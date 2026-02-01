-
По Абхазии с ветерком, музыкой и вином
Промчаться по горам на УАЗике, побывать на абхазском застолье и пройтись по городу-призраку
Начало: Встречаемся на КПП «Россия-Абхазия» с российской с...
«Чтобы застать цветение мимозы, выбирайте тур в конце февраля или начале марта: будем нюхать эти прекрасные цветы, фотографировать и любоваться ими»
20 фев в 15:00
6 мар в 15:00
41 900 ₽
55 866 ₽ за человека
Лёгкий треккинг в субтропиках с проживанием в гостинице в Адлере
Пройтись по тропам Сочи и окрестностей, увидеть водопады в окружении лиан и посетить Красную Поляну
Начало: Адлер, 14:30
«Весной здесь цветут рододендроны»
26 апр в 14:30
3 мая в 14:30
73 400 ₽ за человека
Мечта горнолыжника: все курорты Красной Поляны
Покататься по трассам трёх центров мирового уровня, зарядиться горнолыжным драйвом
Начало: Адлер, 12:30 (местное время)
«В стоимость включено 5 завтраков в отелях, в туре с 8 марта — праздничный ужин»
9 фев в 13:00
15 фев в 12:45
53 910 ₽
59 900 ₽ за человека
