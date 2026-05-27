Вы отправитесь в насыщенный джип-тур по одному из самых красивых маршрутов в окрестностях Сочи. За день смените несколько природных локаций — от лесных озёр до панорамных площадок — заглянете на чайные плантации и побываете у водопада.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

13:00 — выезд из Сочи, Адлера или Красной Поляны

14:00 — Дагомысские корыта: прогулка, экскурсия и купание (по желанию)

15:00 — чайные плантации: экскурсия и дегустация

16:00 — смотровая площадка «На краю света»: панорамные виды, зиплайн (по желанию)

17:00 — мужской монастырь и святой источник

18:00 — водопад «Девичья коса»: фотостоп

19:00 — ужин

20:00 — возвращение

Тайминг корректируется в зависимости от времени года. Точное время выезда и возвращения уточняйте заранее.

Организационные детали

Едем на джипах УАЗ Хантер или УАЗ Патриот с откидной крышей

Дегустации чая и вина включены в программу

Дополнительно оплачиваются:

— питание: средний чек — от 1000 ₽

— экологический сбор: 300 ₽, детям до 18 лет бесплатно

— зиплайн — ~2500 ₽ (по желанию)

