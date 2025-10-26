Ну что же, отправляемся туда, откуда не захочется уезжать. К самым красивым видам. К самым фотогеничным смотровым площадкам. По пути к горным курортам вы насладитесь южной природой в ущелье Ахцу и Ахштырском каньоне.
А добравшись до Красной Поляны, сможете прокатиться на одной из многочисленных канаток — у вас будет три свободных часа для созерцания вершин.
А добравшись до Красной Поляны, сможете прокатиться на одной из многочисленных канаток — у вас будет три свободных часа для созерцания вершин.
Описание экскурсии
Ущелье Ахцу — живописное место: дорога вдоль отвесных скал, а рядом — поток бурной реки. Представили?
Ахштырский каньон — одна из главных природных достопримечательностей региона. Снова скалы, снова река — но виды совсем иные!
Три свободных часа на трёх курортах:
- «Красная Поляна»
- «Роза Хутор»
- «Газпром Поляна»
Вы сможете погулять, подняться наверх на канатной дороге, вдоволь насладиться панорамами, а также пообедать в одном из кафе.
Организационные детали
- Трансфер на комфортабельном автобусе из Адлера включён в стоимость (от ближайшей к вам автобусной остановки)
- Для детей нужны документы, подтверждающие их возраст
- Билеты на канатные дороги оплачиваются отдельно и по желанию. Актуальную стоимость (она постоянно меняется) уточняйте в сообщениях или на сайтах курортов
- С вами будет гид, который расскажет обо всех посещаемых местах
ежедневно в 11:00
Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 10 раз на ближайшие дниЗабронировать эту экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|100 ₽
|Дети до 12 лет
|100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На остановке общественного транспорта в Адлере или Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 55 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваша команда гидов в Адлере
Провели экскурсии для 35 туристов
Мы специализируемся на организации увлекательных экскурсий по местным достопримечательностям, а также в живописной Республике Абхазия. Понимаем, насколько важна каждая деталь в организации: от подбора интересных маршрутов до комфорта и безопасности. Каждое наше путешествие разработано так, чтобы не только познакомить вас с уникальными историческими и культурными памятниками, но и погрузить в атмосферу местной природы и традиций.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Илюза
26 окт 2025
Все отлично, экскурсия интересная, забрали прям с остановки, очень комфортный автобус
Н
Наталья
24 окт 2025
Начну с самого главного: Роза Хутор — это восторг и спокойствие на высоте.
Мы сидели в кабинке канатной дороги, поднимались к вершине Роза Пик и вдруг оказались в мире, где горы,
Мы сидели в кабинке канатной дороги, поднимались к вершине Роза Пик и вдруг оказались в мире, где горы,
Н
Никита
22 окт 2025
Недавно я посетил экскурсию в Красной Поляне и на курорте Роза Хутор, и это было просто потрясающе! 🌟 Гид оказался настоящим профессионалом: вежливый, компетентный и увлечённый своим делом. Он делился
А
Алина
21 окт 2025
Я только что вернулась с экскурсии в Красную Поляну и Роза Хутор, и это было просто невероятно! 🌄 Мы посетили все заявленные места, и я осталась в полном восторге. Гид
О
Ольга
18 окт 2025
Недавно я побывала на экскурсии в Красной Поляне и Роза Хутор, и могу сказать, что это было замечательно! Все прошло так, как было описано, и даже лучше. Гид Юлия была
Е
Екатерина
15 окт 2025
Отличная экскурсия, была с двумя детьми. Все очень понравилось, ничего лишнего. Гид Юлия интересно рассказывала, оперативно решала все орг. вопросы. Рекомендую однозначно к посещению.
В
Владислав
14 окт 2025
Сегодня мы побывали на экскурсии в Красной Поляне, и нам очень понравилось! Курорты и олимпийское наследие произвели большое впечатление. Особенно запомнилась канатная дорога на Роза Хутор, которая поднимала нас на
Входит в следующие категории Адлера
Похожие экскурсии из Адлера
Групповая
Едем в горы! Из Адлера - на курорты Красной Поляны
Путешествие по горным курортам Красной Поляны с посещением Роза Хутор и Газпром Поляна. Захватывающие виды и яркое шоу фонтанов ждут вас
Начало: Остановки общественного транспорта Адлера и Сириус...
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
11 ноя в 11:00
350 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Старая новая Красная Поляна из Адлера
Путешествие по живописной долине Красной Поляны, окруженной величественными горами. Узнайте историю, посетите дольмены и современные курорты
Начало: Из вашего отеля
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Живописные ущелья и курорты Адлера
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по горным ущельям и курортам Адлера. Узнайте о древних дольменах и насладитесь красотой природы
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
16 000 ₽ за всё до 6 чел.