Черноморские красоты: путешествие по знаковым локациям Абхазии со стартом в Адлере
Отдохнуть на пляже, побывать в Новом Афоне и у Рицы и заглянуть в посёлок-призрак Акармара
Начало: Аэропорт Адлера, 9:00
2 июл в 09:00
9 июл в 09:00
58 500 ₽ за человека
Всё лучшее в Абхазии со стартом в Адлере и размещением в отеле с бассейном
Погулять в 4 городах, увидеть горное озеро Рица, отведать блюд и обновиться в термальных водах
Начало: Адлер, ж/д вокзал, 11:15
26 сен в 11:15
2 ноя в 11:15
28 300 ₽ за человека
Абхазский топ: Рица, Гагра, Новый Афон, Сухум только для вашей компании
Увидеть "Гагрипш", сделать фото у Псырцхи и озёр в горах и узнать, чем знаменита "Брехаловка"
Начало: Место вашего проживания в Адлерском районе (кроме ...
5 июл в 10:00
12 июл в 10:00
34 000 ₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на туры
- ООльга16 июня 2025Ездили вдвоем с мужем. 5 дней пролетели незаметно! Очень насыщенная, интересная, богатая природными красотами, великолепными пейзажами, невероятными локациями поездка! Мы
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Новоафонский монастырь»
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