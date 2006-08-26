Путешествия по солнечной Абхазии

Петрос А.
Петрос А. – Гид из Адлера
Вы увидите Абхазию во всей красе — могучие ущелья, сосновые леса и волшебные озёра с прозрачной водой.

Погуляете по Гагре, отдохнёте на чистом пляже Пицунды и заглянете на дачу Сталина, утопающую в липах, посетите самую главную достопримечательность 🏛️ Абхазии — озеро Рица, а я расскажу, как складывалась история 📖 страны и как живут здесь люди в наши дни.
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Экскурсия

14 000 ₽ за экскурсию

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при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
при отмене гидом - 100% возврат всегда
Путешествия по солнечной Абхазии
Путешествия по солнечной Абхазии

Что вы увидите 🤩

  • Гагра
  • Пицунда
  • озеро Рица
  • дача Сталина
  • Голубое озеро
Визитные карточки Абхазии — озеро Рица и дача Сталина
Вы посетите самую главную достопримечательность 🏛️ Абхазии — озеро Рица, которое расположено высоко в горах и давно стало визитной карточкой. Это захватывающий дух, пейзаж, когда внутри остроконечных гор ⛰️ с белоснежными вершинами заключено идеально чистое озеро. После государственной границы мы проследуем в историческое место — на дачу Сталина. Вы увидите резиденцию главы СССР, в которой он был всего несколько раз, но для появления которой трудились десятки тысяч людей, включая пленных немцев, ведь дорога прокладывалась прямо в горах, и именно для возведения этого сооружения.
Гагра — живописный курорт с яркой субтропической растительностью
После посещения дачи Сталина мы отправимся в город 🏙️ Гагра и первую остановку сделаем на знаменитом месте Колоннада и вы услышите её историю 📖. Весь путь будет настолько завораживающий, что трудно описать словами, это и шум горных рек, изобилие растительности, и красивые 🤩 заснеженные вершины гор ⛰️. На пути к озеру наша группа преодолеет Юпшарский каньон, более известный как «Каменный мешок». Также мы заедем на «Голубое озеро», которое впечатлит любого, вряд ли ещё где-то в мире можно в естественной природной среде встретить воду такого цвета!
Пицунда — Питиунт или «сосновый» город 🏙️
Далее вы посетите курорт Пицунда, где можно полюбоваться прибрежной красотой абхазской природы, поплавать и позагорать, а также посмотреть множественные памятники архитектуры. И во время экскурсии 🧭 я вам расскажу о самых известных легендах этих удивительных мест. Такая увлекательная экскурсия ⛳ никого не оставит равнодушным и останется в памяти каждого туриста на долгие годы!
🚩 Начало и место завершения: По месту проживания
Что входит
  • услуги гида
  • транспортные расходы.
Что не входит
  • обед
  • вход в национальный парк
  • дача Сталина
  • Общая сумма на человека — 1000 руб.
Путешествия по солнечной Абхазии
Путешествия по солнечной Абхазии
Путешествия по солнечной Абхазии
Путешествия по солнечной Абхазии
Время проведения: Ежедневно
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Петрос А.
Петрос А.
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