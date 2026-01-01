Ощутим на себе походную романтику, пройдём вдоль реки Бзыбь, посмотрим на сторожевые крепости IX века, отдохнём у озера Рица.
Вас ждут умопомрачительные виды и ароматы редких растений и цветов, традиционные блюда и напитки, ночлег у моря и уникальный комплекс «Новоафонская пещера».
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуем взять походный рюкзак 50-80 литров, спальный мешок (можем предоставить при необходимости), пенополиуретановый коврик (можем предоставить при необходимости), непромокаемую куртку или дождевик, флисовую кофту или свитер, походные штаны с ремнем и подсумком для документов и денег, обувь для треккинга, лёгкие кеды для отдыха на стоянках или резиновые сапоги из ЭВА, футболки и водолазки, шорты, плавки / купальник, спортивные носки (3 пары), головной убор (шапка, панама или бафф), термобелье и теплые носки для сна, кружку, ложку, миску, нож, налобный фонарик, предметы личной гигиены, личную аптечку, спички, свисток, блокнот, карандаш, тонкое быстросохнущее полотенце.
Возможности снять деньги с карты не будет, поэтому берите наличные.
Программа тура по дням
Начало похода: Рицинский реликтовый национальный парк, сторожевые крепости и «Каменный мешок»
Вы получите короткий инструктаж, а затем мы отправимся в Рицинский реликтовый национальный парк. Наш маршрут пройдёт вдоль самой протяжённой реки Абхазии — Бзыби. Мы увидим сторожевые крепости IX века, удивительной красоты водопады и Юпшарский каньон, который именуют «Каменным мешком». Во второй половине дня отдохнём на берегу озера Рица.
Ауадхара: альпийские луга и целебные минеральные воды
Сегодня по горной дороге направляемся к Главному Кавказскому хребту и курорту Ауадхара. Здесь нас ждут неповторимые пейзажи, напоминающие виды у подножия Альп. В советское время в этом месте был бальнеологический курорт. Мы тоже сможем попробовать местные минеральные воды. Здесь же остановимся на ночь.
Долина Семи озёр
Встаём рано, чтобы отправиться в горы на высоту 2490 метров, к Российско-Абхазской границе. Там расположилась долина Семи озёр. В пути насладимся палитрой ароматов разных видов цветов и растений, полюбуемся Кавказскими горами, ущельями Лашпсы и Псху. Пункт назначения — Семиозёрье, включающее в себя семь ледниковых водоёмов. Ландшафт этого места перенесёт в сказочный мир.
Дорога к Малой Рице
Надышавшись свежим горным воздухом, спускаемся вниз, чтобы дойти до Малой Рицы. По пути зайдём попробовать местную кухню: форель с мамалыком и акудом, абхазское вино и чачу. Доберёмся до озера, окруженного горами, и наслаждаемся бирюзовой гладью Малой Рицы. Желающие смогут окунуться в водоём. На берегу устроим ночлег.
Гегский водопад и Новый Афон
Сегодня дойдём до моря, но перед этим посетим жемчужину абхазской природы — Гегский водопад, бьющий прямо из скалы с высоты 60 метров. Нам понадобятся дождевики или непромокаемая верхняя одежда, ведь даже в 50 метрах от водопада вы рискуете промокнуть от брызг. Далее остановимся у небольшого озера Цхына и полюбуемся его кристальными водами. Ближе к вечеру доберёмся до столицы средневекового Абхазского царства — Нового Афона. Переночуем на берегу моря.
Грот и храм Симона Кананита, Новоафонский мужской монастырь и комплекс «Новоафонская пещера»
Путешествие подходит к концу, но мы успеем посетить ещё несколько знаковых мест. Заглянем в грот и храм Симона Кананита, в ущелье реки Псырцхи и зайдём в Новоафонский мужской монастырь. Вы также увидите комплекс «Новоафонская пещера», находящийся под склоном Иверской горы. Вечером доедем до ж. -д. вокзала или аэропорта, чтобы отправиться домой. До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|56 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от и до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Трёхразовое походное питание
- Проживание в палатках и групповое снаряжение
- Экологический сбор за посещение заповедной зоны
- Спальники и коврики (при необходимости)
Что не входит в цену
- Ж. - д. или авиабилеты до Адлера и обратно
- Личная экипировка
- Питание в кафе
- Проживание в частном секторе