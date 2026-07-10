Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Адлера

Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время природа особенно красива, а погода позволяет насладиться прогулками и видами в полной мере.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Агурские водопады
Орлиные скалы
Башня Ахун
Описание экскурсии
Удивительный мир природы
Наше путешествие начнется с Молочной реки, и это не просто красивое название — река и вправду белая, словно молоко! Я обязательно раскрою, с чем связан ее необычный цвет. Далее мы отправимся к Агурским водопадам и одноименному ущелью. Это одно из самых знаменитых мест Краснодарского края: вас ждут здесь приятная прохлада, километры живописных видов, свежий воздух, умиротворяющий шум воды и занимательные истории об этих краях.
Орлиные скалы и завораживающие панорамы
После Агурских водопадов мы отправимся к Орлиным скалам. Вы узнаете, какой греческий бог был к ним прикован и насладитесь потрясающими видами на Кавказский хребет и Черное море. В завершение, если у вас останутся силы, мы поднимемся на смотровую башню Ахун — вы рассмотрите с нее Олимпийский парк, Адлер, центр Сочи и даже Абхазию.
Организационные детали
Входные билеты оплачиваются дополнительно: Агурское ущелье — 200 рублей / чел, башня Ахун — 200 рублей
При желании мы можем организовать трансфер от вашего отеля и обратно. Адлер и Сириус — 600 руб. /чел., Сочи и Хостинский р-н — 500 руб. /чел.
Нам предстоит пройти 10 километров пешком по несложной горной местности (набор высоты 300 метров). Обязательно наденьте удобную обувь и возьмите 1 литр воды на человека.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Находится в 10-15 минут езды без пробок от Адлера и Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Даниил — ваша команда гидов в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 2191 туриста
Я и моя команда организует однодневные походы в горах Сочи. Это продуманные приключения, которые оставляют каждого туриста под впечатлением от красот Юга! Мы — коренные сочинцы, а значит, знаем о таких деталях Сочи, о которых не знает больше никто. Пойдя с нами в поход, вы запомните этот день как один из самых ярких событий отпуска:)
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 49 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
45
4
3
3
–
2
1
1
–
Л
Лариса
Отличная экскурсия на природе. Хорошо походили и посмотрели природные красоты
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Надежда
Маршрут для нас был нелёгким, мне 65 лет, дочери 41 год, внучке 13 лет, но все сложности подъёмов и спусков, переход горной речки нам помог преодолеть молодой, но опытный проводник читать дальшеуменьшить
Влад. По дороге Влад рассказывал о природных особенностях красивейшей местности, выбирал лучшие места, где можно увидеть водопады, море, горы Кавказского хребта. И мы справились с непростыми тропами Агурского ущелья, дошли до Орлиных скал и спустились вниз, уставшие и довольные этой «прогулкой». Трипстер, спасибо за знакомство с замечательным проводником Владом!
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М
Марина
Большое спасибо Даниилу!!! Эта была самая интересная и увлекательная экскурсия за период нашего отпуска!!! Из-за непогоды маршрут пришлось изменить и мы не попали в Агурское ущелье, но прогулка по Самшитовой читать дальшеуменьшить
роще с увлекательными рассказами Даниила о своей любимой Родине, создали нам прекрасное настроение. Мы следовали по извилистым дорожкам, наслаждаясь прекрасными видами и интересными рассказами в форме дружеского общения! Вся экскурсия проходила в удобном для нас темпе. Можно было сделать любые остановки для фотографии или для короткого отдыха. Все организационные моменты прошли на высшем уровне!!! Мы очень довольны!!! Большое спасибо!!!
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Л
Людмила
Очень увлекательное и интересное приключение длинной в 10 км. Несмотря на то что мы попали в период засухи, нам все равно был полностью интересно показан маршрут экскурсии. Наш Гид был интересным рассказчиком) Терпеливо и стойко переносил все мои остановки на пути к Орлиным скалам. Обалденно красивые виды, которые захватывают дух)
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Ольга
Отличная экскурсия! Чем именно мне понравилось: это единение с природой, красотища, прошли несколько водопадов,сделали снимки. Отличная смотровая площадка на окрестности на Орлиных скалах. Чем хороша экскурсия малым составом -это останавливаешся читать дальшеуменьшить
там где хочешь,наш гид Владислав подстраивал темп под нас, показал все лучшие места,сами мы точно не полезли бы и не нашли бы сами. Получили положительные эмоции, хорошее настроение. У ребят есть другие пешие маршруты, в следующий приезд обязательно пойдём по другому маршруту. Ставлю отлично!
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Виктория
Наш поход-путешествие прошел отлично! Несмотря на пасмурную дождливую погоду и грязь под ногами, мы прекрасно провели несколько часов, прогуливаясь по живописным весенним тропинкам 🌿 Даниил - интересный гид и легкий собеседник, читать дальшеуменьшить
который искренне любит свой край и свою работу. Он не тормозил и не мчался, а подстраивался под наши желания: что-то сфотографировать, полюбоваться цветочками, сделать привал для 5-летнего ребенка👌🏽 В следующий раз, когда соберемся на экскурсию, обязательно обратимся к нему и его команде🤗
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