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Начало: Адлер, место и время по договорённости

«Совсем скоро перед нами откроется уникальный природный уголок Абхазии — высокогорное озеро с переливающимися оттенками воды»