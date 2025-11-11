Заберём вас в Адлерском районе и поедем в Абхазию. Полюбуемся Белыми скалами, в Гагре остановимся на смотровой, увидим заброшенный театр, колоннаду, парк.

Движемся дальше. На нашем пути встретятся развалины Бзыбской крепости, водопады Девичьи и Мужские слёзы, подвесной мост через реку Бзыбь. Заедем на пасеку и винодельню, сделаем паузу на обед.

Заедем к Голубому озеру и Чабгарскому карнизу. Доберёмся к главной визитной карточке Абхазии — Рице. Если захотите, можем посетить дачу Сталина (за доплату).