Поход на Агурские водопады и гору Ахун

На автомобиле мы поедем на самую высокую гору в центральной части Сочи - гору Ахун

На автомобиле мы поедем на самую высокую гору в центральной части Сочи — гору Ахун.

Весь путь вас будут сопровождать потрясающие виды на красоты моря и гор.

С высоты птичьего полета, на башне, построенной по приказу Сталина вы полюбуетесь белоснежными горными вершинами главного Кавказского хребта и бескрайней далью Черного моря.

После мы спустимся в живописные ущелья, где вы увидите красивейшие агурские водопады.
Поход на Агурские водопады и гору Ахун
Поход на Агурские водопады и гору Ахун
Поход на Агурские водопады и гору Ахун
Поход на Агурские водопады и гору Ахун
Поход на Агурские водопады и гору Ахун
Поход на Агурские водопады и гору Ахун
Поход на Агурские водопады и гору Ахун
Поход на Агурские водопады и гору Ахун
Поход на Агурские водопады и гору Ахун
Поход на Агурские водопады и гору Ахун
Поход на Агурские водопады и гору Ахун

Что вы увидите 🤩

  • Гора Ахун
  • Смотровая башня Сталина
  • Чёртова купель
  • Агурские водопады
  • Скала Прометея
Экскурсия для ценителей природных красотПутешествие начинается с посещения самой высокой точки приморской части города. По пути на гору вас будут преследовать потрясающего вида красоты моря и гор. Но это будет лишь отправной точкой для впечатлений этого дня.
Поднявшись на гору вам просто необходимо попасть на 30-метровую башню, с которой открываются незабываемые виды на город, море и горы. С высоты птичьего полета, вы полюбуетесь белоснежными горными вершинами главного Кавказского хребта и бескрайней далью Чёрного моря.
А во второй части экскурсии вы опуститесь в живописное ущелье, где вас ждут красивейшие водопады. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную, треккинговую обувь, одежду по погоде, возьмите воду и перекус.

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Взрослый билет
10 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортное обслуживание.
Что не входит
  • Личные расходы (еда, вода и пр. )
Где начинаем и завершаем
Начало: Мы заберем вас из отеля в Сочи или Адлере
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: В четверг, пятницу в 10:00 и 15:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

В четверг, пятницу в 10:00 и 15:00

Татьяна С.
Татьяна С.
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