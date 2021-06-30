Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Адлера

Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы

Посетить «визитные карточки» Краснодарского края и насладиться красотой местной природы

4.9
16 отзывов
Приглашаю отвлечься ненадолго от курортной приморской суеты и провести день в царстве живописных водопадов, величественных скал, поросших мхом ущелий и горных рек.

Во время похода я не дам вам заскучать и расскажу об особенностях кавказской природы, местных обычаях и своеобразии южного менталитета!
Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы

Что вас ожидает

Удивительный мир природы

Наше путешествие начнется с Молочной реки, и это не просто красивое название — река и вправду белая, словно молоко! Я обязательно раскрою, с чем связан ее необычный цвет. Далее мы отправимся к Агурским водопадам и одноименному ущелью. Это одно из самых знаменитых мест Краснодарского края: вас ждут здесь приятная прохлада, километры живописных видов, свежий воздух, умиротворяющий шум воды и занимательные истории об этих краях.

Орлиные скалы и завораживающие панорамы

После Агурских водопадов мы отправимся к Орлиным скалам. Вы узнаете, какой греческий бог был к ним прикован и насладитесь потрясающими видами на Кавказский хребет и Черное море. В завершение, если у вас останутся силы, мы поднимемся на смотровую башню Ахун — вы рассмотрите с нее Олимпийский парк, Адлер, центр Сочи и даже Абхазию.

Организационные детали

  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: Агурское ущелье — 200 рублей / чел, башня Ахун — 200 рублей
  • Трансфер из вашего отеля до места старта и обратно включен в стоимость
  • Нам предстоит пройти 10 километров пешком по несложной горной местности (набор высоты 300 метров). Обязательно наденьте удобную обувь и возьмите 1 литр воды на человека.
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Даниил
Даниил
Наша команда занимается организацией однодневных походов по красотам Сочи. Наши гиды — профессионалы своего дела, а некоторые имеют сертификацию и лицензирование от Кавказского Заповедника. В цену каждого похода включена страховка на случай травм. До начала маршрута и обратно вас привезет комфортабельный автомобиль (легковой минивен или микроавтобус).
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16 реальных отзывов от туристов

Г
30 июня 2021
Мы очень рады, что посетили эту экскурсию. Нашим гидом был Даниил. Это очень знающий, эрудированный молодой человек, любящий природу и горы. А самое главное, он готов этой любовью поделиться с другими людьми. Прогулка по горам оказалась непростой в физическом отношении. Встречались участки и крутых подъемов, и крутых спусков. Но красоты по пути нашего маршрута компенсируют все. Рекомендуем всем, кто любит ходить пешком и не боится небольших физических нагрузок посетить эту экскурсию.
Ю
4 июня 2021
Прекрасные впечатления.
Организация и содержание на высоте. !
Анна
27 мая 2021
Если вам хочется единения с природой по эко-тропе "здоровья", то вы по адресу)! Даня- отличная компания в маршруте, интересный собеседник, очень лёгкий и дружественный в общении, любит своё дело и с энтузиазмом делится знаниями о родном крае. Маршрут интересный, для меня лично местами был сложноват, особенно по спускам после дождя, но оно того стоило: красивые водопады, скалы, бывшая чайная плантация, и в финале расслабление уставший босых ног в серо-водородной речке…
Д
17 мая 2021
Экскурсия понравилась. Даниил много знает про регион и прекрасно рассказывает. Но самое классное это виды виды, от которых захватывает дух. Хочется пройти снова)
Если любите пешие прогулки с подъемами и спусками, то особых проблем не будет, главное удобная обувь.
Лариса
7 мая 2021
Посетили экскурсию «Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы».
Сказать, что понравилось - ничего не сказать! Просыпающаяся навстречу весне природа каньона - сказочно прекрасна. Молодая зелень деревьев, смешанная с изумрудным цветом воды в горной реке, шум низвергающейся воды полноводных весенних водопадов, запахи первоцветов и пение птиц – переносили словно в другую реальность! Виды с Орлиных скал на Кавказские горы с вершинами, покрытыми еще не растаявшим снегом не оставляли сомнений в том, что следовало пройти этот путь, чтобы увидеть подобную красоту. Порадовал ресторанчик на скалах рядом со скульптурой освободившегося от цепей Прометея! Запеченная форель и чай из горных трав были бесподобны! Маршрут средней сложности: привычным ходить пешком - дается без особого труда. Но и людям постарше пройти маршрут не доставит больших проблем.
Особенно хочется отметить нашего гида. Даниил – человек, влюбленный в природу своего края, много знающий, прекрасный рассказчик. На протяжении пути подстраивается под ваш темп, показывает самые красивые локации маршрута. Большой ему респект и наша искренняя благодарность. Экскурсию однозначно рекомендуем!
А
17 окт 2020
Очень красиво, конечно. Попала на сезон без водопадов, но и так очень красиво. Один минус. Нигде не было написано про подъем. Я беременна, мне категорически нельзя такие вещи. Детям тоже не подойдёт, уж очень крутые подъёмы и спуски.
Г
27 сен 2020
Очень понравилась экскурсия, Даниил много знает про регион и прекрасно рассказывает. А от видов дух захватывает 😌 тропа, по которой мы ходили, подойдёт для всех. Особой подготовки не надо, но лучше для комфорта идти в спортивной обуви.
Константин
21 сен 2020
Даня хороший гид и собеседник. Маршрут нелегкий, можно скинуть пару кило) Без водопадов удовлетворенность от экскурсии на 60%. В целом, нам понравилось.
В
20 сен 2020
Даниил - лучший гид, которого я когда-либо встречала. Потрясающий рассказчик, знаток своего дела, который любит свою работу и ценит своих клиентов. Я узнала огромное множество фактов о природе, истории и людях Сочинского района. Обязательно буду рекомендовать Даниила своим друзьям, уверена, что любая экскурсия под его руководством пройдет на ура. Кстати, мы покрыли маршрут этой экскурсии за 4 часа (вместо 6), так что если на экскурсии будет мало людей и вы тоже быстро ходите, то у вас еще останется время на другие экскурсии :) Спасибо. !
А
22 авг 2020
Даниил лучший гид в мире! Самый душевный и интересный поход был именно с ним. Тут вам не будет "товарищи, через 15 минут встречаемся у автобуса". Онли приятные беседы, интересные рассказы о Сочи, страховки для пугающихся высоты. По шкале 10 моя оценка 20 из 10. Превосходит все ожидания!
О
15 авг 2020
Экскурсия потрясающая.
Первозданная природа, великолепные пейзажи и опытный гид, знающий и любящий свое дело! На обратном пути мы поднялись еще на башню Ахун и смогли полюбоваться прекрасными видами на Сочи, горы и море с высоты птичьего полета, а также волшебным закатом.
Очень рекомендую!
С
8 авг 2020
7 июля 2020 года мы прошли пешеходным маршрутом по национальному парку и поднялись на орлиные скалы. Время было выбрано прекрасно: утро, народу в парке немного. Наш гид Даниил оказался интересным собеседником с необычной биографией и способностью говорить на подъеме в гору. Сама по себе дорога наверх пролетела почти незаметно, чего не сказать об обратном пути: тут показалось, что ‘нет дороге окончания’ :)
Спасибо Даниилу за возможность насладиться природой в спокойной обстановке. Желаю ему вдохновения!
Н
21 июля 2020
На экскурсию в Агурское ущелье, восхождение на Орлиные скалы и гору Ахун мы отправились с дочкой 12-ти лет вместе с организатором этого маршрута – обаятельным молодым человеком - Даниилом. Прогулка получилась очень интересная и познавательная. Даниил - сочинец в пятом поколении, очень любит свой край и с любовью рассказывает о городе, о местной природе, о людях. Мы узнали много интересных исторических фактов. Природа и воздух здесь потрясающие. Орлиные скалы - дух захватывает! Восхождение на гору Ахун - отдельная история! Я до сих пор не верю, что осилила этот маршрут без специальной на то физической подготовки)) По пути заглянули в ледяную пещеру… Дорога была нелегкой, но мы справились и очень собой гордимся (наш гид активно нас поддерживал)! А виды, которые открываются со смотровой башни на горе Ахун, просто восхитительны - море, горы, побережье от Лазаревского до Адлера! Получили огромный заряд энергии. Очень рады знакомству с Даниилом и прекрасно проведенному дню. Надеемся вместе с Даниилом съездить в Абхазию!
Т
16 июля 2020
Незабываемая прогулка в самое сердце природы! Такой поход не только внесёт разнообразие в ваш отдых, он оставит массу впечатлений. Если вы любите природу и уникальные места, любите активный отдых-эта экскурсия для вас.
Ни одна турфирма не организовывает подобные маршруты. Даниил, спасибо!
Ф
23 июня 2020
Были сегодня 23 июня на экскурсии с девушкой, это был сюрприз на ее День рождения) Мы в восторге, Даниил замечательный гид: все показал, рассказал много фактов, историй, легенд про ущелье и скалы, мы искупались в купели на вершине водопада) Очень приятный человек) Отдельное спасибо за фоточки и за сервис все прошло идеально, очень обходителен, дружелюбен, заботливый, сразу видно что человек горит своим делом и очень любит его. Также показал особые места, вне основных троп, там прекрасные виды) Про то что само ущелье и скалы даже говорить не буду - они прекрасны) Придем к тебе еще раз, надеюсь Абхазию откроют скоро)
Ещё 1 отзыв

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