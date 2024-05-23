В Виктория Джип-тур с купанием в природном аквапарке Все было супер) Водитель хороший и экскурсия впечатления оставила отличные, вы топ

Т Татьяна Джип-тур с купанием в природном аквапарке Добрый день. Очень познавательно, я поняла насколько же я все-таки люблю тишину

В Валерия Джип-тур с купанием в природном аквапарке Экскурсия великолепна, благодарю. Это было очень круто, ни капли не пожалели, что выбрали индивидуальную экскурсию. Эти горы, море и водопады попали в самое сердечко.

Н Надежда Авторский тур по Красной Поляне ПРЕМИУМ + аквапарк Галактика Здравствуйте, всё понравилось!

Т Татьяна Авторский тур по Красной Поляне ПРЕМИУМ + аквапарк Галактика Здравствуйте, очень довольны, спасибо, очень понравился экипаж автобуса, гид и водитель, все достойно

Е Елена Авторский тур по Красной Поляне ПРЕМИУМ + аквапарк Галактика Всё понравилось. Спасибо за отличную экскурсию!

С Светлана Красная Поляна + аквапарк «Галактика» Экскурсия очень понравилась. Было интересно. Очень понравился гид Яков. С большим удовольствием отправились ещё раз с ним на экскурсию.

Б Бричаг Джип-тур «Ущелье мамонта» - природный аквапарк в парке Юрского периода Это было лучшее путешествие,гид Андрей самый лучший(если покататься то только к нему)море эмоций,все остались довольны

С Сергей Джип-тур «Ущелье мамонта» - природный аквапарк в парке Юрского периода читать дальше что периодически пройти по суше просто нельзя, надо обязательно плыть (или идти по пояс в воде). Имейте в виду, что на этой экскурсии варианта не лезть в воду нет, иначе половину маршрута не увидите. Водитель был хорош, на бездорожье сильно не трясло, добирались быстро. Но была проблема - мы не собирались плавать, но оказалось,