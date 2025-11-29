Почувствуйте скорость, свободу и мощь квадроцикла на живописных дорогах Сочинского нацпарка! Вас ждут панорамы Кавказских гор, смотровые площадки с видом на море и Skypark, шумный Ивановский водопад и загадочный мокрый каньон реки Псахо. А ещё — древний храм Николая Чудотворца 11–13 веков. Это приключение подарит вам настоящие эмоции!
Описание экскурсии
В этом путешествии вы:
- Прокатитесь на современных квадроциклах HISUN TACTIC 2024 (600 кубов), наслаждаясь драйвом, скоростью и свежим горным воздухом.
- Заглянете на смотровую площадку «Ахштырский хребет» с панорамным видом на Чёрное море и знаменитый Skypark.
- Увидите древний храм Николая Чудотворца 11–13 веков — место с особой энергетикой.
- По пути познакомитесь с природными красотами: Ивановским водопадом, каньоном реки Псахо, перевалами и горными дорогами.
Организационные детали
- За руль допускаются участники от 14 лет. Девушки могут управлять квадроциклом только в сопровождении инструктора.
- В стоимость включено: трансфер на автомобиле KIA Rio, аренда квадроцикла, экипировка и инструктаж.
- Максимальный размер группы — до 20 квадроциклов (40 человек).
- Билет в национальный парк приобретается самостоятельно на официальном сайте — 250 ₽.
- С вами поедет опытный инструктор из нашей команды. Возможны другие маршруты разного уровня сложности — подробности в переписке.
ежедневно в 09:00, 11:30, 14:30 и 16:30
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Адлере или Сириусе
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 11:30, 14:30 и 16:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Адлере
Провели экскурсии для 10932 туристов
Я рад, что вы собрались посетить самый южный уголок нашей Родины. Каждый день мы открываем гостям наиболее живописные места Краснодарского края. Показываем тайные тропы, знакомим с местными жителями. Из исторических
