Пройти по священной роще, узнать про обычаи людей Кавказа и увидеть загадочный камень
Гуляя по красивейшему лесу, вы погрузитесь в древние ритуалы, верования и быт местных жителей. Я расскажу про священные рощи и жертвенные камни. Объясню, что такое религиозный синкретизм.
Вы полюбуетесь величественными секвойями и самым большим тополем в мире и выпьете целебную воду из минерального источника.
Вы полюбуетесь величественными секвойями и самым большим тополем в мире и выпьете целебную воду из минерального источника.
Ближайшие даты:
31
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Священные рощи. Вы узнаете, для чего местные народы убыхи и шапсуги использовали их.
- Таинственный камень, которому не меньше 2000 лет. Предполагается, что его использовали для жертвоприношений. Я расскажу про такие обряды, кто их проводил и зачем.
- Секвойи — древние деревья, заставшие ещё динозавров. Это крупнейшие деревья на планете. Вы прогуляетесь среди них и оцените их величие.
- Источник с минеральной водой. После прогулки по лесу вы можете напиться из чистого природного источника — возьмите с собой бутылочки.
- Самый большой тополь мира, который стал символом любви. Его возраст — более 170 лет, высота — около 30 м, а диаметр — более 3 м.
Организационные детали
- Это лёгкая прогулка по лесу — надевайте удобную обувь.
- Экскурсия начинается в Адлере. Можно также начать в Красной Поляне (доплата — 1500 рублей) или в центральном Сочи (доплата — 2000 рублей).
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле. Есть детское кресло.
- Экскурсию можно провести для большего количества человек (до 7) на минивэне. Детали уточняйте в переписке.
- Дополнительные расходы: входной билет в лесопарк — 200 руб. /чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Адлере
Провёл экскурсии для 469 туристов
Я переехал в Сочи после Олимпиады. Полюбил этот регион и готов с радостью поделиться этой любовью с вами! У меня высшее психологическое и экономическое образование. Практикующий психолог, в сфере туризма работаю с 2013 года. Провожу экскурсии по Абхазии, Сочи, Красной Поляне и Уфе. Жду вас в гости!
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