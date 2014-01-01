Увлекательное путешествие на автомобиле 🚘 из Адлера до Красной поляны.
Для небольшой компании 2-3 человека (в формате VIP). Поездка рассчитана на 7 часов.
! У ВАС ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗА 1 ДЕНЬ ПОБЫВАТЬ ВО МНОГИХ УГОЛКАХ КРАСНОЙ ПОЛЯНЫ (столица горного кластера XXII Олимпийских игр 2014 года) И В УНИКАЛЬНЫХ ЗАПОВЕДНЫХ МЕСТАХ.
МАРШРУТ:
Место отправления - Адлер.
*Заберём вас из отеля;
*Едем по «Старой Краснополянской дороге»;
*Остановка на форелевой ферме;
*Смотровая площадка «Пасть Дракона»;
*Местечко «Медвежий угол» + Нарзанный источник «Чвижепсе» и «Водопад Желаний»;
*Смотровая площадка «Красная поляна»;
*Спортивный комплекс «Газпром». На машине поднимаемся по горному серпантину на высоту 1430 м. (прогулка по горной олимпийской деревне) и высоту 1660 м. (лыжно-биатлонный комплекс «Лаура»). Захватывающие панорамные виды;
*Горки Город 🏙️ (всезезонный город-курорт). На машине поднимаемся по горному серпантину на высоту 960 м. (прогулка по Курорту Красная поляна 960, великолепные смотровые площадки) и далее подъем по канатной дороге «Черная пирамида» на обзорную площадку 2200 м. ;
*Роза Хутор. Уникальный круглогодичный горноклиматический курорт мирового класса. Конечная остановка. Прогулка 👣 по курорту;
*Возвращаемся в Адлер по «Новому Краснополянскому шоссе».
Что входит
Все платные ресурсы: входные билеты
канатные дороги
Что не входит
Обеды
сувениры
вода
кофе
Начало
🚩 Адлер, КПП любого отеля
Место завершения
🏁 Мы доставим вас туда, от куда началась экскурсия
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.