2 дня
Расписание: Пятница в 06:30
24 600₽ за человека
2 дня
Самое популярное в Абхазии за выходные: индивидуальный тур
Увидеть топовые городские и природные локации без спешки и с комфортом и узнать об истории страны
Начало: Адлер, место и время по договорённости
11 фев в 08:00
12 фев в 08:00
44 000₽ за всё до 7 чел.
2 дня
В Абхазию из Адлера на выходные: индивидуальный тур
Посетить 4 курортных города, полюбоваться бирюзовым озером Рица и погулять у моря
Начало: Адлер, место по договорённости, 9:00
15 фев в 09:00
20 фев в 09:00
30 000₽ за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «2-дневные туры»
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