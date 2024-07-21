О Олег Автобусная экскурсия из Адлера «Три горных курорта» Очень хороший гид Елена и водитель Давид,водил автобус аккуратно,кондиционер все хорошо,гид Елена все отлично объясняла и показывала,даже больше чем нужно,и вообще очень приятный и внимательный человек, спасибо!!!!!! экскурсия на красную поляну очень впечатлила,не так как в абхазию

К Кристина Красная Поляна ПРЕМИУМ экскурсия + шоу поющих фонтанов Экскурсия очень понравилась. Екатерина хороший ненавязчивый гид рассказывала интересно, без «сухого» текста. Экскурсия очень классная, виды просто бомба! Рекомендую! Время заложено достаточно на все три уровня подъема к горе. Спасибо Екатерине и водителю Андрею за чудный отдых и незабываемые эмоции 😍

с светлана Автобусная экскурсия из Адлера «Три горных курорта» Автобусная экскурсия из Адлера «Три горных курорта»- все понравилось

О Ольга Красная Поляна ПРЕМИУМ экскурсия + шоу поющих фонтанов Всё очень понравилось, просто супер. Экскурсовод Яков очень экудированный, очень много полезного и нужного рассказывал. Даже дети в восторге остались

М Маковейчук Курорты Красной Поляны и шоу поющих фонтанов Все было отлично)