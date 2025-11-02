Мы посетим горнолыжные курорты «Роза Хутор» и «Красная Поляна», увидим ущелье Ахцу и заглянем на последний доступный участок закрытого Краснополянского шоссе.
Вы узнаете многие исторические факты, о которых вам не расскажут в групповой экскурсии, а по пути будем делать остановки для классных фото на фоне кабриолета и восхищения природными красотами нашего края.
Вы узнаете многие исторические факты, о которых вам не расскажут в групповой экскурсии, а по пути будем делать остановки для классных фото на фоне кабриолета и восхищения природными красотами нашего края.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание экскурсииОб экскурсии Вы будете наслаждаться путешествием на месте пассажира, а я буду за рулем. По пути будут остановки для классных фото на фоне кабриолета и восхищения природными красотами нашего края, посетим горнолыжные курорты «Роза Хутор», «Красная Поляна». Организационные детали:• Поездка проходит на полноразмерных кабриолетах Volvo C70 или Chrysler Sebring lll — на заднем ряду в этих машинах тоже можно разместиться с комфортом.
- Мы встретим вас в пгт. Сириус или любой точке Адлера. Если за вами нужно заехать в другие районы Сочи, вы можете найти их в профиле.
- С вами поеду я или другой водитель нашей команды.
ежедневно, круглосуточно
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Красная Поляна
- Роза Хутор
- Ущелье Ахцу
Что включено
- Транспортные расходы
- Пилот подскажет лучшие виды для фотосессии
Что не входит в цену
- Обед
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Договоритесь с гидом об удобном месте встречи
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно, круглосуточно
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 24 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Инна
2 ноя 2025
Впечатлений масса, их не может ни быть в таком чудо месте. Прелесть поездки с Дмитрием в том, что за короткое время многое увидели,узнали, все было организовано для нас, никого не ждали) Спасибо Дмитрию за особое внимание к пожилому человеку(с нами была мама) 🎉
М
Мария
30 сен 2025
Увидели реку, Розу Хутор - канатную дорогу. Экскурсия совсем небольшая. Совсем. Мало чего рассказал гид. Хотелось бы чего-то более объёмного. И если прохладно, неплохо бы было давать пассажирам теплые пледы- это отлично было бы.
А
Антон
22 авг 2025
Н
Наталья
10 июн 2025
В
Виктория
9 апр 2025
Незабываемая поездка! Алексей забрал нас из отеля, позаботился о бустере для ребёнка. Отличный гид и водитель, потрясающие виды. Рекомендую всем!
А
Александр
18 мар 2025
Наш водитель Дмитрий – внимательный и приятный человек, отлично ладил с детьми. Экскурсия познавательная, кабриолет добавил адреналина! Советую взять что-то потеплее – в горах бывает прохладно.
С
Светлана
15 ноя 2024
Это был лучший день, который подарил нам Алексей, нашего пребывания в Сочи! Даже не самая теплая погода не помешала нам насладиться красивыми видами на кабриолете! Рекомендую 💯
Н
Наталья
5 окт 2024
Путешествовали с детьми – остались в восторге! Всё было на высоте, спасибо за прекрасные впечатления.
А
Александр
18 сен 2024
Замечательно провели время в компании Алексея, на чудесном белом Chrysler, сделали тонну красивых фото и видео. Рекомендую обязательно если не было до этого опыта езды в кабриолете)
Г
Галина
15 сен 2024
Добрый день! Были на экскурсии на кабриолете 14.09.2024г. Поездка получилась незабываемой, проехали по очень красивым локациям! Гид Алексей просто супер, все рассказал и прокатил с музыкой и ветерком!!! Всем рекомендую!!! 👏
О
Ольга
15 сен 2024
Отличная экскурсия с Олегом! Организатор Захар проявил заботу: быстро отвечал и подготовил бустер для ребёнка. Всё прошло замечательно, будем советовать друзьям!
В
Виктория
15 сен 2024
Водитель был Алексей - внимательный, аккуратный. Экскурсия очень понравилась. Мы были с ребенком 3,5 года и кресло брали в аренду в отеле - никаких проблем. Единственное пожелание - чтобы в багажнике были пледы на случай холодного ветра.
Е
Екатерина
22 авг 2024
Отдыхали с Алексеем на белом Chrysler – получили море удовольствия! Много красивых кадров и ярких эмоций. Рекомендую всем, кто ещё не пробовал!
В
Валентина
7 авг 2024
Впервые у нас был опыт необычного трансфера с экскурсией от Адлера до Красной поляны. Для ребенка 17 лет был выбран шикарный мотоцикл с опытным водителем. Мы с мужем поехали на кабриолете. Всем очень понравилось, дочь в жутком восторге, море эмоций. Ребята обязательные, профессиональные, Рекомендую, очень интересный опыт
А
Анастасия
28 июл 2024
Гоняли на кабриолете с ребятами) Кайф! Благодарю ❤️ Очень красиво на закате)) Не забудьте взять с собой просекко))
Входит в следующие категории Адлера
Похожие экскурсии из Адлера
Групповая
Едем в горы! Из Адлера - на курорты Красной Поляны
Путешествие по горным курортам Красной Поляны с посещением Роза Хутор и Газпром Поляна. Захватывающие виды и яркое шоу фонтанов ждут вас
Начало: Остановки общественного транспорта Адлера и Сириус...
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
14 ноя в 11:00
350 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
В Красную Поляну и Розу Хутор - на кабриолете из Адлера
Представьте себя на борту роскошного кабриолета, мчащегося к живописным горным курортам. Это не просто поездка, это путешествие, наполненное впечатлениями
Начало: Нашего путешествия стартует в любой точке Сириуса....
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
16 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Путь к вершинам: три курорта Красной Поляны
Проведите день в горах, посетив "Роза Хутор", "Газпром" и "Красную Поляну". Откройте для себя красоту ущелья Ахцу и поднимитесь на пик Аибга
Начало: У отеля в Адлере
Завтра в 08:30
14 ноя в 08:30
7000 ₽ за всё до 7 чел.