Что вас ждёт:
- Вы побываете на смотровой башне горы Ахун и с высоты птичьего полёта увидите окрестности одного из самых длинных городов мира. Впечатлитесь синей гладью Чёрного моря, бездонностью голубого неба и бескрайними просторами глади изумрудного колхидского леса. Во всём своем великолепии откроется взору главный Кавказский хребет! Почувствовать себя парящей птицей вы сможете на самом высоком колесе обозрения.
Вы посетите главные достопримечательности города: парк Ривьера, Морской порт, Православный Собор Михаила Архангела — один из первых каменных храмов на Черноморском побережье Западного Кавказа, АРТ галерею — форт Александрия. Прогуляетесь по знаковой Платановой аллее, где воедино переплелись история и современность. Увидите концертный зал «Фестивальный», Зимний театр, на площади у которого проводятся традиционные фестивали Кинотавр и КиВиН!
Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.