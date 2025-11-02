И Инна Впечатлений масса, их не может ни быть в таком чудо месте. Прелесть поездки с Дмитрием в том, что за короткое время многое увидели,узнали, все было организовано для нас, никого не ждали) Спасибо Дмитрию за особое внимание к пожилому человеку(с нами была мама) 🎉

М Мария Увидели реку, Розу Хутор - канатную дорогу. Экскурсия совсем небольшая. Совсем. Мало чего рассказал гид. Хотелось бы чего-то более объёмного. И если прохладно, неплохо бы было давать пассажирам теплые пледы- это отлично было бы.

А Антон

Н Наталья

В Виктория Незабываемая поездка! Алексей забрал нас из отеля, позаботился о бустере для ребёнка. Отличный гид и водитель, потрясающие виды. Рекомендую всем!

А Александр Наш водитель Дмитрий – внимательный и приятный человек, отлично ладил с детьми. Экскурсия познавательная, кабриолет добавил адреналина! Советую взять что-то потеплее – в горах бывает прохладно.

С Светлана Это был лучший день, который подарил нам Алексей, нашего пребывания в Сочи! Даже не самая теплая погода не помешала нам насладиться красивыми видами на кабриолете! Рекомендую 💯

Н Наталья Путешествовали с детьми – остались в восторге! Всё было на высоте, спасибо за прекрасные впечатления.

А Александр Замечательно провели время в компании Алексея, на чудесном белом Chrysler, сделали тонну красивых фото и видео. Рекомендую обязательно если не было до этого опыта езды в кабриолете)

Г Галина Добрый день! Были на экскурсии на кабриолете 14.09.2024г. Поездка получилась незабываемой, проехали по очень красивым локациям! Гид Алексей просто супер, все рассказал и прокатил с музыкой и ветерком!!! Всем рекомендую!!! 👏

О Ольга Отличная экскурсия с Олегом! Организатор Захар проявил заботу: быстро отвечал и подготовил бустер для ребёнка. Всё прошло замечательно, будем советовать друзьям!

В Виктория Водитель был Алексей - внимательный, аккуратный. Экскурсия очень понравилась. Мы были с ребенком 3,5 года и кресло брали в аренду в отеле - никаких проблем. Единственное пожелание - чтобы в багажнике были пледы на случай холодного ветра.

Е Екатерина Отдыхали с Алексеем на белом Chrysler – получили море удовольствия! Много красивых кадров и ярких эмоций. Рекомендую всем, кто ещё не пробовал!

В Валентина Впервые у нас был опыт необычного трансфера с экскурсией от Адлера до Красной поляны. Для ребенка 17 лет был выбран шикарный мотоцикл с опытным водителем. Мы с мужем поехали на кабриолете. Всем очень понравилось, дочь в жутком восторге, море эмоций. Ребята обязательные, профессиональные, Рекомендую, очень интересный опыт