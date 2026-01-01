-
20%
Самое популярное в Абхазии за выходные: индивидуальный тур
Увидеть топовые городские и природные локации без спешки и с комфортом и узнать об истории страны
Начало: Адлер, место и время по договорённости
27 янв в 08:00
28 янв в 08:00
40 000 ₽
50 000 ₽ за всё до 7 чел.
Всё лучшее в Абхазии со стартом в Адлере и размещением в отеле с бассейном
Погулять в 4 городах, увидеть горное озеро Рица, отведать блюд и обновиться в термальных водах
Начало: Адлер, ж/д вокзал, 11:15
1 мая в 11:15
34 900 ₽ за человека
Лёгкий треккинг в субтропиках с проживанием в гостинице в Адлере
Пройтись по тропам Сочи и окрестностей, увидеть водопады в окружении лиан и посетить Красную Поляну
Начало: Адлер, 14:30
26 апр в 14:30
3 мая в 14:30
73 400 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «На майские»
Самые популярные туры этой рубрики в Адлере
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит тур в Адлере в январе 2026
Сейчас в Адлере в категории "На майские" можно забронировать 3 тура от 34 900 до 73 400 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Адлере на 2026 год на майские, 1 ⭐ отзыв, цены от 34900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март