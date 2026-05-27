Это расслабленное путешествие для всей семьи: природа, животные и красивые виды. Вы искупаетесь в Голубой лагуне, проведёте время на ферме, а при желании подниметесь на воздушном шаре над горами и побережьем.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Голубая лагуна — прогуляемся среди самшитового леса и скал, дойдём до прозрачных вод, где можно искупаться.

Экоферма «Экзархо» — вы проведёте время среди озёр, зелёных холмов и животных. Здесь живут козы, овечки, кролики, быки, гуси и мини-лошадки фалабелла.

Конюшня и прогулки — по желанию можно прокатиться на лошади или пони, посетить экскурсию по конюшне и устроить фотосессию.

Органический ресторан — на территории фермы работает ресторан с видами на горы и фермерской кухней.

Полёт на воздушном шаре — при благоприятной погоде можно подняться на воздушном шаре и увидеть побережье и горы с высоты.

Примерный тайминг (летом)

13:30–14:15 — сбор гостей и выезд

14:15–15:00 — дорога к Голубой лагуне

15:00–16:00 — прогулка и купание в лагуне

16:00–16:45 — переезд на ферму «Экзархо»

16:45–19:00 — свободное время на ферме, активности, ресторан, воздушный шар

19:00–20:00 — возвращение обратно

Время может меняться в зависимости от дорожной ситуации и погодных условий.

Организационные детали

Забираем из Адлера, Сириуса, Сочи, Мацесты, Хосты, Красной Поляны и Роза Хутора. Стоимость зависит от локации — см. типы билетов ниже

С вами будет сопровождающий из нашей команды

Опционально

Корм для животных — 250 ₽

Катание на лошади — 600 ₽ за круг

Экскурсия по конюшне — 450 ₽ взрослые, 250 ₽ дети 5–11 лет

Прогулка с фалабеллой — 850 ₽

Фотосессия с лошадью — 850 ₽

Услуги фотографа — от 6000 ₽ за час

Ужин в ресторане

Полёт на воздушном шаре

Можно прокатиться на привязном воздушном шаре: он остаётся закреплённым к земле прочными канатами. Полёт длится в среднем 7–8 мин, одновременно в корзине могут находиться 3–5 человек — в зависимости от общего веса участников. Возрастных ограничений нет.