Экскурсии к поющим фонтанам в Адлере

Найдено 3 экскурсии в категории «Поющие фонтаны» в Адлере, цены от 500 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Автобусная экскурсия из Адлера «Три горных курорта»
На автобусе
5 отзывов
9 часов
Групповая
Групповая экскурсия по горным курортам Красная Поляна, Роза Хутор
Путешествие по зимним курортам Адлера с дегустацией местных деликатесов и посещением Олимпийского парка
Начало: У КПП вашего отеля или ближайшей остановки обществ...
«Здесь вас ждут известные спортивные достопримечательности и вечернее шоу поющих фонтанов»
Расписание: ежедневно в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
800 за человека
Красная Поляна ПРЕМИУМ экскурсия + шоу поющих фонтанов
скидка
50%
41 отзыв
9 часов
Билеты
Красная Поляна ПРЕМИУМ экскурсия + шоу поющих фонтанов
Начало: С центра Сочи и с Адлера - от остановок по главной
«Важная информация: Поющий фонтан в Олимпийском парке закроют на профилактику Техническое обслуживание будет проводится с 29 июля по 1 августа»
Расписание: Ежедневно с 10:00+- из центра Сочи, 11:30 +- из Адлера
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 1000500 за билет
Вечерний Сочи, Олимпийский парк и Шоу поющих фонтанов
5 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Вечерний Сочи, Олимпийский парк и Шоу поющих фонтанов
Начало: по согласованию с гидом
«Здесь вы сможете полюбоваться удивительной игрой светомузыкального фонтана, который выстреливает фигурными водными струями под звуки мелодий Чайковского»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олег
    21 июля 2024
    Автобусная экскурсия из Адлера «Три горных курорта»
    Очень хороший гид Елена и водитель Давид,водил автобус аккуратно,кондиционер все хорошо,гид Елена все отлично объясняла и показывала,даже больше чем нужно,и вообще очень приятный и внимательный человек, спасибо!!!!!! экскурсия на красную поляну очень впечатлила,не так как в абхазию
  • К
    Кристина
    11 июля 2024
    Красная Поляна ПРЕМИУМ экскурсия + шоу поющих фонтанов
    Экскурсия очень понравилась. Екатерина хороший ненавязчивый гид рассказывала интересно, без «сухого» текста. Экскурсия очень классная, виды просто бомба! Рекомендую! Время заложено достаточно на все три уровня подъема к горе. Спасибо Екатерине и водителю Андрею за чудный отдых и незабываемые эмоции 😍
  • с
    светлана
    18 июня 2024
    Автобусная экскурсия из Адлера «Три горных курорта»
    Автобусная экскурсия из Адлера «Три горных курорта»- все понравилось
  • О
    Ольга
    9 марта 2024
    Красная Поляна ПРЕМИУМ экскурсия + шоу поющих фонтанов
    Всё очень понравилось, просто супер. Экскурсовод Яков очень экудированный, очень много полезного и нужного рассказывал. Даже дети в восторге остались
  • М
    Маковейчук
    17 июня 2023
    Курорты Красной Поляны и шоу поющих фонтанов
    Все было отлично)
  • З
    Зульфия
    23 апреля 2023
    Курорты Красной Поляны и шоу поющих фонтанов
    Очень интересная, насыщенная программа. Посмотрели и Красную поляну, и Роза - хутор, и Газпром Галактику, и шоу поющих фонтанов. Наш
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    гид Ирина рассказывала увлеченно о истории этих курортов. Поездка хорошо организована, все продумано. Не повезло с погодой, лил дождь. Но экскурсия сделала наш день незабываемым

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Поющие фонтаны»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Адлере
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Автобусная экскурсия из Адлера «Три горных курорта»
  2. Красная Поляна ПРЕМИУМ экскурсия + шоу поющих фонтанов
  3. Вечерний Сочи, Олимпийский парк и Шоу поющих фонтанов
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Голубое озеро
  5. Юпшарский каньон
  6. Роза Хутор
  7. Набережная
  8. Олимпийский Парк
  9. Гора Ахун
  10. Ущелье Ахцу
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в июле 2024
Сейчас в Адлере в категории "Поющие фонтаны" можно забронировать 3 экскурсии от 500 до 7 000 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 46 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
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