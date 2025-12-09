Описание тура
Организационные детали
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов маршрут тура может быть изменён с сохранением качества и полноты услуг.
Берём детей от 6 лет, готовых к продолжительным пешим прогулкам. Родители несут полную ответственность за своих детей.
Рекомендуем взять удобные разношенные кроссовки, головной убор от солнца, ветровку, спортивную одежду для треккингов, лёгкую рубашку с длинным рукавом, шлёпки, дождевик, солнцезащитные очки и крем, бутылку для воды, рюкзак для прогулок объёмом 20 литров, туристическую пенку-сидушку, индивидуальную аптечку с пластырями и эластичным бинтом, гигиенические принадлежности.
В случае, если клиент по собственному желанию прерывает тур до его окончания, организатор возвращает ему денежные средства пропорционально проведенного в путешествии времени за вычетом реально понесенных и/или невозвратных расходов (невозвратная бронь, закупленные продукты, снаряжение, заказанный трансфер и пр.).
Питание. Завтраки по комплексному меню в гостинице, обеды в виде сухпайка во время треккингов. 2 обеда и все ужины оплачиваются отдельно.
Транспорт. Минивэн/микроавтобус.
Уровень сложности. Средний. Маршрут не требует специальной подготовки, проходит по лесным тропам, грунтовым дорогам, крупным и мелким камням. Все переходы налегке, восхождений нет. Всего пройдём 66,1 км. В день не более 13,5 км, что занимает около 5-6 часов. Набор высоты не более 340 м. Треккинг подходит людям без опыта и детям.
Программа тура по дням
Знакомство с Адлером
В 14:30 встречаемся в гостинице Адлера, где будем проживать во время тура. Добраться можно на такси, дорога от аэропорта или вокзала займёт 20–30 минут. После заселения отправляемся на прогулку по набережной Адлера и Олимпийскому парку.
Маршрут проходит вдоль моря, где работают кафе, сувенирные лавки и пункты проката велосипедов. Олимпийский парк — главный спортивный комплекс зимних Олимпийских игр-2014. Здесь расположены стадион «Фишт», ледовая арена «Шайба» и кёрлинг-центр «Ледяной куб». Вечером включается подсветка зданий, а после наступления темноты начинается светомузыкальное шоу фонтана у олимпийского факела. Под музыку струи воды поднимаются, переплетаются и меняют форму.
Активная часть: 9,3 км, 5–6 часов.
Тисо-самшитовая роща
Сегодня мы отправляемся в горы, в тисо-самшитовую рощу на склоне Ахуна. Здесь растут реликтовые деревья и папоротники, которым до 2000 лет. Тропа проходит через каменный разлом, древние руины и выходит к реке, где находится каньон Чёртовы ворота. Вода бежит среди белоснежных скал, создавая контраст с окружающей зеленью.
Активная часть: 6,8 км, перепад высот 70–180 м, 5 часов.
Треккинг в Навалишенском ущелье
Сегодня отправляемся в Навалишенское ущелье — живописный каньон в субтропическом лесу. Самшитовые деревья, лианы и плющ создают густую зелень, а деревянные лестницы ведут вниз, к реке Большая Хоста. Много лет назад здесь произошёл разлом земной коры, и теперь можно увидеть извилистые скалистые стены ущелья. Река с изумрудной водой контрастирует с белыми скалами. Маршрут проходит вдоль русла, среди каменных завалов, природных ванн и водопадов. Для желающих — купание в укромной заводи с чистой водой.
Активная часть: 6,1 км, перепад высот 260–120–260 м, 6 часов.
Если этот маршрут будет закрыт, мы посетим водопад Кейва, Дзыхринское ущелье или аналогичную локацию.
Водопады, Сочинский национальный парк и экопарк «Ажек»
После завтрака нас ждёт поездка в Сочинский национальный парк, к водопадам. Первая остановка — Ореховский водопад на реке Безуменке. Его высота — 27 метров, путь к нему лежит через длинную лестницу. Затем отправляемся в экопарк «Ажек», дорога проходит через тропический лес, где растут мох, плющ и самшит. Весной здесь цветут рододендроны. Конечная точка маршрута — водопад Ажек. Тёмные стены ущелья увиты длинными лианами, а внизу переливается поток воды, особенно полноводный весной.
Активная часть: 12,6 км, перепад высот 140–270 м, 6–6,5 часов.
Красная Поляна
Начнём день с посещения Красной Поляны — современного горного курорта. По канатной дороге «Роза Хутор» поднимемся на высоту 2500 м. Со смотровых площадок открывается панорамный вид на хребты Аибга, Псехако, Главный Кавказский хребет и Чёрное море.
Активная часть: 4,5 км, 6–7 часов.
Змейковские водопады и Орлиные скалы
Первая часть дня — поход к Змейковским водопадам на реке Дикарка. Здесь встречаются каскадные и двойные водопады высотой до 10 метров.
Затем отправляемся к Орлиным скалам. По легенде, в этом месте был прикован Прометей. На вершине установлена его бронзовая статуя. Отсюда спускаемся в ущелье реки Агура, где находятся водопады и природные купели.
Активная часть: 9,7 км, перепад высот 35–380 м, 4–5 часов.
Прогулка по дендропарку
Заключительный день тура мы проведём в дендропарке «Южные культуры». Здесь собраны редкие деревья из Китая, Японии и Африки: магнолии, гималайские кедры, пальмы, тюльпановые деревья и бамбуковая роща. Парк украшен прудами с мостиками и островками.
Завершение тура в гостинице Адлера в 14:00–15:00. Далее — самостоятельный трансфер в аэропорт или на вокзал.
Активная часть: 13,5 км, без перепада высот, 5–6 часов.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|73 400 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и обеды во время треккингов
- Все переезды по программе
- Канатная дорога
- Входные билеты на все объекты по программе
- Сопровождение инструктором-проводником
Что не входит в цену
- Билеты до Адлера и обратно в ваш город
- 2 обеда и все ужины - около 400-600 ₽ за один
- 1-местное размещение - доплата 16 400 ₽
- Страховка