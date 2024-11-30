Индивидуальный трансфер в Красную Поляну из аэропорта Адлера предлагает не только комфортное путешествие, но и увлекательные остановки. Посетите форелевое хозяйство, дегустируйте местные вина и сыры, исследуйте Ахштырскую пещеру. На смотровой площадке Ахцу откроются потрясающие виды на горы. В Красной Поляне узнаете о её истории и развитии как круглогодичного курорта. Поездка проходит на автомобиле Honda CR-V с возможностью размещения детского кресла

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание трансфер

Форелевое хозяйство — красивое и, что приятно, вкусное место на пути из Адлера в Красную Поляну. Здесь можно сходить на экскурсию по прудам с рыбой или сразу пройти в дегустационный зал и угоститься местной продукцией: бутербродами с рыбой, икрой и т. д.

Магазин фермерских вин рядом с форелевой фермой, где предлагают вина с виноградников, которые растут под Анапой. Дегустационный сет состоит из сухих тихих вин и розового игристого брют.

Ахштырская пещера — известна тем, что когда-то в ней была стоянка первобытных людей. Их не увидим, а вот пещеру и панорамные виды на долину Мзымты — обязательно.

Магазин местной сыроварни. Здесь отличный выбор козьих и коровьих сыров, а также другой продукции местных производителей.

Смотровая площадка Ахцу: полюбуемся видами гор и сделаем фото на их фоне с Гераклом и/или драконом.

Нарзанный источник Медвежий угол — попробуем натуральную природную минералку.

Посёлок Красная Поляна: посмотрим, как живут местные, и разберёмся, кто именно эти местные. При хорошей погоде можем посетить краснополянские дольмены.

Вы узнаете:

как и когда Красная Поляна стала частью России

как посёлок развивался и почему сейчас стал круглогодичным курортом

что обязательно стоит здесь посетить в любое время года

Организационные детали

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Едем на комфортабельном автомобиле Honda CR-V. Есть кофр для горнолыжного снаряжения (не более 4-х комплектов). Детское кресло/бустер — по запросу

Дополнительные расходы