Абхазский топ: Рица, Гагра, Новый Афон, Сухум только для вашей компании
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Начало: Место вашего проживания в Адлерском районе (кроме ...
Завтра в 10:00
19 июл в 10:00
34 000 ₽ за всё до 7 чел.
Экспресс-тур в Абхазию: Гагра, Пицунда, Новый Афон и природа в мини-группе
Прогуляться вдоль озера Рица, заглянуть в Новоафонские пещеры и подняться к Анакопийской крепости
Начало: Сочи/Адлер, точное место по договорённости, 7:00
19 июл в 07:00
26 июл в 07:00
7800 ₽ за человека
Гагра, Сухум, озеро Рица и живописные водопады: насыщенное путешествие по абхазским красотам
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Начало: Вокзал Адлера или аэропорт Сочи, 12:00-15:00
16 июл в 12:00
19 июл в 12:00
29 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Водопады Девичьи и Мужские слезы»
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