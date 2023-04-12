На ноябрьские праздники – туры в Адлере

Найдено 3 тура в категории «На ноябрьские праздники» в Адлере, цены от 34 943 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
По Абхазии с ветерком, музыкой и вином
На машине
скидка
25%
1 отзыв
4 дня
По Абхазии с ветерком, музыкой и вином
Промчаться по горам на УАЗике, побывать на абхазском застолье и пройтись по городу-призраку
Начало: Встречаемся на КПП «Россия-Абхазия» с российской с...
Сегодня в 15:00
21 окт в 15:00
5850043 875 за человека
Абхазия на максимум: лучшие локации для фото, аэросъёмка и джип-тур к водопадам
На машине
Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
3 дня
Абхазия на максимум: лучшие локации для фото, аэросъёмка и джип-тур к водопадам
Погулять по городу-призраку, устроить пикник в самшитовом лесу и расслабиться в термах
Начало: Аэропорт Сочи, 09:00
1 ноя в 08:00
34 943 за человека
Знаменитые места и потаённые уголки Абхазии: вся республика за одну поездку
На машине
4 дня
Знаменитые места и потаённые уголки Абхазии: вся республика за одну поездку
Посетить малоизвестные локации, узнать о традициях и культуре и насладиться красивыми видами
Начало: Адлер, аэропорт или ж. - д. вокзал, 10:30 - 12:00
17 окт в 12:00
7 ноя в 12:00
35 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    12 апреля 2023
    По Абхазии с ветерком, музыкой и вином
    "По Абхазии с ветерком, музыкой и вином" с 6 по 9 апреля Это было сказочное приключение-путешествие! Много, несомненно, зависит от подбора группы.
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    Но нам повезло "на берегу" - группа не набралась и для нас двоих был индивидуальный тур. Так получилось))). Когда в группе есть согласие можно больше увидеть и узнать. Тур очень насыщен по информации и местам посещения. Нас забирали в 9 утра из гостиницы и в 9 вечера возвращали. Под ритмичную абхазскую музыку, с восхитительным абхазским вином и вкуснейшими хачапури наши водители Бата и Астан показали нам красивейшие уголки своей родины. Мы просто влюбились в Абхазию. Гостеприимный, богатый традициями и красивой природой край. Спасибо всем организаторам и исполнителям. Всех благ! С уважением и благодарностью Елена и Ася

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «На ноябрьские праздники»

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В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. По Абхазии с ветерком, музыкой и вином
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  3. Знаменитые места и потаённые уголки Абхазии: вся республика за одну поездку
Сколько стоит тур в Адлере в октябре 2024
Сейчас в Адлере в категории "На ноябрьские праздники" можно забронировать 3 тура от 34 943 до 43 875 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Адлере на 2024 год на ноябрьские праздники, 1 ⭐ отзыв, цены от 34943₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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