Экскурсия для ценителей природных красотПутешествие начинается с посещения самой высокой точки приморской части города. По пути на гору вас будут преследовать потрясающего вида красоты моря и гор. Но это будет лишь отправной точкой для впечатлений этого дня.

Поднявшись на гору вам просто необходимо попасть на 30-метровую башню, с которой открываются незабываемые виды на город, море и горы. С высоты птичьего полета, вы полюбуетесь белоснежными горными вершинами главного Кавказского хребта и бескрайней далью Чёрного моря.

А во второй части экскурсии вы опуститесь в живописное ущелье, где вас ждут красивейшие водопады. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную, треккинговую обувь, одежду по погоде, возьмите воду и перекус.