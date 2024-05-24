Дегустации на экскурсиях в Адлере – попробуйте новое на вкус

Найдено 11 экскурсий в категории «Дегустационные туры» в Адлере, цены от 1 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Гастротур на внедорожном кабриолете
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
5.5 часов
1 отзыв
Эксклюзивный гастротур на кабриолете: кулинарное приключение в Адлере
Вас ждет незабываемое гастрономическое приключение по живописным местам Адлера на комфортабельном кабриолете
«В конце гастрономического приключения обязательно оставьте силы на дегустацию вкуснейшего хачапури по-аджарски»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
14 000 за всё до 6 чел.
Джип-тур в горах Красной Поляны + крафтовая пивоварня и пикник
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
5 отзывов
Джип-тур в горах Красной Поляны + крафтовая пивоварня и пикник
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по горам Красной Поляны, наслаждайтесь крафтовым пивом и домашним вином на пикнике
Начало: У автобусной остановки в Адлере или Сириусе
«Во время поездки мы остановимся в живописном месте и устроим мини-пикник с дегустацией мёда и домашнего вина»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
2 600 за человека
Природа и история Абхазии - поездка из Адлера
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Природа и история Абхазии - поездка из Адлера
Автомобильный тур по самым зрелищным местам региона с дегустациями и историко-культурными заметками
«В стоимость включены транспортные расходы, дегустации сыров и вина»
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
18 700 за всё до 4 чел.
Гастротур по Абхазии (из Адлера)
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5.5 часов
3 отзыва
Гастротур по Абхазии (из Адлера)
Сыры и мясо, мед, чай и вина - продегустировать местные специалитеты и услышать о культуре региона
Начало: На границе с Абхазией (КПП Псоу)
«И конечно, вам предложат несколько видов вин и знаменитую чачу, «лекарство от всех болезней», — дегустацию дополнят рассказы о его производстве и о том, какое вино предпочитают сами абхазы»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
89008 010 за всё до 7 чел.
Гастрономическое путешествие в Абхазию
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Гастрономическое путешествие в Абхазию
Познать самобытную страну через ее вкусы - на фоне захватывающих пейзажей
Начало: ж/д вокзал Адлера
«В меню кофе в Гаграх, дегустация на домашней сыроварне, пасека в горах, обед в традиционной апацхе, вино и чача в гостях у местного жителя»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Поедем, поедим! Гастротур из Адлера
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Поедем, поедим! Гастротур из Адлера
Распробовать Сочи на вкус и насладиться шикарными видами
«/взрослый с экскурсией и дегустацией, 250 руб»
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
9 500 за всё до 4 чел.
Групповое путешествие по Абхазии
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
1 отзыв
Групповое путешествие по Абхазии
Озеро Рица, форелевое хозяйство, мандариновый сад и дегустация вина, мёда и сыра
Начало: в Адлере
«Дегустация натуральных вин, мёда, сыра»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 08:00
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1 200 за человека
В гостях у винодела в Сочи (мини-группа из Адлера)
🚗 На машине
Мини-группа
4 часа
1 отзыв
В гостях у винодела в Сочи (мини-группа из Адлера)
Написать картину вином, продегустировать домашние напитки и сыры и посадить на себя живую улитку
Начало: От вашего отеля в Адлере
«В стоимость включено: трансфер в обе стороны, мастер-классы и дегустации»
Расписание: ежедневно в 13:00
12 июня в 13:00
13 июня в 13:00
4 000 за человека
Национальный парк «33 водопада» и шоу-программа с дегустациями
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
14 отзывов
Национальный парк «33 водопада»: дегустации и приключения в Адлере
Погрузитесь в мир природных чудес и культурных открытий во время посещения Национального парка «33 водопада» в Адлере
Начало: Ваш отель или ближайшая остановка
«Здесь пройдет дегустация вин и сыра, и вы узнаете секреты приготовления»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1 000 за человека
Красная Поляна - тур для взрослых (с дегустацией пива и родельбаном)
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Красная Поляна - тур для взрослых (с дегустацией пива и родельбаном)
Начало: Ваш отель
Расписание: Любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Абхазия: Озеро Рица и Новый Афон (из Адлера в мини-группе)
Групповая
12.5 часов
Абхазия: Озеро Рица и Новый Афон (из Адлера в мини-группе)
«Во время дегустации местных вин вы научитесь отличать хорошее вино от некачественных»
Расписание: Среда, Суббота, Воскресенье в 07:00
1 600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    24 мая 2024
    Национальный парк «33 водопада» и шоу-программа с дегустациями
    Прекрасная природа Сочинского национального парка, и окрестностей. Гостеприимные хозяева дегустационных залов. Великолепный экскурсовод Тенгиз и водитель Дмитрий. Незабываемые эмоции и великолепное настроение от экскурсии.
  • А
    Анна
    21 мая 2024
    Джип-тур в горах Красной Поляны + крафтовая пивоварня и пикник
    Особая благодарность гиду Николаю за прекрасно проверенное время! Экскурсия очень понравилась, посетили все места, заявленные в программе. Виды шикарные, пивоварня
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    необычная, рассказы о местах интересные и познавательные! Самое главное, что все без спешки и толпы людей, действительно очень комфортно, есть возможность сделать красивые фотографии

    Особая благодарность гиду Николаю за прекрасно проверенное время! Экскурсия очень понравилась, посетили все места, заявленные вОсобая благодарность гиду Николаю за прекрасно проверенное время! Экскурсия очень понравилась, посетили все места, заявленные вОсобая благодарность гиду Николаю за прекрасно проверенное время! Экскурсия очень понравилась, посетили все места, заявленные вОсобая благодарность гиду Николаю за прекрасно проверенное время! Экскурсия очень понравилась, посетили все места, заявленные в
  • С
    Светлана
    11 мая 2024
    В гостях у винодела в Сочи (мини-группа из Адлера)
    Уникальное мероприятие. Вкусно,весело, сытно. Рекомендуем.
  • Е
    Елена
    10 мая 2024
    Джип-тур в горах Красной Поляны + крафтовая пивоварня и пикник
    Все прошло замечательно. Будем рекомендовать знакомым гида Николая.
    Все прошло замечательно. Будем рекомендовать знакомым гида НиколаяВсе прошло замечательно. Будем рекомендовать знакомым гида Николая
  • З
    Залина
    13 апреля 2024
    Джип-тур в горах Красной Поляны + крафтовая пивоварня и пикник
    Алексею, спасибо большое за прекрасную поездку! Очень было все интересно, особенно истории о традициях и обычаях коренных жителей Сочи, напомнил
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    мне историю моего народа, очень Алексею благодарна за это! Во время поездки мы посетили волшебные места: дольмены, водопады, храм Святой Софии, смотровые площадки на на величественные горы. И вся поездка проходила в спокойном режиме, не спеша что очень важно во время экскурсий. Алексей со всей душой, любовью и в увлекательной форме рассказывал про достопримечательности, спасибо еще раз огромное за незабываемую поездку.

    Алексею, спасибо большое за прекрасную поездку! Очень было все интересно, особенно истории о традициях и обычаяхАлексею, спасибо большое за прекрасную поездку! Очень было все интересно, особенно истории о традициях и обычаяхАлексею, спасибо большое за прекрасную поездку! Очень было все интересно, особенно истории о традициях и обычаяхАлексею, спасибо большое за прекрасную поездку! Очень было все интересно, особенно истории о традициях и обычаяхАлексею, спасибо большое за прекрасную поездку! Очень было все интересно, особенно истории о традициях и обычаях
  • А
    Анна
    9 марта 2024
    Гастротур по Абхазии (из Адлера)
    Были в Абхазии впервые. Выбрали данную экскурсию. Все прошло на одном дыхании. Колоритная атмосфера, все дружелюбные и располагающие к себе.
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    Узнали много нового. А угощения просто бомба. Но даже не угощения главное… А отношение к своим гостям. Наш гид (гидом кстати называть как-то не хочется) дядя Игорь - это уникальный человек, погрузил нас на некоторое время в свою культуру и традиции. Спасибо Вам большое! Останется в памяти эта экскурсия надолго. Очень советую!

  • А
    Анна
    5 марта 2024
    Групповое путешествие по Абхазии
    Очень понравилась экскурсия ☺. Невероятные пейзажи, солнечная погода и прекрасный гид- это все что нужно было для нашего путешествия. Приедем еще)
  • К
    Карина
    23 февраля 2024
    Гастротур по Абхазии (из Адлера)
    Ездили в гастротур по Абхазии 15.02, у нас был гид Дамей, мы остались в восторге👍🏻Воспитанный, приятный, общительный,много чего рассказал, порекомендовал
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    и что не менее важно, ничего ни навязывал! Остались очень довольны, будем рекомендовать с удовольствием, а именно Дамея, время просто пролетело с ним)

  • Д
    Дмитрий
    29 сентября 2023
    Гастротур по Абхазии (из Адлера)
    Благодарность Дамею за душевную экскурсию! У гида большой опыт и широкий кругозор, очень тактичный. Машина с чистым веллюровым салоном очень удобная. Все остановки насыщены и интересны. Рекомендую.
  • А
    Анна
    2 сентября 2023
    Гастротур на внедорожном кабриолете
    Все было очень интересно, изумительно, профессионально. Отдельное спасибо Александру за безопасное увлекательное и вкусное путешествие👌Море положительных эмоций👍🏻👍🏻👍🏻
    Все было очень интересно, изумительно, профессионально. Отдельное спасибо Александру за безопасное увлекательное и вкусное путешествие👌Море положительныхВсе было очень интересно, изумительно, профессионально. Отдельное спасибо Александру за безопасное увлекательное и вкусное путешествие👌Море положительныхВсе было очень интересно, изумительно, профессионально. Отдельное спасибо Александру за безопасное увлекательное и вкусное путешествие👌Море положительных

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Дегустационные туры»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Адлере
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
  1. Гастротур на внедорожном кабриолете
  2. Джип-тур в горах Красной Поляны + крафтовая пивоварня и пикник
  3. Природа и история Абхазии - поездка из Адлера
  4. Гастротур по Абхазии (из Адлера)
  5. Гастрономическое путешествие в Абхазию
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  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Голубое озеро
  5. Юпшарский каньон
  6. Набережная
  7. Роза Хутор
  8. Олимпийский Парк
  9. Гора Ахун
  10. Ущелье Ахцу
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