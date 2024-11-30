В Красную Поляну с трансфером из аэропорта (или в аэропорт)

Индивидуальный трансфер из аэропорта Адлера в Красную Поляну с остановками на форелевой ферме, сыроварне и в Ахштырской пещере
Индивидуальный трансфер в Красную Поляну из аэропорта Адлера предлагает не только комфортное путешествие, но и увлекательные остановки. Посетите форелевое хозяйство, дегустируйте местные вина и сыры, исследуйте Ахштырскую пещеру. На смотровой площадке Ахцу откроются потрясающие виды на горы. В Красной Поляне узнаете о её истории и развитии как круглогодичного курорта. Поездка проходит на автомобиле Honda CR-V с возможностью размещения детского кресла
5
1 отзыв

5 причин купить этот трансфер

  • 🚗 Комфортный трансфер
  • 🍷 Дегустация местных вин
  • 🧀 Посещение сыроварни
  • 🏞️ Панорамные виды
  • 🕵️‍♂️ Исторические места
В Красную Поляну с трансфером из аэропорта (или в аэропорт)
В Красную Поляну с трансфером из аэропорта (или в аэропорт)
В Красную Поляну с трансфером из аэропорта (или в аэропорт)
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30

Что можно увидеть

  • Форелевое хозяйство
  • Ахштырская пещера
  • Смотровая площадка Ахцу
  • Посёлок Красная Поляна

Описание трансфер

Форелевое хозяйство — красивое и, что приятно, вкусное место на пути из Адлера в Красную Поляну. Здесь можно сходить на экскурсию по прудам с рыбой или сразу пройти в дегустационный зал и угоститься местной продукцией: бутербродами с рыбой, икрой и т. д.

Магазин фермерских вин рядом с форелевой фермой, где предлагают вина с виноградников, которые растут под Анапой. Дегустационный сет состоит из сухих тихих вин и розового игристого брют.

Ахштырская пещера — известна тем, что когда-то в ней была стоянка первобытных людей. Их не увидим, а вот пещеру и панорамные виды на долину Мзымты — обязательно.

Магазин местной сыроварни. Здесь отличный выбор козьих и коровьих сыров, а также другой продукции местных производителей.

Смотровая площадка Ахцу: полюбуемся видами гор и сделаем фото на их фоне с Гераклом и/или драконом.

Нарзанный источник Медвежий угол — попробуем натуральную природную минералку.

Посёлок Красная Поляна: посмотрим, как живут местные, и разберёмся, кто именно эти местные. При хорошей погоде можем посетить краснополянские дольмены.

Вы узнаете:

  • как и когда Красная Поляна стала частью России
  • как посёлок развивался и почему сейчас стал круглогодичным курортом
  • что обязательно стоит здесь посетить в любое время года

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
  • Едем на комфортабельном автомобиле Honda CR-V. Есть кофр для горнолыжного снаряжения (не более 4-х комплектов). Детское кресло/бустер — по запросу

Дополнительные расходы

  • Вход на форелевое хозяйство без дегустации / с дегустацией — 300 ₽ / 650 ₽ за чел.
  • Ахтырская пещера — 200 ₽ за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Н
30 ноя 2024
Ездили с гидом Екатериной 29.11.24г в Красную Поляну из Сириуса, где были в командировке. Гид пунктуальна, всегда до момента встречи была с нами на связи. Екатерина знающий, интеллигентный, коммуникабельный гид.
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Немного скорректировала программу по нашему запросу. Все остановки по маршруту продуманные, очень интересные. Екатерина знает историю этих мест, рассказывает дозированно, не навязчиво, но емко и интересно. Мы насладились великолепными видами, сделали чудесные фото. Красная Поляна и Роза Хутор нас поразили! Сочетание изумительных горных пейзажей и современных стильных зданий поражают. Всем рекомендуем. Все очень понравилось. Екатерину рекомендуем всем как отличного гида!

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