сочи: Красная Поляна, где вы можете прогуляться по Горки Городу, ознакомиться с историей курорта и насладиться местной архитектурой. Роза Хутор - самый популярный из трех курортов. Высшая его точка, Роза Пик, находится на высоте 2320 м. Поднявшись туда на канатной дороге, вы увидите величественные горы с высоты птичьего полета; Газпром Лаура знаменит своим научным центром в футуристическом стиле. Завершится наше путешествие уникальным Шоу поющих фонтанов на обратном пути к Сочи.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Курорт Красная Поляна

Курорт Газпром Лаура

Курорт Роза Хутор Что включено Трансфер с сопровождением гида

Бесплатные дегустации

Хорошее настроение Что не входит в цену Фотосессия

Роза хутор подъемник на высоту 2320 м. (Роза пик) по цене кассы

Красная поляна подъемник на высоту 2200 м. (Горки пик) по цене кассы

Комплексный обед (средний чек от 600 до 1000 руб.)

Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Ваш адрес проживания Завершение: Место посадки Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 6 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.