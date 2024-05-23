1 чел.
По популярности
Групповая
6 часов
Джип-тур «Ущелье мамонта» - природный аквапарк в парке Юрского периода
Начало: Адлерский район, по договоренности с гидом
«Что вас ожидает: Мамонтово ущелье — это природный аквапарк»
Расписание: Ежедневно, 13-00 (выезд из Адлера)
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
2 100₽ за человека
Мини-группа
6 часов
Джип-тур с купанием в природном аквапарке
Начало: Адлер, забираем от ближайшей остановки
«Природный аквапарк или сказочный каньон»
Расписание: Ежедневно утром и днем
Сегодня в 13:15
Завтра в 13:15
2 400₽ за человека
Групповая
9 часов
Красная Поляна + аквапарк «Галактика»
Начало: Сочи, Адлер от КПП отеля или ближайшей остановки
«Далее отправитесь в курорт Газпром, где и будет основная остановка для посещения аквапарка «Галактика»»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
500₽ за человека
скидка
20%
Групповая
9 часов
Авторский тур по Красной Поляне ПРЕМИУМ + аквапарк Галактика
Начало: Центральный Сочи, Адлер, Сириус - от остановок
«Красная Поляна и развлечения в аквапарке»
Расписание: Ежедневно с 9:00+- из центра Сочи, 9:30 +- из Адлера
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1000800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория23 мая 2024Все было супер) Водитель хороший и экскурсия впечатления оставила отличные, вы топ
- ТТатьяна19 мая 2024Добрый день. Очень познавательно, я поняла насколько же я все-таки люблю тишину
- ВВалерия19 мая 2024Экскурсия великолепна, благодарю. Это было очень круто, ни капли не пожалели, что выбрали индивидуальную экскурсию. Эти горы, море и водопады попали в самое сердечко.
- ННадежда7 мая 2024Здравствуйте, всё понравилось!
- ТТатьяна5 мая 2024Здравствуйте, очень довольны, спасибо, очень понравился экипаж автобуса, гид и водитель, все достойно
- ЕЕлена26 апреля 2024Всё понравилось. Спасибо за отличную экскурсию!
- ССветлана19 марта 2024Экскурсия очень понравилась. Было интересно. Очень понравился гид Яков. С большим удовольствием отправились ещё раз с ним на экскурсию.
- ББричаг9 сентября 2023Это было лучшее путешествие,гид Андрей самый лучший(если покататься то только к нему)море эмоций,все остались довольны
- ССергей27 августа 2023Водитель был хорош, на бездорожье сильно не трясло, добирались быстро. Но была проблема - мы не собирались плавать, но оказалось,
- ММария23 июля 2023Природный аквапарк «Мамонтово ущелье»Экскурсия очень понравилась. Мамонтово ущелье очень экстремально, но здорово! Красивые виды, интересная ферма, все прекрасно. У нас был хороший водитель
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Аквапарки»
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