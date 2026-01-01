Лёгкий треккинг в субтропиках с проживанием в гостинице в Адлере
Пройтись по тропам Сочи и окрестностей, увидеть водопады в окружении лиан и посетить Красную Поляну
Начало: Адлер, 14:30
«Завтраки по комплексному меню в гостинице, обеды в виде сухпайка во время треккингов»
18 окт в 14:30
73 400 ₽ за человека
Озёра, цветущие склоны и водопады: треккинг налегке в Абхазии
Полюбоваться разноцветными просторами, преодолеть перевал Анчхо и увидеть кусочек Альп
Начало: КПП Псоу, время - по договорённости
«Вас ждёт треккинг к перевалу Анчхо через буково-пихтовые леса, чистейшие реки и альпийские луга»
25 сен в 08:00
26 сен в 08:00
24 500 ₽ за человека
Поход по топовым локациям Абхазии: озеро Рица, Гегский водопад и Новый Афон
Увидеть альпийские луга курорта Ауадхара, посетить долину Семи озёр и искупаться в Малой Рице
Начало: Аэропорт Адлера или ж. - д. вокзал, 10:00
11 сен в 12:00
19 сен в 12:00
56 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Треккинг и походы»
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