В одном путешествии будут и горы, и водопады, и каньоны с бирюзовыми реками, и субтропические леса с папоротниками и лианами, и даже море! Каждый день вас ждут лёгкие треккинги без

существенного набора высоты по оборудованным тропам среди самшитовых деревьев и реликтовых растений. Побываем в ущельях, где прячутся каньоны, каскадные водопады и природные ванны, в которых можно искупаться. Доедем до Красной Поляны и поднимемся по канатной дороге на высоту 2500 метров. А ещё прогуляемся в дендропарке — здесь собраны редкие деревья из Китая, Японии и Африки. Тур подходит для людей без опыта треккинга в горах и детей. Все переходы налегке, живём в гостинице в Адлере.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание тура

Организационные детали

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов маршрут тура может быть изменён с сохранением качества и полноты услуг.

Берём детей от 6 лет, готовых к продолжительным пешим прогулкам. Родители несут полную ответственность за своих детей.

Рекомендуем взять удобные разношенные кроссовки, головной убор от солнца, ветровку, спортивную одежду для треккингов, лёгкую рубашку с длинным рукавом, шлёпки, дождевик, солнцезащитные очки и крем, бутылку для воды, рюкзак для прогулок объёмом 20 литров, туристическую пенку-сидушку, индивидуальную аптечку с пластырями и эластичным бинтом, гигиенические принадлежности.

В случае, если клиент по собственному желанию прерывает тур до его окончания, организатор возвращает ему денежные средства пропорционально проведенного в путешествии времени за вычетом реально понесенных и/или невозвратных расходов (невозвратная бронь, закупленные продукты, снаряжение, заказанный трансфер и пр.).