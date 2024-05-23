Прокатитесь по Адлеру на кабриолете

Найдено 9 экскурсий в категории «На кабриолете» в Адлере, цены от 4 200 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На кабриолете по Сочи и окрестностям (из Адлера)
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
32 отзыва
На кабриолете по живописным местам Сочи и Абхазии из Адлера
Откройте великолепие Сочи, выбрав экскурсию на кабриолете. Личный водитель, фото сессии и незабываемые впечатления
«В качестве третьего варианта для тех, кто хочет покататься на кабриолете весь день, я предлагаю поехать в сказочную Абхазию»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
1490013 410 за всё до 3 чел.
Гастротур на внедорожном кабриолете
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
5.5 часов
1 отзыв
Эксклюзивный гастротур на кабриолете: кулинарное приключение в Адлере
Вас ждет незабываемое гастрономическое приключение по живописным местам Адлера на комфортабельном кабриолете
«Это будет идеальный день в Сочи – кабриолет, деликатесы и горные пейзажи»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
14 000 за всё до 6 чел.
На кабриолете - в Олимпийский парк (из Адлера)
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
скидка
30%
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
В тренде
На кабриолете - в Олимпийский парк
Прокатитесь на кабриолете по Олимпийскому парку и узнайте все секреты Сочи. Фотосессия на фоне пальм и шоу фонтанов ждут вас
Начало: В любой точке Сириуса
«Поездка проходит на полноразмерных кабриолетах Volvo C70 или Chrysler Sebring lll — на заднем ряду в этих машинах тоже можно разместиться с комфортом»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
60004 200 за всё до 3 чел.
В Красную Поляну и Розу Хутор - на кабриолете из Адлера
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
3 отзыва
В Красную Поляну и Роза Хутор - на кабриолете из Адлера: путешествие жизни
Представьте себя на борту роскошного кабриолета, мчащегося к живописным горным курортам. Это не просто поездка, это путешествие, наполненное впечатлениями
«Поездка проходит на полноразмерных кабриолетах Volvo C70 или Chrysler Sebring lll — на заднем ряду в этих машинах тоже можно разместиться с комфортом»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1600014 400 за всё до 3 чел.
На кабриолете из Адлера к озеру Рица
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
На кабриолете из Адлера к озеру Рица
Прокатиться с ветерком по чарующей Абхазии, останавливаясь в самых живописных местах
Начало: На КПП Псоу
«Затем сядем на кабриолет и отправимся исследовать Страну души — с частыми остановками, без ограничения по времени»
21 июня в 09:00
25 июня в 09:00
14 700 за всё до 3 чел.
По Абхазии на кабриолете
🚗 На машине
🏍 На мотоцикле
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
6.5 часов
1 отзыв
По Абхазии на кабриолете
Заехать в Гагру, побывать на Рице и сделать лучшее фото в «Каменном мешке»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
19 000 за человека
Гора Ахун на кабриолете
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Гора Ахун на кабриолете
Начало: Любая точка Адлера или Сириуса
Расписание: Ежедневно, круглосуточно.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 000 за всё до 3 чел.
Аренда яхты кабриолета
🛥 На яхте
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
1 час
Аренда яхты кабриолета
Начало: Краснодарский край, Сочи г., ул. Голубая, 16а
«Представляем Вашему вниманию роскошную яхту кабриолет Bruno Abbate Primatist»
Расписание: Ежедневно, время по запросу.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
17 000 за всё до 11 чел.
Трансфер на кабриолете, внедорожнике или мотоцикле «Аэропорт - Адлер»
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
🏍 На мотоцикле
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
1 час
Трансфер на кабриолете, внедорожнике или мотоцикле «Аэропорт - Адлер»
С комфортом или даже шиком довезу вас до нужного места
«Кабриолет Ford Mustang (вместимость 3 пассажира) — эффектный выход с самолёта гарантирован»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
5 200 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    23 мая 2024
    На кабриолете - в Олимпийский парк
    Заказывала экскурсию в Олимпийский парк, экскурсия состоялась, все было на высшем уровне, пожелания были учтены ✅,интересный собеседник,в машине комфортно, советую экскурсию не о чем не пожалеете 👍
    Заказывала экскурсию в Олимпийский парк, экскурсия состоялась, все было на высшем уровне, пожелания были учтены ✅,интересныйЗаказывала экскурсию в Олимпийский парк, экскурсия состоялась, все было на высшем уровне, пожелания были учтены ✅,интересныйЗаказывала экскурсию в Олимпийский парк, экскурсия состоялась, все было на высшем уровне, пожелания были учтены ✅,интересный
  • А
    Алексей
    22 мая 2024
    На кабриолете - в Олимпийский парк
    Экскурсия по Олимпийскому парку прошла замечательно. Большое спасибо Захару за интересные рассказы и хорошую музыку. Уже планируем экскурсию на Красную Поляну, уверены, что все будет так же интересно.
    Экскурсия по Олимпийскому парку прошла замечательно. Большое спасибо Захару за интересные рассказы и хорошую музыку. Уже
  • В
    Виктория
    22 апреля 2024
    В Красную Поляну и Розу Хутор - на кабриолете из Адлера
    Осуществили свое давнее желание - прокатиться на кабриолете. Обратились к Захару, он очень быстро с нами связался и уточнил все
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    детали. Перед назначенной датой прислал контакты гида-водителя Дмитрия. По итогу поездки из Адлера на Красную Поляну и Розу Хутор можем сказать, что это лучшее, что с нами случилось за этот отпуск. 🔝🩷 Интересные рассказы Дмитрия, любая музыка под настроение, комфортный стиль вождения, чистая машина и главное - эксклюзивные локации, которые не покажет ни один маршрут на экскурсионном автобусе. Спасибо за Вашу работу, еще встретимся. 🫶🏻

  • А
    Анна
    21 апреля 2024
    На кабриолете из Адлера к озеру Рица
    Подарила родителям экскурсию. Они остались в восторге! Сказали, что «вишенка»этой экскурсии- кабриолет. Это возможность наслаждаться невероятной красотой Абхазии со всех сторон. Передают благодарность гиду
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    Адгуру. Очень внимательный, вежливый, с чувством юмора, очень интересный собеседник и гид. Пока слушала родителей самой захотелось побывать на этой экскурсии. Обязательно это осуществлю и друзьям порекомендую! Спасибо за эмоции!

  • Н
    Наталия
    4 апреля 2024
    На кабриолете из Адлера к озеру Рица
    Если вы внимательно прочитали описание экскурсии, то это абсолютно так-Абхазия действительно чарующая. Весеннее путешествие на кабриолете по уголками Абхазии в
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    сопровождении самого лучшего гида, внимательного и заботливого оставило в моей душе сказочные воспоминания: живописные дороги, брызги водопадов и гладь озера - это настоящее откровение,неповторимая атмосфера красоты природы и роскоши, которая навсегда останется в воспоминаниях. Адгур, спасибо за незабываемое путешествие, за заботу, внимание к каждой детали нашего маршрута и очень красивые фотографии.

  • н
    настя
    23 марта 2024
    На кабриолете из Адлера к озеру Рица
    нам очень понравилось необыкновенное путешествие в гостеприимную абхазию, замечательный адгур сделал эту поездку незабываемой, очень харизматичный, веселей и знающий как поднять настроение пассажирам своего шикарного кабриолета
  • А
    Анна
    29 февраля 2024
    По Абхазии на кабриолете
    Хороший вариант экскурсии, если у вас есть немного времени и хочется просто познакомиться с природой Абхазии. Организаторы оперативно отвечают и
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    держат связь. Моим пилотом оказался Алексей. Огромная благодарность за проведённый день. Он знал, куда можно в такой сезон поехать и что посмотреть. Всегда мог поддержать разговор и рассказать что-то о красотах Абхазии. Если сомневалась идти куда-то на экскурсию, чтобы посмотреть, то мне говорили «Иди, это того стоит». Посетили Гагру, Новый Афон, Новоафонские пещеры, Анакопийскую крепость и многое другое. Тем более очень хотелось покататься на мотоцикле, даже в роли пассажира. Чувствовала комфорт и доверие пилоту, что никаких проблем не будет. Спасибо огромное, ещё раз, если окажусь в Сочи, обращусь за поездкой!

    Хороший вариант экскурсии, если у вас есть немного времени и хочется просто познакомиться с природой Абхазии
  • К
    Кристина
    3 декабря 2023
    На кабриолете по Сочи и окрестностям (из Адлера)
    Топовая экскурсия. Атмосферно, красиво, интересно🔥 Александру огромная благодарность за интересные рассказы о местности и в целом за компанию 🤝
    Топовая экскурсия. Атмосферно, красиво, интересно🔥 Александру огромная благодарность за интересные рассказы о местности и в целом за компанию 🤝Топовая экскурсия. Атмосферно, красиво, интересно🔥 Александру огромная благодарность за интересные рассказы о местности и в целом за компанию 🤝Топовая экскурсия. Атмосферно, красиво, интересно🔥 Александру огромная благодарность за интересные рассказы о местности и в целом за компанию 🤝Топовая экскурсия. Атмосферно, красиво, интересно🔥 Александру огромная благодарность за интересные рассказы о местности и в целом за компанию 🤝Топовая экскурсия. Атмосферно, красиво, интересно🔥 Александру огромная благодарность за интересные рассказы о местности и в целом за компанию 🤝
  • Л
    Лариса
    14 сентября 2023
    На кабриолете по Сочи и окрестностям (из Адлера)
    Были на экскурсии с маленьким ребенком, Александр дал плед. Красивые виды и классное авто!
    Были на экскурсии с маленьким ребенком, Александр дал плед. Красивые виды и классное авто!
  • О
    Олег
    9 сентября 2023
    На кабриолете по Сочи и окрестностям (из Адлера)
    Отличная поездка! Комфорт, приятное общение и море удовольствия! Если вы хотите увидеть все великолепие красот Абхазии, то выбор в пользу
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    кабриолета очевиден - из экскурсионного автобуса вы не увидите ни чего! Категорически рекомендуем вам именно этот вид экскурсии! Мы с женой не пожалели ни секунды и ни копейки 😉 Большое спасибо, Александр!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «На кабриолете»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Адлере
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. На кабриолете по Сочи и окрестностям (из Адлера)
  2. Гастротур на внедорожном кабриолете
  3. На кабриолете - в Олимпийский парк (из Адлера)
  4. В Красную Поляну и Розу Хутор - на кабриолете из Адлера
  5. На кабриолете из Адлера к озеру Рица
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Голубое озеро
  5. Юпшарский каньон
  6. Набережная
  7. Роза Хутор
  8. Олимпийский Парк
  9. Гора Ахун
  10. Ущелье Ахцу
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в июне 2024
Сейчас в Адлере в категории "На кабриолете" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 4 200 до 19 000 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 46 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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