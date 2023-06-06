Природный аквапарк «Мамонтово ущелье»

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Приглашаем вас в джип-тур, который внесет в размеренный пляжный отдых драйв и веселье! Вы побываете в природном аквапарке на горе Аибга и скатитесь с горки в озеро, затерянное среди самшитовых лесов. Также мы посетим водопад Девичьи слезы и поднимемся на смотровую площадку с незабываемым видом.
Природный аквапарк «Мамонтово ущелье»
Природный аквапарк «Мамонтово ущелье»
Природный аквапарк «Мамонтово ущелье»
Природный аквапарк «Мамонтово ущелье»
Природный аквапарк «Мамонтово ущелье»
Природный аквапарк «Мамонтово ущелье»
Природный аквапарк «Мамонтово ущелье»
Природный аквапарк «Мамонтово ущелье»
Природный аквапарк «Мамонтово ущелье»
Природный аквапарк «Мамонтово ущелье»
Ближайшие даты:
6
июн
7
июн
8
июн
9
июн
10
июн
11
июн
12
июн
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даты

Что вас ожидает:

  • Смотровая на горы Абхазии. Панорама Кавказских гор.
  • Сказочный каньон
  • Природный аквапарк. Вы искупаетесь в настоящем природном аквапарке, где можно съехать с горок и упасть в горное озеро, где извилистые спуски и великолепные естественные бассейны.
  • Мамонтово ущелье – экологически чистая зона с самшитовым лесом
  • Водопад « Девичьи слёзы» окруженный мифами и легендами
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Это увлекательный джип тур, в котором вы посетите природный аквапарк на горе Аибга среди многовековых самшитовых лесов. Купание и дружелюбная атсмосфера оставит только положительные эмоции.

Что вы увидите:

  • Смотровая на горы Абхазии. Панорама Кавказских гор.
  • Сказочный каньон.
  • Природный аквапарк. Вы искупаетесь в настоящем природном аквапарке, где можно съехать с горок и упасть в горное озеро, где извилистые спуски и великолепные естественные бассейны.
  • Мамонтово ущелье – экологически чистая зона с самшитовым лесом.
  • Водопад « Девичьи слёзы» окруженный мифами и легендами.

Важно знать:

  • Граница Абхазии на сегодняшний день открыта только для граждан России и граждан ЛНР и ДНР (Луганск и Донецк).
  • В дорогу вам необходимо взять паспорт.
  • Военные в базе данных не отмечаются.
Лучше взять шорты и желательно джинсовые, чтобы не стереть себе ноги)

Ежедневно в 8:00; 14:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Страховка
  • Баня
Что не входит
  • Обед
  • Вход в природный аквапарк 200р
Место начала и завершения?
Адлер, ваш отель или ближайшая остановка
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:00; 14:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Экскурсия только для граждан РФ.
  • Нужны будут данные ФИО, дата рождения. Бронируйте заранее, чтобы мы успели подготовить пропуск на въезд в ущелье так как это приграничная зона с Абхазией
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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