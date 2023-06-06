Приглашаем вас в джип-тур, который внесет в размеренный пляжный отдых драйв и веселье! Вы побываете в природном аквапарке на горе Аибга и скатитесь с горки в озеро, затерянное среди самшитовых лесов. Также мы посетим водопад Девичьи слезы и поднимемся на смотровую площадку с незабываемым видом.
Ближайшие даты:
6
июн
июн
7
июн
июн
8
июн
июн
9
июн
июн
10
июн
июн
11
июн
июн
12
июн
июн
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Смотровая на горы Абхазии. Панорама Кавказских гор.
- Сказочный каньон
- Природный аквапарк. Вы искупаетесь в настоящем природном аквапарке, где можно съехать с горок и упасть в горное озеро, где извилистые спуски и великолепные естественные бассейны.
- Мамонтово ущелье – экологически чистая зона с самшитовым лесом
- Водопад « Девичьи слёзы» окруженный мифами и легендами
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Это увлекательный джип тур, в котором вы посетите природный аквапарк на горе Аибга среди многовековых самшитовых лесов. Купание и дружелюбная атсмосфера оставит только положительные эмоции.
Что вы увидите:
- Смотровая на горы Абхазии. Панорама Кавказских гор.
- Сказочный каньон.
- Природный аквапарк. Вы искупаетесь в настоящем природном аквапарке, где можно съехать с горок и упасть в горное озеро, где извилистые спуски и великолепные естественные бассейны.
- Мамонтово ущелье – экологически чистая зона с самшитовым лесом.
- Водопад « Девичьи слёзы» окруженный мифами и легендами.
Важно знать:
- Граница Абхазии на сегодняшний день открыта только для граждан России и граждан ЛНР и ДНР (Луганск и Донецк).
- В дорогу вам необходимо взять паспорт.
- Военные в базе данных не отмечаются.
Лучше взять шорты и желательно джинсовые, чтобы не стереть себе ноги)
Ежедневно в 8:00; 14:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Страховка
- Баня
- Что не входит
- Обед
- Вход в природный аквапарк 200р
- Место начала и завершения?
- Адлер, ваш отель или ближайшая остановка
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 8:00; 14:00Экскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Важная информация
- Экскурсия только для граждан РФ.
- Нужны будут данные ФИО, дата рождения. Бронируйте заранее, чтобы мы успели подготовить пропуск на въезд в ущелье так как это приграничная зона с Абхазией
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании