Город Сочи - это самые северные субтропики в мире, где удивительная по красоте природа, целебный...

Город Сочи — это самые северные субтропики в мире, где удивительная по красоте природа, целебный климат, ласковое и тёплое море, минеральные источники создали уникальную атмосферу для отдыха.

На обзорной экскурсии вы узнаете о природе и климате «южной столицы России».

Ознакомитесь с историей создания и современной жизнью курорта Сочи, с перспективами его развития и увидите самые известные достопримечательности города.
Сочи сияет для тебя
Сочи сияет для тебя
Сочи сияет для тебя
Сочи сияет для тебя
Сочи сияет для тебя
Сочи сияет для тебя

Что вы увидите 🤩

  • Гора Ахун
  • Зимний театр
  • Концертный зал «Фестивальный»
  • Курортный проспект Сочи
  • Памятник кинофильму «Бриллиантовая рука»
  • Парк Ривьера
  • Собор Михаила Архангела
  • Сочинский государственный цирк

Что вас ждёт:

  • Вы побываете на смотровой башне горы Ахун и с высоты птичьего полёта увидите окрестности одного из самых длинных городов мира. Впечатлитесь синей гладью Чёрного моря, бездонностью голубого неба и бескрайними просторами глади изумрудного колхидского леса. Во всём своем великолепии откроется взору главный Кавказский хребет! Почувствовать себя парящей птицей вы сможете на самом высоком колесе обозрения.
Вы посетите главные достопримечательности города: парк Ривьера, Морской порт, Православный Собор Михаила Архангела — один из первых каменных храмов на Черноморском побережье Западного Кавказа, АРТ галерею — форт Александрия. Прогуляетесь по знаковой Платановой аллее, где воедино переплелись история и современность. Увидите концертный зал «Фестивальный», Зимний театр, на площади у которого проводятся традиционные фестивали Кинотавр и КиВиН!

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Цены на экскурсию

Для группы 1-7 человек
Группа до 7 человек
10 800 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • транспортно-экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • смотровая Башня Ахун — 200 руб.
Место начала и завершения
ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по договоренности
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно по договоренности

Татьяна Я.
Татьяна Я.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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