5 причин купить этот трансфер
- 🚗 Комфортный трансфер
- 🍷 Дегустация местных вин
- 🧀 Посещение сыроварни
- 🏞️ Панорамные виды
- 🕵️♂️ Исторические места
Что можно увидеть
- Форелевое хозяйство
- Ахштырская пещера
- Смотровая площадка Ахцу
- Посёлок Красная Поляна
Описание трансфер
Форелевое хозяйство — красивое и, что приятно, вкусное место на пути из Адлера в Красную Поляну. Здесь можно сходить на экскурсию по прудам с рыбой или сразу пройти в дегустационный зал и угоститься местной продукцией: бутербродами с рыбой, икрой и т. д.
Магазин фермерских вин рядом с форелевой фермой, где предлагают вина с виноградников, которые растут под Анапой. Дегустационный сет состоит из сухих тихих вин и розового игристого брют.
Ахштырская пещера — известна тем, что когда-то в ней была стоянка первобытных людей. Их не увидим, а вот пещеру и панорамные виды на долину Мзымты — обязательно.
Магазин местной сыроварни. Здесь отличный выбор козьих и коровьих сыров, а также другой продукции местных производителей.
Смотровая площадка Ахцу: полюбуемся видами гор и сделаем фото на их фоне с Гераклом и/или драконом.
Нарзанный источник Медвежий угол — попробуем натуральную природную минералку.
Посёлок Красная Поляна: посмотрим, как живут местные, и разберёмся, кто именно эти местные. При хорошей погоде можем посетить краснополянские дольмены.
Вы узнаете:
- как и когда Красная Поляна стала частью России
- как посёлок развивался и почему сейчас стал круглогодичным курортом
- что обязательно стоит здесь посетить в любое время года
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- Едем на комфортабельном автомобиле Honda CR-V. Есть кофр для горнолыжного снаряжения (не более 4-х комплектов). Детское кресло/бустер — по запросу
Дополнительные расходы
- Вход на форелевое хозяйство без дегустации / с дегустацией — 300 ₽ / 650 ₽ за чел.
- Ахтырская пещера — 200 ₽ за чел.