Аквапарки Адлера

Найдено 4 экскурсии в категории «Аквапарки» в Адлере, цены от 500 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Джип-тур «Ущелье мамонта» - природный аквапарк в парке Юрского периода
🛣 Джиппинг
Групповая
6 часов
3 отзыва
Джип-тур «Ущелье мамонта» - природный аквапарк в парке Юрского периода
Начало: Адлерский район, по договоренности с гидом
«Что вас ожидает: Мамонтово ущелье — это природный аквапарк»
Расписание: Ежедневно, 13-00 (выезд из Адлера)
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
2 100 за человека
Джип-тур с купанием в природном аквапарке
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Мини-группа
6 часов
16 отзывов
Джип-тур с купанием в природном аквапарке
Начало: Адлер, забираем от ближайшей остановки
«Природный аквапарк или сказочный каньон»
Расписание: Ежедневно утром и днем
Сегодня в 13:15
Завтра в 13:15
2 400 за человека
Красная Поляна + аквапарк «Галактика»
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
4 отзыва
Красная Поляна + аквапарк «Галактика»
Начало: Сочи, Адлер от КПП отеля или ближайшей остановки
«Далее отправитесь в курорт Газпром, где и будет основная остановка для посещения аквапарка «Галактика»»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
500 за человека
Авторский тур по Красной Поляне ПРЕМИУМ + аквапарк Галактика
🚌 На автобусе
скидка
20%
Групповая
9 часов
10 отзывов
Авторский тур по Красной Поляне ПРЕМИУМ + аквапарк Галактика
Начало: Центральный Сочи, Адлер, Сириус - от остановок
«Красная Поляна и развлечения в аквапарке»
Расписание: Ежедневно с 9:00+- из центра Сочи, 9:30 +- из Адлера
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1000800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    23 мая 2024
    Джип-тур с купанием в природном аквапарке
    Все было супер) Водитель хороший и экскурсия впечатления оставила отличные, вы топ
  • Т
    Татьяна
    19 мая 2024
    Джип-тур с купанием в природном аквапарке
    Добрый день. Очень познавательно, я поняла насколько же я все-таки люблю тишину
  • В
    Валерия
    19 мая 2024
    Джип-тур с купанием в природном аквапарке
    Экскурсия великолепна, благодарю. Это было очень круто, ни капли не пожалели, что выбрали индивидуальную экскурсию. Эти горы, море и водопады попали в самое сердечко.
  • Н
    Надежда
    7 мая 2024
    Авторский тур по Красной Поляне ПРЕМИУМ + аквапарк Галактика
    Здравствуйте, всё понравилось!
  • Т
    Татьяна
    5 мая 2024
    Авторский тур по Красной Поляне ПРЕМИУМ + аквапарк Галактика
    Здравствуйте, очень довольны, спасибо, очень понравился экипаж автобуса, гид и водитель, все достойно
  • Е
    Елена
    26 апреля 2024
    Авторский тур по Красной Поляне ПРЕМИУМ + аквапарк Галактика
    Всё понравилось. Спасибо за отличную экскурсию!
  • С
    Светлана
    19 марта 2024
    Красная Поляна + аквапарк «Галактика»
    Экскурсия очень понравилась. Было интересно. Очень понравился гид Яков. С большим удовольствием отправились ещё раз с ним на экскурсию.
  • Б
    Бричаг
    9 сентября 2023
    Джип-тур «Ущелье мамонта» - природный аквапарк в парке Юрского периода
    Это было лучшее путешествие,гид Андрей самый лучший(если покататься то только к нему)море эмоций,все остались довольны
  • С
    Сергей
    27 августа 2023
    Джип-тур «Ущелье мамонта» - природный аквапарк в парке Юрского периода
    Водитель был хорош, на бездорожье сильно не трясло, добирались быстро. Но была проблема - мы не собирались плавать, но оказалось,
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    что периодически пройти по суше просто нельзя, надо обязательно плыть (или идти по пояс в воде). Имейте в виду, что на этой экскурсии варианта не лезть в воду нет, иначе половину маршрута не увидите.

  • М
    Мария
    23 июля 2023
    Природный аквапарк «Мамонтово ущелье»
    Экскурсия очень понравилась. Мамонтово ущелье очень экстремально, но здорово! Красивые виды, интересная ферма, все прекрасно. У нас был хороший водитель
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    Айгас, молодой весёлый парень. Есть с чем сравнить, были ранее на многих экскурсиях в Адлере, эта очень интересная. Но остался вопрос по цене, людям, которые брали эту экскурсию в экскурсионных ларьках, она обошлась в 1600-1800 рублей. . поэтому не вижу смысла её заказывать здесь.

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Аквапарки»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Джип-тур «Ущелье мамонта» - природный аквапарк в парке Юрского периода
  2. Джип-тур с купанием в природном аквапарке
  3. Красная Поляна + аквапарк «Галактика»
  4. Авторский тур по Красной Поляне ПРЕМИУМ + аквапарк Галактика
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  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Голубое озеро
  5. Юпшарский каньон
  6. Набережная
  7. Роза Хутор
  8. Олимпийский Парк
  9. Гора Ахун
  10. Ущелье Ахцу
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в июне 2024
Сейчас в Адлере в категории "Аквапарки" можно забронировать 4 экскурсии от 500 до 2 400 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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