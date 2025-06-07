Найдено 3 тура в категории « Святые места » в Адлере, цены от 28 300 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 2 дня Абхазский топ: Рица, Гагра, Новый Афон, Сухум только для вашей компании Полюбоваться озёрами и горами, рассмотреть дореволюционную и советскую архитектуру и погулять у моря Начало: Место вашего проживания в Адлерском районе (кроме ... «В Новом Афоне посетите монастырь Симона Кананита, послушаете шум рукотворного водопада, сделаете фото на фоне колоритной ж/д станции и лебедей Приморского парка» 34 000 ₽ за всё до 7 чел. На автобусе 3 дня Всё лучшее в Абхазии со стартом в Адлере и размещением в отеле с бассейном Погулять в 4 городах, увидеть горное озеро Рица, отведать блюд и обновиться в термальных водах Начало: Адлер, ж/д вокзал, 11:15 «Затем отправитесь в Новый Афон, где увидите Лебединое озеро, Новоафонский монастырь и храм Симона Кананита» 28 300 ₽ за человека На машине 5 дней Черноморские красоты: путешествие по знаковым локациям Абхазии со стартом в Адлере Отдохнуть на пляже, побывать в Новом Афоне и у Рицы и заглянуть в посёлок-призрак Акармара Начало: Аэропорт Адлера, 9:00 «5 дней среди горных озёр, древних монастырей, живописных ущелий и ласкового моря — это путешествие в самое сердце Абхазии подарит вам ощущение свободы и лёгкости» 58 500 ₽ за человека Все туры Адлера

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Святые места»

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