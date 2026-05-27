Вы искупаетесь в Голубой лагуне, проведёте время на ферме, а при желании подниметесь на воздушном шаре над горами и побережьем.
Описание экскурсии
Голубая лагуна — прогуляемся среди самшитового леса и скал, дойдём до прозрачных вод, где можно искупаться.
Экоферма «Экзархо» — вы проведёте время среди озёр, зелёных холмов и животных. Здесь живут козы, овечки, кролики, быки, гуси и мини-лошадки фалабелла.
Конюшня и прогулки — по желанию можно прокатиться на лошади или пони, посетить экскурсию по конюшне и устроить фотосессию.
Органический ресторан — на территории фермы работает ресторан с видами на горы и фермерской кухней.
Полёт на воздушном шаре — при благоприятной погоде можно подняться на воздушном шаре и увидеть побережье и горы с высоты.
Примерный тайминг (летом)
13:30–14:15 — сбор гостей и выезд
14:15–15:00 — дорога к Голубой лагуне
15:00–16:00 — прогулка и купание в лагуне
16:00–16:45 — переезд на ферму «Экзархо»
16:45–19:00 — свободное время на ферме, активности, ресторан, воздушный шар
19:00–20:00 — возвращение обратно
Время может меняться в зависимости от дорожной ситуации и погодных условий.
Организационные детали
- Забираем из Адлера, Сириуса, Сочи, Мацесты, Хосты, Красной Поляны и Роза Хутора. Стоимость зависит от локации — см. типы билетов ниже
- С вами будет сопровождающий из нашей команды
Опционально
- Корм для животных — 250 ₽
- Катание на лошади — 600 ₽ за круг
- Экскурсия по конюшне — 450 ₽ взрослые, 250 ₽ дети 5–11 лет
- Прогулка с фалабеллой — 850 ₽
- Фотосессия с лошадью — 850 ₽
- Услуги фотографа — от 6000 ₽ за час
- Ужин в ресторане
Полёт на воздушном шаре
Можно прокатиться на привязном воздушном шаре: он остаётся закреплённым к земле прочными канатами. Полёт длится в среднем 7–8 мин, одновременно в корзине могут находиться 3–5 человек — в зависимости от общего веса участников. Возрастных ограничений нет.
- Важно: полёт возможен только при хорошей погоде, отсутствии сильного ветра, запретов ФСО и при наборе нужного количества гостей
- Стоимость полёта: взрослые — 2800 ₽, дети 7–15 лет — 2300 ₽, дети 3–7 лет — 1800 ₽
- Дети до 3 лет и люди с ограниченными возможностями — бесплатно
- Скидка именинникам — 15%, участникам СВО — 20%
ежедневно в 12:00 и 13:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Детский (Курортный городок Адлера, центр Адлера, ФТ Сириус)
|3325 ₽
|Пенсионный (Курортный городок Адлера, центр Адлера, ФТ Сириус)
|3800 ₽
|Взрослый (Курортный городок Адлера, центр Адлера, ФТ Сириус)
|4275 ₽
|Детский (центр Сочи, Хоста, Мацеста, Кудепста)
|4275 ₽
|Пенсионный (центр Сочи, Хоста, Мацеста, Кудепста)
|4750 ₽
|Взрослый (центр Сочи, Хоста, Мацеста, Кудепста)
|5225 ₽
|Детский (Красная поляна, Роза хутор, Газпром Лаура, Эстосадок, Галицыно)
|5225 ₽
|Пенсионный (Красная поляна, Роза хутор, Газпром Лаура, Эстосадок, Галицыно)
|5700 ₽
|Взрослый (Красная поляна, Роза хутор, Газпром Лаура, Эстосадок, Галицыно)
|6175 ₽