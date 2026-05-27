Вы отправитесь в насыщенный джип-тур по одному из самых красивых маршрутов в окрестностях Сочи.
За день смените несколько природных локаций — от лесных озёр до панорамных площадок — заглянете на чайные плантации и побываете у водопада.
Описание экскурсии
13:00 — выезд из Сочи, Адлера или Красной Поляны
14:00 — Дагомысские корыта: прогулка, экскурсия и купание (по желанию)
15:00 — чайные плантации: экскурсия и дегустация
16:00 — смотровая площадка «На краю света»: панорамные виды, зиплайн (по желанию)
17:00 — мужской монастырь и святой источник
18:00 — водопад «Девичья коса»: фотостоп
19:00 — ужин
20:00 — возвращение
Тайминг корректируется в зависимости от времени года. Точное время выезда и возвращения уточняйте заранее.
Организационные детали
- Едем на джипах УАЗ Хантер или УАЗ Патриот с откидной крышей
- Дегустации чая и вина включены в программу
- Дополнительно оплачиваются:
— питание: средний чек — от 1000 ₽
— экологический сбор: 300 ₽, детям до 18 лет бесплатно
— зиплайн — ~2500 ₽ (по желанию)
при консультации.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Детский (центр Сочи, Хоста, Мацеста)
|2280 ₽
|Пенсионный (центр Сочи, Хоста, Мацеста)
|2470 ₽
|Взрослый (центр Сочи, Хоста, Мацеста)
|2755 ₽
|Детский (Курортный городок Адлера, центр Адлера, ФТ Сириус)
|2755 ₽
|Пенсионный (Курортный городок Адлера, центр Адлера, ФТ Сириус)
|2945 ₽
|Взрослый (Курортный городок Адлера, центр Адлера, ФТ Сириус)
|3230 ₽
|Детский (Красная поляна, Роза хутор, Газпром Лаура)
|4655 ₽
|Пенсионный (Красная поляна, Роза хутор, Газпром Лаура)
|4845 ₽
|Взрослый (Красная поляна, Роза хутор, Газпром Лаура)
|5130 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В одном из районов Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — Организатор на Красной поляне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 139 туристов
Мы официальный перевозчик с аккредитованными и лицензированными гидами. У нас чёткая коммуникация, вы получите всю нужную информацию до поездки. Программы составляем так, чтобы каждый нашёл что-то по душе — от природы и головокружительных видов до традиционных застолий и национального колорита.
