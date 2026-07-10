Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Адлера

Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время природа особенно красива, а погода позволяет насладиться прогулками и видами в полной мере.

Приглашаем провести день в царстве живописных водопадов, величественных скал и горных рек.Начнем с Молочной реки, узнаем о ее необычном цвете, затем отправимся к Агурским водопадам и одноименному ущелью. Вас ждут

прохлада, живописные виды и умиротворяющий шум воды. Далее посетим Орлиные скалы, узнаем о греческом боге, прикованном к ним, и насладимся видами на Кавказский хребет и Черное море. В завершение поднимемся на смотровую башню Ахун, откуда откроются виды на Олимпийский парк, Адлер, центр Сочи и Абхазию

Описание экскурсии

Удивительный мир природы

Наше путешествие начнется с Молочной реки, и это не просто красивое название — река и вправду белая, словно молоко! Я обязательно раскрою, с чем связан ее необычный цвет. Далее мы отправимся к Агурским водопадам и одноименному ущелью. Это одно из самых знаменитых мест Краснодарского края: вас ждут здесь приятная прохлада, километры живописных видов, свежий воздух, умиротворяющий шум воды и занимательные истории об этих краях.

Орлиные скалы и завораживающие панорамы

После Агурских водопадов мы отправимся к Орлиным скалам. Вы узнаете, какой греческий бог был к ним прикован и насладитесь потрясающими видами на Кавказский хребет и Черное море. В завершение, если у вас останутся силы, мы поднимемся на смотровую башню Ахун — вы рассмотрите с нее Олимпийский парк, Адлер, центр Сочи и даже Абхазию.

Организационные детали