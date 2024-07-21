9 часов
Групповая
Групповая экскурсия по горным курортам Красная Поляна, Роза Хутор
Путешествие по зимним курортам Адлера с дегустацией местных деликатесов и посещением Олимпийского парка
Начало: У КПП вашего отеля или ближайшей остановки обществ...
«Здесь вас ждут известные спортивные достопримечательности и вечернее шоу поющих фонтанов»
Расписание: ежедневно в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
800₽ за человека
скидка
50%
9 часов
Билеты
Красная Поляна ПРЕМИУМ экскурсия + шоу поющих фонтанов
Начало: С центра Сочи и с Адлера - от остановок по главной
«Важная информация: Поющий фонтан в Олимпийском парке закроют на профилактику Техническое обслуживание будет проводится с 29 июля по 1 августа»
Расписание: Ежедневно с 10:00+- из центра Сочи, 11:30 +- из Адлера
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 1000500₽ за билет
5 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Вечерний Сочи, Олимпийский парк и Шоу поющих фонтанов
Начало: по согласованию с гидом
«Здесь вы сможете полюбоваться удивительной игрой светомузыкального фонтана, который выстреливает фигурными водными струями под звуки мелодий Чайковского»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООлег21 июля 2024Очень хороший гид Елена и водитель Давид,водил автобус аккуратно,кондиционер все хорошо,гид Елена все отлично объясняла и показывала,даже больше чем нужно,и вообще очень приятный и внимательный человек, спасибо!!!!!! экскурсия на красную поляну очень впечатлила,не так как в абхазию
- ККристина11 июля 2024Экскурсия очень понравилась. Екатерина хороший ненавязчивый гид рассказывала интересно, без «сухого» текста. Экскурсия очень классная, виды просто бомба! Рекомендую! Время заложено достаточно на все три уровня подъема к горе. Спасибо Екатерине и водителю Андрею за чудный отдых и незабываемые эмоции 😍
- ссветлана18 июня 2024Автобусная экскурсия из Адлера «Три горных курорта»- все понравилось
- ООльга9 марта 2024Всё очень понравилось, просто супер. Экскурсовод Яков очень экудированный, очень много полезного и нужного рассказывал. Даже дети в восторге остались
- ММаковейчук17 июня 2023Курорты Красной Поляны и шоу поющих фонтановВсе было отлично)
- ЗЗульфия23 апреля 2023Курорты Красной Поляны и шоу поющих фонтановОчень интересная, насыщенная программа. Посмотрели и Красную поляну, и Роза - хутор, и Газпром Галактику, и шоу поющих фонтанов. Наш
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Поющие фонтаны»
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