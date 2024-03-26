Отведать местное пиво, увидеть, как живут горные пчёлы, собрать листья чая
Мы отправимся в маленькое гастрономическое приключение по окрестностям Сочи. Вы увидите живые лозы винограда, зелёные чайные плантации и уютные пчелиные домики. Побываете на производстве крафтового пива, нарзанном источнике и форелевом хозяйстве.
Ближайшие даты:
26
мар
мар
28
мар
мар
4
апр
апр
6
апр
апр
9
апр
апр
13
апр
апр
14
апр
апр
Ещё
даты
даты
Описание
Что вас ожидает
Где побываем и что попробуем
- Семейная винодельня. Вы увидите, как выглядит и как растёт виноградная лоза, узнаете о традициях виноделия и отведаете домашние напитки: вино, чачу и коньяк. Всё это делается из своего, а не привозного винограда. Можно будет захватить бутылочку понравившегося вина с собой.
А ещё мы предложим вам дегустационную тарелку местных солений: папоротник, бамбук, туршу и другие — сможете съесть или забрать её домой.
- Горная пасека. Посмотрим, как живет кавказская пчела-труженица. Здесь вы сможете посмаковать разные сорта меда, а также медовуху, сбитень и другие продукты. И даже пройти целебную процедуру пчелоужаливания (по желанию).
- Сыроварня. Дегустация до 10 видов сыров местного производства, изготовленных из коровьего и козьего молока.
- Чайные плантации. Погуляем по полям, где выращивают самый северный в мире чай. С одного куста собирают и черный, и зеленый чай: различия есть лишь в методах сушки. Вы сможете самостоятельно пощипать листья, а ещё продегустировать разные сорта местного чая.
- Форелевое хозяйство. Посмотрим, как выращивают форель, осетрину и белугу, а если захочется, попробуем их на вкус при разных способах приготовлениях.
- Горная пивоварня «Endemic Brewery». Вы отведаете местное крафтовое пиво с хорошими закусками. По желанию, можно будет отправиться на экскурсию по внутренним помещениям и познакомиться со всеми деталями искусства пивоварения.
- Нарзанный источник «Чвижепсе». Заглянем к природному источнику: здесь протекает полезная минеральная вода с мягкой газацией и большим количеством микроэлементов в составе.
- Адлерский рынок. И наконец, отправимся на колоритный местный рынок, где можно недорого приобрести сезонные фрукты, специи, орехи и главный местный десерт — чурчхелу! А я покажу самые вкусные и проверенные места.
По пути в качестве бонуса заедем к волшебному водопаду с родниковой водой и загадаем желание — которое обязательно сбудется. А также пройдем по подвесному мосту через реку Мзымта и заглянем в мини-зоопарк, где покормим кроликов.
Организационные детали
- Я заберу вас от места проживания и привезу обратно
- Экскурсия пройдёт на комфортабельном автомобиле Toyota Camry или Peugeout 3008
- Экскурсию для вас проведет гид Олег — местный абориген, который родился и вырос в Адлере
Дополнительные расходы
- Экскурсия по пивоварне с дегустацией (по желанию) — 2500 руб. В стоимость входит 1,5-часовая экскурсия, дегустация 9 образцов пива и вкусная закусочная тарелка. Или вы можете выбрать дегустацию крафтового пива без экскурсии (до 10 сортов по 100 мл.) — 1000 руб. /чел.
- Экскурсия по форелевому хозяйству — 400 руб. /чел.
- Ужин в колоритном местном ресторане прямо на берегу реки
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- около вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите удобную дату из расписанияЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Адлере
Провели экскурсии для 505 туристов
Экскурсии проводят: Екатерина — опытный гид с чувством юмора и легкой подачей материала; Олег — коренной житель, знающий множество интересных историй и секретных мест. Стаж вождения гидов более 15 лет. Вам будет комфортно, безопасно, весело и познавательно.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Адлера
Похожие туры из Адлера
Индивидуальная
5 часов
Автомобильное путешествие из Адлера в Сочи: культура, история и природа
Погрузитесь в многовековую историю и красоту Сочи, открывая его черкесское наследие, архитектурные шедевры и живописные парки
25 мар
26 мар
27 мар
28 мар
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Сегодня
Завтра
25 мар
26 мар
17 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Джип-тур по достопримечательностям горного Сочи
Путешествие по крутым горам, самшитовым лесам и местным фермам
из вашего отеля в Адлере или Сириусе
26 мар
28 мар
4 апр
6 апр
15 000₽ за всё до 7 чел.