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4 дня
По Абхазии с ветерком, музыкой и вином
Промчаться по горам на УАЗике, побывать на абхазском застолье и пройтись по городу-призраку
Начало: Встречаемся на КПП «Россия-Абхазия» с российской с...
8 авг в 15:00
5850043 875₽ за человека
4 дня
Знаменитые места и потаённые уголки Абхазии: вся республика за одну поездку
Посетить малоизвестные локации, узнать о традициях и культуре и насладиться красивыми видами
Начало: Адлер, аэропорт или ж. - д. вокзал, до 12:00
12 сен в 12:00
19 сен в 12:00
35 000₽ за человека
3 дня
Абхазия на максимум: лучшие локации для фото, аэросъёмка и джип-тур к водопадам
Погулять по городу-призраку, устроить пикник в самшитовом лесу и расслабиться в термах
Начало: Аэропорт Сочи, 09:00
12 июля в 09:00
9 авг в 09:00
29 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена12 апреля 2023"По Абхазии с ветерком, музыкой и вином" с 6 по 9 апреля Это было сказочное приключение-путешествие! Много, несомненно, зависит от подбора группы.
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «3-дневные туры»
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