Мои заказы

Ферма «Экзархо» и Голубая лагуна - из Адлера, Сочи или Красной Поляны

Искупаться в красивом месте, провести время с животными и при желании подняться в небо на шаре
Это расслабленное путешествие для всей семьи: природа, животные и красивые виды.

Вы искупаетесь в Голубой лагуне, проведёте время на ферме, а при желании подниметесь на воздушном шаре над горами и побережьем.
Ферма «Экзархо» и Голубая лагуна - из Адлера, Сочи или Красной Поляны
Ферма «Экзархо» и Голубая лагуна - из Адлера, Сочи или Красной Поляны
Ферма «Экзархо» и Голубая лагуна - из Адлера, Сочи или Красной Поляны

Описание экскурсии

Голубая лагуна — прогуляемся среди самшитового леса и скал, дойдём до прозрачных вод, где можно искупаться.

Экоферма «Экзархо» — вы проведёте время среди озёр, зелёных холмов и животных. Здесь живут козы, овечки, кролики, быки, гуси и мини-лошадки фалабелла.

Конюшня и прогулки — по желанию можно прокатиться на лошади или пони, посетить экскурсию по конюшне и устроить фотосессию.

Органический ресторан — на территории фермы работает ресторан с видами на горы и фермерской кухней.

Полёт на воздушном шаре — при благоприятной погоде можно подняться на воздушном шаре и увидеть побережье и горы с высоты.

Примерный тайминг (летом)

13:30–14:15 — сбор гостей и выезд
14:15–15:00 — дорога к Голубой лагуне
15:00–16:00 — прогулка и купание в лагуне
16:00–16:45 — переезд на ферму «Экзархо»
16:45–19:00 — свободное время на ферме, активности, ресторан, воздушный шар
19:00–20:00 — возвращение обратно

Время может меняться в зависимости от дорожной ситуации и погодных условий.

Организационные детали

  • Забираем из Адлера, Сириуса, Сочи, Мацесты, Хосты, Красной Поляны и Роза Хутора. Стоимость зависит от локации — см. типы билетов ниже
  • С вами будет сопровождающий из нашей команды

Опционально

  • Корм для животных — 250 ₽
  • Катание на лошади — 600 ₽ за круг
  • Экскурсия по конюшне — 450 ₽ взрослые, 250 ₽ дети 5–11 лет
  • Прогулка с фалабеллой — 850 ₽
  • Фотосессия с лошадью — 850 ₽
  • Услуги фотографа — от 6000 ₽ за час
  • Ужин в ресторане

Полёт на воздушном шаре

Можно прокатиться на привязном воздушном шаре: он остаётся закреплённым к земле прочными канатами. Полёт длится в среднем 7–8 мин, одновременно в корзине могут находиться 3–5 человек — в зависимости от общего веса участников. Возрастных ограничений нет.

  • Важно: полёт возможен только при хорошей погоде, отсутствии сильного ветра, запретов ФСО и при наборе нужного количества гостей
  • Стоимость полёта: взрослые — 2800 ₽, дети 7–15 лет — 2300 ₽, дети 3–7 лет — 1800 ₽
  • Дети до 3 лет и люди с ограниченными возможностями — бесплатно
  • Скидка именинникам — 15%, участникам СВО — 20%

ежедневно в 12:00 и 13:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Детский (Курортный городок Адлера, центр Адлера, ФТ Сириус)3325 ₽
Пенсионный (Курортный городок Адлера, центр Адлера, ФТ Сириус)3800 ₽
Взрослый (Курортный городок Адлера, центр Адлера, ФТ Сириус)4275 ₽
Детский (центр Сочи, Хоста, Мацеста, Кудепста)4275 ₽
Пенсионный (центр Сочи, Хоста, Мацеста, Кудепста)4750 ₽
Взрослый (центр Сочи, Хоста, Мацеста, Кудепста)5225 ₽
Детский (Красная поляна, Роза хутор, Газпром Лаура, Эстосадок, Галицыно)5225 ₽
Пенсионный (Красная поляна, Роза хутор, Газпром Лаура, Эстосадок, Галицыно)5700 ₽
Взрослый (Красная поляна, Роза хутор, Газпром Лаура, Эстосадок, Галицыно)6175 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Красной Поляне, Адлере, Сочи или в другом месте
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00 и 13:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир
Владимир — Организатор на Красной поляне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 139 туристов
Мы официальный перевозчик с аккредитованными и лицензированными гидами. У нас чёткая коммуникация, вы получите всю нужную информацию до поездки. Программы составляем так, чтобы каждый нашёл что-то по душе — от природы и головокружительных видов до традиционных застолий и национального колорита.

Входит в следующие категории Красной поляны

Похожие экскурсии на «Ферма «Экзархо» и Голубая лагуна - из Адлера, Сочи или Красной Поляны»

Старая новая Красная Поляна
На машине
3 часа
34 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Старая новая Красная Поляна
История, современность, природа и колорит популярного курорта
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8500 ₽ за всё до 4 чел.
Красная Поляна: от горного аула до лучшего горнолыжного курорта России
На машине
3 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Красная Поляна: от горного аула до лучшего горнолыжного курорта России
Узнайте, чем Красная Поляна выделяется среди других курортов. История, природа и лучшие советы для отдыха ждут вас в этом уникальном месте
Начало: По договорённости в Красной Поляне
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Чудеса долины Мзымты (из Красной Поляны)
На машине
5 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Чудеса долины Мзымты (из Красной Поляны)
Погрузитесь в атмосферу долины Мзымты: Ахштырская пещера, водопад Девичьи слёзы, нарзанный источник и экстремальный Скайпарк ждут вас
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 500 ₽ за всё до 4 чел.
Нестандартный поход к водопаду Кейва из Красной Поляны
Пешая
4 часа
26 отзывов
Индивидуальная
Нестандартный поход к водопаду Кейва из Красной Поляны
Приглашаем на уникальный поход к водопаду Кейва. Пройдите через буковый лес, полюбуйтесь хребтом Аибга и насладитесь чаем у водопада
Завтра в 09:30
29 мая в 09:30
от 5999 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий на Красной поляне. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии на Красной поляне
-5%
до 1 июня
3325 ₽ за человека