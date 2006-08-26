Визитные карточки Абхазии — озеро Рица и дача Сталина

Вы посетите самую главную достопримечательность 🏛️ Абхазии — озеро Рица, которое расположено высоко в горах и давно стало визитной карточкой. Это захватывающий дух, пейзаж, когда внутри остроконечных гор ⛰️ с белоснежными вершинами заключено идеально чистое озеро. После государственной границы мы проследуем в историческое место — на дачу Сталина. Вы увидите резиденцию главы СССР, в которой он был всего несколько раз, но для появления которой трудились десятки тысяч людей, включая пленных немцев, ведь дорога прокладывалась прямо в горах, и именно для возведения этого сооружения.

Гагра — живописный курорт с яркой субтропической растительностью

После посещения дачи Сталина мы отправимся в город 🏙️ Гагра и первую остановку сделаем на знаменитом месте Колоннада и вы услышите её историю 📖. Весь путь будет настолько завораживающий, что трудно описать словами, это и шум горных рек, изобилие растительности, и красивые 🤩 заснеженные вершины гор ⛰️. На пути к озеру наша группа преодолеет Юпшарский каньон, более известный как «Каменный мешок». Также мы заедем на «Голубое озеро», которое впечатлит любого, вряд ли ещё где-то в мире можно в естественной природной среде встретить воду такого цвета!

Пицунда — Питиунт или «сосновый» город 🏙️

Далее вы посетите курорт Пицунда, где можно полюбоваться прибрежной красотой абхазской природы, поплавать и позагорать, а также посмотреть множественные памятники архитектуры. И во время экскурсии 🧭 я вам расскажу о самых известных легендах этих удивительных мест. Такая увлекательная экскурсия ⛳ никого не оставит равнодушным и останется в памяти каждого туриста на долгие годы!