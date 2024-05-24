1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5.5 часов
Эксклюзивный гастротур на кабриолете: кулинарное приключение в Адлере
Вас ждет незабываемое гастрономическое приключение по живописным местам Адлера на комфортабельном кабриолете
«В конце гастрономического приключения обязательно оставьте силы на дегустацию вкуснейшего хачапури по-аджарски»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
14 000₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
8 часов
Джип-тур в горах Красной Поляны + крафтовая пивоварня и пикник
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по горам Красной Поляны, наслаждайтесь крафтовым пивом и домашним вином на пикнике
Начало: У автобусной остановки в Адлере или Сириусе
«Во время поездки мы остановимся в живописном месте и устроим мини-пикник с дегустацией мёда и домашнего вина»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
2 600₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Природа и история Абхазии - поездка из Адлера
Автомобильный тур по самым зрелищным местам региона с дегустациями и историко-культурными заметками
«В стоимость включены транспортные расходы, дегустации сыров и вина»
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
18 700₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5.5 часов
Гастротур по Абхазии (из Адлера)
Сыры и мясо, мед, чай и вина - продегустировать местные специалитеты и услышать о культуре региона
Начало: На границе с Абхазией (КПП Псоу)
«И конечно, вам предложат несколько видов вин и знаменитую чачу, «лекарство от всех болезней», — дегустацию дополнят рассказы о его производстве и о том, какое вино предпочитают сами абхазы»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
89008 010₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
5 часов
Гастрономическое путешествие в Абхазию
Познать самобытную страну через ее вкусы - на фоне захватывающих пейзажей
Начало: ж/д вокзал Адлера
«В меню кофе в Гаграх, дегустация на домашней сыроварне, пасека в горах, обед в традиционной апацхе, вино и чача в гостях у местного жителя»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Поедем, поедим! Гастротур из Адлера
Распробовать Сочи на вкус и насладиться шикарными видами
«/взрослый с экскурсией и дегустацией, 250 руб»
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Групповое путешествие по Абхазии
Озеро Рица, форелевое хозяйство, мандариновый сад и дегустация вина, мёда и сыра
Начало: в Адлере
«Дегустация натуральных вин, мёда, сыра»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 08:00
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1 200₽ за человека
Мини-группа
4 часа
В гостях у винодела в Сочи (мини-группа из Адлера)
Написать картину вином, продегустировать домашние напитки и сыры и посадить на себя живую улитку
Начало: От вашего отеля в Адлере
«В стоимость включено: трансфер в обе стороны, мастер-классы и дегустации»
Расписание: ежедневно в 13:00
12 июня в 13:00
13 июня в 13:00
4 000₽ за человека
Групповая
8 часов
Национальный парк «33 водопада»: дегустации и приключения в Адлере
Погрузитесь в мир природных чудес и культурных открытий во время посещения Национального парка «33 водопада» в Адлере
Начало: Ваш отель или ближайшая остановка
«Здесь пройдет дегустация вин и сыра, и вы узнаете секреты приготовления»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1 000₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Красная Поляна - тур для взрослых (с дегустацией пива и родельбаном)
Начало: Ваш отель
Расписание: Любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
12.5 часов
Абхазия: Озеро Рица и Новый Афон (из Адлера в мини-группе)
«Во время дегустации местных вин вы научитесь отличать хорошее вино от некачественных»
Расписание: Среда, Суббота, Воскресенье в 07:00
1 600₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна24 мая 2024Прекрасная природа Сочинского национального парка, и окрестностей. Гостеприимные хозяева дегустационных залов. Великолепный экскурсовод Тенгиз и водитель Дмитрий. Незабываемые эмоции и великолепное настроение от экскурсии.
- ААнна21 мая 2024Особая благодарность гиду Николаю за прекрасно проверенное время! Экскурсия очень понравилась, посетили все места, заявленные в программе. Виды шикарные, пивоварня
- ССветлана11 мая 2024Уникальное мероприятие. Вкусно,весело, сытно. Рекомендуем.
- ЕЕлена10 мая 2024Все прошло замечательно. Будем рекомендовать знакомым гида Николая.
- ЗЗалина13 апреля 2024Алексею, спасибо большое за прекрасную поездку! Очень было все интересно, особенно истории о традициях и обычаях коренных жителей Сочи, напомнил
- ААнна9 марта 2024Были в Абхазии впервые. Выбрали данную экскурсию. Все прошло на одном дыхании. Колоритная атмосфера, все дружелюбные и располагающие к себе.
- ААнна5 марта 2024Очень понравилась экскурсия ☺. Невероятные пейзажи, солнечная погода и прекрасный гид- это все что нужно было для нашего путешествия. Приедем еще)
- ККарина23 февраля 2024Ездили в гастротур по Абхазии 15.02, у нас был гид Дамей, мы остались в восторге👍🏻Воспитанный, приятный, общительный,много чего рассказал, порекомендовал
- ДДмитрий29 сентября 2023Благодарность Дамею за душевную экскурсию! У гида большой опыт и широкий кругозор, очень тактичный. Машина с чистым веллюровым салоном очень удобная. Все остановки насыщены и интересны. Рекомендую.
- ААнна2 сентября 2023Все было очень интересно, изумительно, профессионально. Отдельное спасибо Александру за безопасное увлекательное и вкусное путешествие👌Море положительных эмоций👍🏻👍🏻👍🏻
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Дегустационные туры»
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