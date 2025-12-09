Мои заказы

Лёгкий треккинг в субтропиках с проживанием в гостинице в Адлере

Пройтись по тропам Сочи и окрестностей, увидеть водопады в окружении лиан и посетить Красную Поляну
В одном путешествии будут и горы, и водопады, и каньоны с бирюзовыми реками, и субтропические леса с папоротниками и лианами, и даже море! Каждый день вас ждут лёгкие треккинги без
существенного набора высоты по оборудованным тропам среди самшитовых деревьев и реликтовых растений.

Побываем в ущельях, где прячутся каньоны, каскадные водопады и природные ванны, в которых можно искупаться. Доедем до Красной Поляны и поднимемся по канатной дороге на высоту 2500 метров. А ещё прогуляемся в дендропарке — здесь собраны редкие деревья из Китая, Японии и Африки. Тур подходит для людей без опыта треккинга в горах и детей. Все переходы налегке, живём в гостинице в Адлере.

Описание тура

Организационные детали

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов маршрут тура может быть изменён с сохранением качества и полноты услуг.

Берём детей от 6 лет, готовых к продолжительным пешим прогулкам. Родители несут полную ответственность за своих детей.

Рекомендуем взять удобные разношенные кроссовки, головной убор от солнца, ветровку, спортивную одежду для треккингов, лёгкую рубашку с длинным рукавом, шлёпки, дождевик, солнцезащитные очки и крем, бутылку для воды, рюкзак для прогулок объёмом 20 литров, туристическую пенку-сидушку, индивидуальную аптечку с пластырями и эластичным бинтом, гигиенические принадлежности.

В случае, если клиент по собственному желанию прерывает тур до его окончания, организатор возвращает ему денежные средства пропорционально проведенного в путешествии времени за вычетом реально понесенных и/или невозвратных расходов (невозвратная бронь, закупленные продукты, снаряжение, заказанный трансфер и пр.).

Питание. Завтраки по комплексному меню в гостинице, обеды в виде сухпайка во время треккингов. 2 обеда и все ужины оплачиваются отдельно.

Транспорт. Минивэн/микроавтобус.

Дети. Берём детей от 6 лет, готовых к продолжительным пешим прогулкам. Родители несут полную ответственность за своих детей.

Уровень сложности. Средний. Маршрут не требует специальной подготовки, проходит по лесным тропам, грунтовым дорогам, крупным и мелким камням. Все переходы налегке, восхождений нет. Всего пройдём 66,1 км. В день не более 13,5 км, что занимает около 5-6 часов. Набор высоты не более 340 м. Треккинг подходит людям без опыта и детям.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Адлером

В 14:30 встречаемся в гостинице Адлера, где будем проживать во время тура. Добраться можно на такси, дорога от аэропорта или вокзала займёт 20–30 минут. После заселения отправляемся на прогулку по набережной Адлера и Олимпийскому парку.

Маршрут проходит вдоль моря, где работают кафе, сувенирные лавки и пункты проката велосипедов. Олимпийский парк — главный спортивный комплекс зимних Олимпийских игр-2014. Здесь расположены стадион «Фишт», ледовая арена «Шайба» и кёрлинг-центр «Ледяной куб». Вечером включается подсветка зданий, а после наступления темноты начинается светомузыкальное шоу фонтана у олимпийского факела. Под музыку струи воды поднимаются, переплетаются и меняют форму.

Активная часть: 9,3 км, 5–6 часов.

Знакомство с Адлером
2 день

Тисо-самшитовая роща

Сегодня мы отправляемся в горы, в тисо-самшитовую рощу на склоне Ахуна. Здесь растут реликтовые деревья и папоротники, которым до 2000 лет. Тропа проходит через каменный разлом, древние руины и выходит к реке, где находится каньон Чёртовы ворота. Вода бежит среди белоснежных скал, создавая контраст с окружающей зеленью.

Активная часть: 6,8 км, перепад высот 70–180 м, 5 часов.

Тисо-самшитовая роща
3 день

Треккинг в Навалишенском ущелье

Сегодня отправляемся в Навалишенское ущелье — живописный каньон в субтропическом лесу. Самшитовые деревья, лианы и плющ создают густую зелень, а деревянные лестницы ведут вниз, к реке Большая Хоста. Много лет назад здесь произошёл разлом земной коры, и теперь можно увидеть извилистые скалистые стены ущелья. Река с изумрудной водой контрастирует с белыми скалами. Маршрут проходит вдоль русла, среди каменных завалов, природных ванн и водопадов. Для желающих — купание в укромной заводи с чистой водой.

Активная часть: 6,1 км, перепад высот 260–120–260 м, 6 часов.

Если этот маршрут будет закрыт, мы посетим водопад Кейва, Дзыхринское ущелье или аналогичную локацию.

Треккинг в Навалишенском ущелье
4 день

Водопады, Сочинский национальный парк и экопарк «Ажек»

После завтрака нас ждёт поездка в Сочинский национальный парк, к водопадам. Первая остановка — Ореховский водопад на реке Безуменке. Его высота — 27 метров, путь к нему лежит через длинную лестницу. Затем отправляемся в экопарк «Ажек», дорога проходит через тропический лес, где растут мох, плющ и самшит. Весной здесь цветут рододендроны. Конечная точка маршрута — водопад Ажек. Тёмные стены ущелья увиты длинными лианами, а внизу переливается поток воды, особенно полноводный весной.

Активная часть: 12,6 км, перепад высот 140–270 м, 6–6,5 часов.

Водопады, Сочинский национальный парк и экопарк «Ажек»
5 день

Красная Поляна

Начнём день с посещения Красной Поляны — современного горного курорта. По канатной дороге «Роза Хутор» поднимемся на высоту 2500 м. Со смотровых площадок открывается панорамный вид на хребты Аибга, Псехако, Главный Кавказский хребет и Чёрное море.

Активная часть: 4,5 км, 6–7 часов.

Красная Поляна
6 день

Змейковские водопады и Орлиные скалы

Первая часть дня — поход к Змейковским водопадам на реке Дикарка. Здесь встречаются каскадные и двойные водопады высотой до 10 метров.

Затем отправляемся к Орлиным скалам. По легенде, в этом месте был прикован Прометей. На вершине установлена его бронзовая статуя. Отсюда спускаемся в ущелье реки Агура, где находятся водопады и природные купели.

Активная часть: 9,7 км, перепад высот 35–380 м, 4–5 часов.

Змейковские водопады и Орлиные скалы
7 день

Прогулка по дендропарку

Заключительный день тура мы проведём в дендропарке «Южные культуры». Здесь собраны редкие деревья из Китая, Японии и Африки: магнолии, гималайские кедры, пальмы, тюльпановые деревья и бамбуковая роща. Парк украшен прудами с мостиками и островками.

Завершение тура в гостинице Адлера в 14:00–15:00. Далее — самостоятельный трансфер в аэропорт или на вокзал.

Активная часть: 13,5 км, без перепада высот, 5–6 часов.

Прогулка по дендропарку

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет73 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и обеды во время треккингов
  • Все переезды по программе
  • Канатная дорога
  • Входные билеты на все объекты по программе
  • Сопровождение инструктором-проводником
Что не входит в цену
  • Билеты до Адлера и обратно в ваш город
  • 2 обеда и все ужины - около 400-600 ₽ за один
  • 1-местное размещение - доплата 16 400 ₽
  • Страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Адлер, 14:30
Завершение: Адлер, 14:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — Организатор в Адлере
Провела экскурсии для 185 туристов
Занимается организацией активных туров по России! Мы создаём душевные путешествия по всему Кавказу, Крыму, Алтаю, Байкалу и Ергакам. Пошли вместе в настоящие походы с рюкзаком или в комфортный тур с проживанием в гостинице и треккингами налегке. С нами официально, надёжно, а наши опытные гиды точно знают, что жизнь лучше, когда ты в горах:)

