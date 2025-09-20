-
Жемчужина Западного Кавказа: поход к озеру Кырдывач с палатками
Отдохнуть в окружении горных пейзажей и полюбоваться лугами у границы с Абхазией
Начало: Посёлок Эстосадок, точное время - по договорённост...
20 сен в 10:00
15 окт в 08:00
17 820 ₽
19 800 ₽ за человека
Лёгкий треккинг в субтропиках с проживанием в гостинице в Адлере
Пройтись по тропам Сочи и окрестностей, увидеть водопады в окружении лиан и посетить Красную Поляну
Начало: Адлер, 14:30
12 окт в 14:30
56 400 ₽ за человека
Озёра, цветущие склоны и водопады: треккинг налегке в Абхазии
Полюбоваться разноцветными просторами, преодолеть перевал Анчхо и увидеть кусочек Альп
Начало: КПП Псоу, время - по договорённости
5 сен в 08:00
24 окт в 08:00
24 500 ₽ за человека
