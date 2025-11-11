Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов. Для пересечения границы взрослым потребуется паспорт РФ, детям до 14 лет необходимо предъявлять один из документов: загранпаспорт; свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ или свидетельство о приобретении гражданства; паспорт родителя — гражданина РФ, с указанием информации о детях. Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности.
Программа тура по дням
1 день
Белые скалы, Гагра, Рицинский реликтовый парк
Заберём вас в Адлерском районе и поедем в Абхазию. Полюбуемся Белыми скалами, в Гагре остановимся на смотровой, увидим заброшенный театр, колоннаду, парк.
Движемся дальше. На нашем пути встретятся развалины Бзыбской крепости, водопады Девичьи и Мужские слёзы, подвесной мост через реку Бзыбь. Заедем на пасеку и винодельню, сделаем паузу на обед.
Заедем к Голубому озеру и Чабгарскому карнизу. Доберёмся к главной визитной карточке Абхазии — Рице. Если захотите, можем посетить дачу Сталина (за доплату).
2 день
Новый Афон, Сухум
Наша первая цель на сегодня — Новый Афон. Мы увидим монастырь Симона Кананита, ж/д станцию и рукотворный водопад на реке Псырцха, Приморский парк с лебедями.
Потом поедем в столицу — Сухум. Выпьем кофе в «Брехаловке» и пообедаем в национальном кафе, пройдёмся по набережной, рассматривая фонтаны и эвкалипты.
Сопровождение гидом-водителем и экскурсии по программе
Что не входит в цену
Билеты в Адлер и обратно в ваш город
Проживание
Питание
Билет в Рицинский парк - 700 ₽ (дети младше 8 лет бесплатно)
Вход в Новоафонскую пещеру - 700 ₽ (дети младше 8 лет бесплатно)
Трансфер из Красной Поляны / Сочи (при необходимости)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место вашего проживания в Адлерском районе (кроме Сочи и Красной Поляны), время по договорённости
Завершение: Место вашего проживания в Адлерском районе (кроме Сочи и Красной Поляны), вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
