Гуляя по красивейшему лесу, вы погрузитесь в древние ритуалы, верования и быт местных жителей. Я расскажу про священные рощи и жертвенные камни. Объясню, что такое религиозный синкретизм.
Вы полюбуетесь величественными секвойями и самым большим тополем в мире и выпьете целебную воду из минерального источника.
Вы полюбуетесь величественными секвойями и самым большим тополем в мире и выпьете целебную воду из минерального источника.
Описание экскурсии
- Священные рощи. Вы узнаете, для чего местные народы убыхи и шапсуги использовали их.
- Таинственный камень, которому не меньше 2000 лет. Предполагается, что его использовали для жертвоприношений. Я расскажу про такие обряды, кто их проводил и зачем.
- Секвойи — древние деревья, заставшие ещё динозавров. Это крупнейшие деревья на планете. Вы прогуляетесь среди них и оцените их величие.
- Источник с минеральной водой. После прогулки по лесу вы можете напиться из чистого природного источника — возьмите с собой бутылочки.
- Самый большой тополь мира, который стал символом любви. Его возраст — более 170 лет, высота — около 30 м, а диаметр — более 3 м.
Организационные детали
- Это лёгкая прогулка по лесу — надевайте удобную обувь.
- Экскурсия начинается в Адлере. Можно также начать в Красной Поляне (доплата — 1500 рублей) или в центральном Сочи (доплата — 2000 рублей).
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле. Есть детское кресло.
- Экскурсию можно провести для большего количества человек (до 7) на минивэне. Детали уточняйте в переписке.
- Дополнительные расходы: входной билет в лесопарк — 200 руб. /чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1001 туриста
Я переехал в Сочи после Олимпиады. Полюбил этот регион и готов с радостью поделиться этой любовью с вами! У меня высшее образование в туризме, специальность — экскурсовод. Также есть высшее психологическое и экономическое образование. Практикующий психолог, в сфере туризма работаю с 2013 года. Провожу экскурсии по Абхазии, Сочи, Красной Поляне и Уфе. Жду вас в гости!
Входит в следующие категории Адлера
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