1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
На кабриолете по живописным местам Сочи и Абхазии из Адлера
Откройте великолепие Сочи, выбрав экскурсию на кабриолете. Личный водитель, фото сессии и незабываемые впечатления
«В качестве третьего варианта для тех, кто хочет покататься на кабриолете весь день, я предлагаю поехать в сказочную Абхазию»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
1490013 410₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Эксклюзивный гастротур на кабриолете: кулинарное приключение в Адлере
Вас ждет незабываемое гастрономическое приключение по живописным местам Адлера на комфортабельном кабриолете
«Это будет идеальный день в Сочи – кабриолет, деликатесы и горные пейзажи»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
14 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
1 час
В тренде
На кабриолете - в Олимпийский парк
Прокатитесь на кабриолете по Олимпийскому парку и узнайте все секреты Сочи. Фотосессия на фоне пальм и шоу фонтанов ждут вас
Начало: В любой точке Сириуса
«Поездка проходит на полноразмерных кабриолетах Volvo C70 или Chrysler Sebring lll — на заднем ряду в этих машинах тоже можно разместиться с комфортом»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
60004 200₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
В Красную Поляну и Роза Хутор - на кабриолете из Адлера: путешествие жизни
Представьте себя на борту роскошного кабриолета, мчащегося к живописным горным курортам. Это не просто поездка, это путешествие, наполненное впечатлениями
«Поездка проходит на полноразмерных кабриолетах Volvo C70 или Chrysler Sebring lll — на заднем ряду в этих машинах тоже можно разместиться с комфортом»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1600014 400₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
На кабриолете из Адлера к озеру Рица
Прокатиться с ветерком по чарующей Абхазии, останавливаясь в самых живописных местах
Начало: На КПП Псоу
«Затем сядем на кабриолет и отправимся исследовать Страну души — с частыми остановками, без ограничения по времени»
21 июня в 09:00
25 июня в 09:00
14 700₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
По Абхазии на кабриолете
Заехать в Гагру, побывать на Рице и сделать лучшее фото в «Каменном мешке»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
19 000₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Гора Ахун на кабриолете
Начало: Любая точка Адлера или Сириуса
Расписание: Ежедневно, круглосуточно.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
Аренда яхты кабриолета
Начало: Краснодарский край, Сочи г., ул. Голубая, 16а
«Представляем Вашему вниманию роскошную яхту кабриолет Bruno Abbate Primatist»
Расписание: Ежедневно, время по запросу.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
17 000₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
1 час
Трансфер на кабриолете, внедорожнике или мотоцикле «Аэропорт - Адлер»
С комфортом или даже шиком довезу вас до нужного места
«Кабриолет Ford Mustang (вместимость 3 пассажира) — эффектный выход с самолёта гарантирован»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
5 200₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия23 мая 2024Заказывала экскурсию в Олимпийский парк, экскурсия состоялась, все было на высшем уровне, пожелания были учтены ✅,интересный собеседник,в машине комфортно, советую экскурсию не о чем не пожалеете 👍
- ААлексей22 мая 2024Экскурсия по Олимпийскому парку прошла замечательно. Большое спасибо Захару за интересные рассказы и хорошую музыку. Уже планируем экскурсию на Красную Поляну, уверены, что все будет так же интересно.
- ВВиктория22 апреля 2024Осуществили свое давнее желание - прокатиться на кабриолете. Обратились к Захару, он очень быстро с нами связался и уточнил все
- ААнна21 апреля 2024Подарила родителям экскурсию. Они остались в восторге! Сказали, что «вишенка»этой экскурсии- кабриолет. Это возможность наслаждаться невероятной красотой Абхазии со всех сторон. Передают благодарность гиду
- ННаталия4 апреля 2024Если вы внимательно прочитали описание экскурсии, то это абсолютно так-Абхазия действительно чарующая. Весеннее путешествие на кабриолете по уголками Абхазии в
- ннастя23 марта 2024нам очень понравилось необыкновенное путешествие в гостеприимную абхазию, замечательный адгур сделал эту поездку незабываемой, очень харизматичный, веселей и знающий как поднять настроение пассажирам своего шикарного кабриолета
- ААнна29 февраля 2024Хороший вариант экскурсии, если у вас есть немного времени и хочется просто познакомиться с природой Абхазии. Организаторы оперативно отвечают и
- ККристина3 декабря 2023Топовая экскурсия. Атмосферно, красиво, интересно🔥 Александру огромная благодарность за интересные рассказы о местности и в целом за компанию 🤝
- ЛЛариса14 сентября 2023Были на экскурсии с маленьким ребенком, Александр дал плед. Красивые виды и классное авто!
- ООлег9 сентября 2023Отличная поездка! Комфорт, приятное общение и море удовольствия! Если вы хотите увидеть все великолепие красот Абхазии, то выбор в пользу
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «На кабриолете»
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