Отправляемся в путешествие по самым известным и живописным местам Абхазии. Ощутим на себе походную романтику, пройдём вдоль реки Бзыбь, посмотрим на сторожевые крепости IX века, отдохнём у озера Рица. Вас ждут умопомрачительные виды и ароматы редких растений и цветов, традиционные блюда и напитки, ночлег у моря и уникальный комплекс «Новоафонская пещера».

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуем взять походный рюкзак 50-80 литров, спальный мешок (можем предоставить при необходимости), пенополиуретановый коврик (можем предоставить при необходимости), непромокаемую куртку или дождевик, флисовую кофту или свитер, походные штаны с ремнем и подсумком для документов и денег, обувь для треккинга, лёгкие кеды для отдыха на стоянках или резиновые сапоги из ЭВА, футболки и водолазки, шорты, плавки / купальник, спортивные носки (3 пары), головной убор (шапка, панама или бафф), термобелье и теплые носки для сна, кружку, ложку, миску, нож, налобный фонарик, предметы личной гигиены, личную аптечку, спички, свисток, блокнот, карандаш, тонкое быстросохнущее полотенце.

Возможности снять деньги с карты не будет, поэтому берите наличные.