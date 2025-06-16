читать дальше

остались в полном восторге! Неповторимые завораживающие виды, горные реки, озера, леса, водопады, море, солнце… Это Абхазия!!! Ну и конечно, если бы не наш прекрасный гид Мераб, путешествие не было бы таким колоритным, с погружением в местные традиции, культуру, кухню, историю! Прекрасный человек, интересный собеседник, кроме того патриот, воин, гражданин. . любящий свою родину, болеющий за ее благополучие. Абхазия теперь навсегда в нашем сердце! Обязательно вернемся!