Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание экскурсии Добро пожаловать на увлекательную экскурсию по улиточной ферме! Это путешествие не оставит равнодушным ни взрослых, ни детей. На экскурсии вы: - Увидите промышленное разведение улиток, познакомитесь с разными видами улиток и научитесь в них разбираться - Сделаете яркие и необычные фотографии - Попробуете изысканные деликатесы из улиток, приготовленные по оригинальным рецептам Узнаете, как улитки помогают нам быть здоровыми и красивыми — их секреты давно используют в косметике и медицине. А ещё вас ждёт много интересных и забавных фактов об этих удивительных созданиях! Сможете приобрести на память милые сувениры и вкусные полуфабрикаты, чтобы порадовать близких или продолжить гастрономическое путешествие дома. Будет вкусно, весело и очень познавательно! Не упустите возможность погрузиться в атмосферу удивительного мира улиток, насладиться свежим воздухом и отведать вкусные блюда нашей улиточной фермы Ждем вас на нашем улиточном курорте! «Улитки Вверх» — Экологично. Вкусно. Натурально.

