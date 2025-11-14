Будет вкусно, весело и очень познавательно! Не упустите возможность погрузиться в атмосферу удивительного мира улиток, насладиться свежим воздухом и отведать вкусные блюда нашей улиточной фермы
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
Описание экскурсииДобро пожаловать на увлекательную экскурсию по улиточной ферме! Это путешествие не оставит равнодушным ни взрослых, ни детей. На экскурсии вы: - Увидите промышленное разведение улиток, познакомитесь с разными видами улиток и научитесь в них разбираться - Сделаете яркие и необычные фотографии - Попробуете изысканные деликатесы из улиток, приготовленные по оригинальным рецептам Узнаете, как улитки помогают нам быть здоровыми и красивыми — их секреты давно используют в косметике и медицине. А ещё вас ждёт много интересных и забавных фактов об этих удивительных созданиях! Сможете приобрести на память милые сувениры и вкусные полуфабрикаты, чтобы порадовать близких или продолжить гастрономическое путешествие дома. Будет вкусно, весело и очень познавательно! Не упустите возможность погрузиться в атмосферу удивительного мира улиток, насладиться свежим воздухом и отведать вкусные блюда нашей улиточной фермы Ждем вас на нашем улиточном курорте! «Улитки Вверх» — Экологично. Вкусно. Натурально.
Ежедневно в интервале с 09:00 до 18:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Экскурсия
- Дегустация
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Село Вардане Верино, СНТ Горный сад, участок 135
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в интервале с 09:00 до 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
