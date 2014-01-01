Увлекательное путешествие на автомобиле 🚘 из Адлера до Красной поляны.

Для небольшой компании 2-3 человека (в формате VIP). Поездка рассчитана на 7 часов.

! У ВАС ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗА 1 ДЕНЬ ПОБЫВАТЬ ВО МНОГИХ УГОЛКАХ КРАСНОЙ ПОЛЯНЫ (столица горного кластера XXII Олимпийских игр 2014 года) И В УНИКАЛЬНЫХ ЗАПОВЕДНЫХ МЕСТАХ.

МАРШРУТ: