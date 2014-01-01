Обзорная экскурсия в Сухум, Абхазия

Приглашаю вас в путешествие в столицу солнечной Абхазии

Приглашаю вас в путешествие в столицу солнечной Абхазии.

Мы прогуляемся по набережной, посетим обезьяний питомник и ботанический сад, поторгуемся на центральном рынке и увидим крепость Диоскурия.

Нас ждут яркие эмоции, замечательные фотографии, новые впечатления и открытия.
Обзорная экскурсия в Сухум, Абхазия
Обзорная экскурсия в Сухум, Абхазия
Обзорная экскурсия в Сухум, Абхазия
Обзорная экскурсия в Сухум, Абхазия
Обзорная экскурсия в Сухум, Абхазия
Обзорная экскурсия в Сухум, Абхазия
Обзорная экскурсия в Сухум, Абхазия

Что вы увидите 🤩

  • Сухумский ботанический сад
  • обезьяний питомник
  • сухумская набережная
  • фонтан с гифонами
  • центральная улица г. Сухум
  • остатки крепости Диоскурия
  • сухумский морпорт
  • Гагры
  • гагрская колоннада
  • ресторан Гагрипш
  • Приморский парк.
Экскурсия в Сухум будет интересна тем гостям, которые уже неоднократно были в Абхазии, но до столицы этой красивой страны еще не добрались. Город Сухум является одним из старейших городов мира. Его история насчитывает более 2 500 лет!
Несмотря на еще видимые следы грузино-абхазской войны 1992–1993 года здесь есть что посмотреть. Город сохранил свое очарование советских времен. Здесь вы не увидите современных высоток и не почувствуете ритм большого города. Ведь, несмотря на то, что Сухум является столицей Абхазии, его население всего чуть больше 60 тысяч человек.
Что вас ждет
Здесь время остановило свой бег. Осматривая город из окна автомобиля, вы увидите старые покосившиеся домишки и новые современные особняки. По пути экскурсии по Сухуму то там, то здесь будут видны следы былой советской роскоши. Вы увидите старые здания железнодорожного вокзала, театров и красивейших особняков.
Ботанический сад и обезьяний питомник
Еще в советское время Сухум славился своим ботаническим садом и обезьяним питомником. Эти места мы посетим обязательно!
Сухумский ботанический сад, который был заложен еще в XIX в., и по сей день может похвастаться редкими растениями и деревьями, завезенными сюда из Китая, Японии и Юго-Восточной Азии. Только ради одних слоновых пальм стоит посетить этот удивительный уголок природы!
Обезьяний питомник, в котором сейчас насчитывается около 450 особей обезьян, открыт для посещения каждый день. Здесь в просторных клетках живут разные виды обезьян. Их можно не только посмотреть, но и покормить кормом, который продается здесь же. Эти удивительные существа никого не оставят равнодушным.
Центральный рынок
Впечатления о Сухуме не будут полными, если вы не посетите его сердце — центральный рынок. Нигде так не проявляется местный колорит, как среди шумной и пестрой толпы продуктового рынка. Здесь вы можете купить уникальные сувениры и вкуснейшую чурчхелу. Жгучая аджика и свежевыжатый гранатовый сок — это то, что нужно попробовать и увезти с собой.
Центральная улица и набережная Сухума
Во второй части экскурсии по Сухуму мы прогуляемся по центральной и самой живописной улице города — улице Леона. Здесь находится знаменитый дом с часами, здание исторического музея, перед которым вы увидите древний дольмен, красивейшую филармонию и старейшую гостиницу «Рица».
Легкая прогулка вдоль центральной улицы приведет вас к живописной набережной. Вход на набережную украшает прекрасная колоннада. Именно здесь любили фотографироваться советские туристы, когда приезжали на отдых в Сухум.
Набережная Махаджиров не менее интересна, чем главная улица города. Здесь вы увидите драматический театр, прекрасный фонтан с грифонами, дом правительства Абхазии, памятник махаджирам.
С набережной открывается замечательный вид на Черное море и морпорт, построенный еще в советское время. На променадной зоне вы увидите еще несколько интересных скульптур, созданных по мотивам произведений известного писателя, родившегося и жившего в Сухуме — Фазиля Искандера. Это «Чик с курицей», «Ника и патефон», «Пингвин-философ».
Прибрежная зона Сухума — это историческое место, на котором много веков назад располагалась сухумская крепость Диоскурия. Останки крепости до сих пор напоминают о былом величии этого старинного города. Вы обязательно их увидите во время прогулки вдоль набережной Махаджиров.
Яркие эмоции и замечательные фотографии вы увезете из этой поездки. Экскурсия по Сухуму никого не оставит равнодушным. Это интересный и душевный город. Такой, каким его любят местные жители.

Важно знать:

  • Для пересечения границы требуется российский паспорт и свидетельство о рождении/паспорта для детей.

В стоимость экскурсии включено:

  • трансфер по маршруту,
  • услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • входные билеты в Ботанический сад — 250 руб., обезьяний питомник — 250 руб.

Цены на экскурсию

Для группы 1-3 человек
Стандартное предложение
25 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • трансфер по маршруту
  • услуги гида.
Что не входит
  • входные билеты в Ботанический сад — 250 руб.
  • обезьяний питомник — 250 руб.
Место начала и завершения
Ж/д вокзал г. Адлера
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в удобное вам время
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Ежедневно в удобное вам время

Татьяна С.
Татьяна С.
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