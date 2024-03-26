Попробовать Сочи на вкус: экскурсия-дегустация (из Адлера)
Индивидуальная экскурсия в Адлере

Отведать местное пиво, увидеть, как живут горные пчёлы, собрать листья чая

Мы отправимся в маленькое гастрономическое приключение по окрестностям Сочи. Вы увидите живые лозы винограда, зелёные чайные плантации и уютные пчелиные домики. Побываете на производстве крафтового пива, нарзанном источнике и форелевом хозяйстве.
Попробовать Сочи на вкус: экскурсия-дегустация (из Адлера)
Попробовать Сочи на вкус: экскурсия-дегустация (из Адлера)
Попробовать Сочи на вкус: экскурсия-дегустация (из Адлера)
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Описание

Что вас ожидает

Где побываем и что попробуем

  • Семейная винодельня. Вы увидите, как выглядит и как растёт виноградная лоза, узнаете о традициях виноделия и отведаете домашние напитки: вино, чачу и коньяк. Всё это делается из своего, а не привозного винограда. Можно будет захватить бутылочку понравившегося вина с собой.
    А ещё мы предложим вам дегустационную тарелку местных солений: папоротник, бамбук, туршу и другие — сможете съесть или забрать её домой.
  • Горная пасека. Посмотрим, как живет кавказская пчела-труженица. Здесь вы сможете посмаковать разные сорта меда, а также медовуху, сбитень и другие продукты. И даже пройти целебную процедуру пчелоужаливания (по желанию).
  • Сыроварня. Дегустация до 10 видов сыров местного производства, изготовленных из коровьего и козьего молока.
  • Чайные плантации. Погуляем по полям, где выращивают самый северный в мире чай. С одного куста собирают и черный, и зеленый чай: различия есть лишь в методах сушки. Вы сможете самостоятельно пощипать листья, а ещё продегустировать разные сорта местного чая.
  • Форелевое хозяйство. Посмотрим, как выращивают форель, осетрину и белугу, а если захочется, попробуем их на вкус при разных способах приготовлениях.
  • Горная пивоварня «Endemic Brewery». Вы отведаете местное крафтовое пиво с хорошими закусками. По желанию, можно будет отправиться на экскурсию по внутренним помещениям и познакомиться со всеми деталями искусства пивоварения.
  • Нарзанный источник «Чвижепсе». Заглянем к природному источнику: здесь протекает полезная минеральная вода с мягкой газацией и большим количеством микроэлементов в составе.
  • Адлерский рынок. И наконец, отправимся на колоритный местный рынок, где можно недорого приобрести сезонные фрукты, специи, орехи и главный местный десерт — чурчхелу! А я покажу самые вкусные и проверенные места.

По пути в качестве бонуса заедем к волшебному водопаду с родниковой водой и загадаем желание — которое обязательно сбудется. А также пройдем по подвесному мосту через реку Мзымта и заглянем в мини-зоопарк, где покормим кроликов.

Организационные детали

  • Я заберу вас от места проживания и привезу обратно
  • Экскурсия пройдёт на комфортабельном автомобиле Toyota Camry или Peugeout 3008
  • Экскурсию для вас проведет гид Олег — местный абориген, который родился и вырос в Адлере

Дополнительные расходы

  • Экскурсия по пивоварне с дегустацией (по желанию) — 2500 руб. В стоимость входит 1,5-часовая экскурсия, дегустация 9 образцов пива и вкусная закусочная тарелка. Или вы можете выбрать дегустацию крафтового пива без экскурсии (до 10 сортов по 100 мл.) — 1000 руб. /чел.
  • Экскурсия по форелевому хозяйству — 400 руб. /чел.
  • Ужин в колоритном местном ресторане прямо на берегу реки

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
около вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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