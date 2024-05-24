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мне историю моего народа, очень Алексею благодарна за это! Во время поездки мы посетили волшебные места: дольмены, водопады, храм Святой Софии, смотровые площадки на на величественные горы. И вся поездка проходила в спокойном режиме, не спеша что очень важно во время экскурсий. Алексей со всей душой, любовью и в увлекательной форме рассказывал про достопримечательности, спасибо еще раз огромное за незабываемую поездку.