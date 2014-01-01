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Увлекательное путешествие на автомобиле из Адлера до Красной поляны

ШиК А.
ШиК А. – Гид из Адлера
Увлекательное путешествие на автомобиле из Адлера до Красной поляны
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🔭Обзорная
  • 💧Водопады
  • 🏆Активный отдых
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 29 000 ₽ за экскурсию

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Увлекательное путешествие на автомобиле из Адлера до Красной поляны
Увлекательное путешествие на автомобиле из Адлера до Красной поляны

Что вы увидите

  • Старая Краснополянская дорога
  • местечко "Гнездо совы"
  • вид снизу на подвесной мост Skybridge
  • форелевое хозяйство
  • местечко "Медвежий угол"
  • нарзанный источник "Чвижепсе"
  • смотровая площадка "Пасть дракона"
  • смотровая площадка «Красная поляна»
  • спортивный комплекс «Газпром»
  • всесезонный курорт "Горки город" и высота 2200
  • курорт "Роза хутор"
  • ноое Краснополянское шоссе.
Увлекательное путешествие на автомобиле 🚘 из Адлера до Красной поляны.
Для небольшой компании 2-3 человека (в формате VIP). Поездка рассчитана на 7 часов.
! У ВАС ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗА 1 ДЕНЬ ПОБЫВАТЬ ВО МНОГИХ УГОЛКАХ КРАСНОЙ ПОЛЯНЫ (столица горного кластера XXII Олимпийских игр 2014 года) И В УНИКАЛЬНЫХ ЗАПОВЕДНЫХ МЕСТАХ.

МАРШРУТ:

  • Место отправления - Адлер.
  • *Заберём вас из отеля;
  • *Едем по «Старой Краснополянской дороге»;
  • *Остановка на форелевой ферме;
  • *Смотровая площадка «Пасть Дракона»;
  • *Местечко «Медвежий угол» + Нарзанный источник «Чвижепсе» и «Водопад Желаний»;
  • *Смотровая площадка «Красная поляна»;
  • *Спортивный комплекс «Газпром». На машине поднимаемся по горному серпантину на высоту 1430 м. (прогулка по горной олимпийской деревне) и высоту 1660 м. (лыжно-биатлонный комплекс «Лаура»). Захватывающие панорамные виды;
  • *Горки Город 🏙️ (всезезонный город-курорт). На машине поднимаемся по горному серпантину на высоту 960 м. (прогулка по Курорту Красная поляна 960, великолепные смотровые площадки) и далее подъем по канатной дороге «Черная пирамида» на обзорную площадку 2200 м. ;
  • *Роза Хутор. Уникальный круглогодичный горноклиматический курорт мирового класса. Конечная остановка. Прогулка 👣 по курорту;
  • *Возвращаемся в Адлер по «Новому Краснополянскому шоссе».
Что входит
  • Все платные ресурсы: входные билеты
  • канатные дороги
Что не входит
  • Обеды
  • сувениры
  • вода
  • кофе
Начало
🚩 Адлер, КПП любого отеля
Место завершения
🏁 Мы доставим вас туда, от куда началась экскурсия
Увлекательное путешествие на автомобиле из Адлера до Красной поляны
Увлекательное путешествие на автомобиле из Адлера до Красной поляны
Увлекательное путешествие на автомобиле из Адлера до Красной поляны
Увлекательное путешествие на автомобиле из Адлера до Красной поляны
Увлекательное путешествие на автомобиле из Адлера до Красной поляны

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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ШиК А.
ШиК А.
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