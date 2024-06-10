По городу в наушниках в сопровождении гида. Жанр прогулки развлекательно - познавательный, можно объединить в два слова: «Коротко о главном».
Формат не обычный, но даже местный обыватель после нашей прогулки произносит: «Я увидел Александров совершенно другим городом».
Формат не обычный, но даже местный обыватель после нашей прогулки произносит: «Я увидел Александров совершенно другим городом».
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 14:00, 16:00, 18:00
Что вас ожидает:
- На нашей часовой музыкально-исторической прогулке вы узнаете:
- 1. Почему г. Александров зовут городом «Царским»
- 2. В честь кого назван город
- 3. Увидите памятник славному Александру Невскому
- 4. Услышите о печалях и радостях Христорождественского кафедрального собора
- 5. Послушаете историю скульптуры "Александровской республике" и историю Александровского "Гавроша"., 6. Прогуляетесь по городскому парку, среди парковых скульптур., 7. Побываете на набережной реки Серой и послушаете историю "Царской невесты"., 8. Восхититесь суровостью памятника Ивану Грозному., 9. Услышите множество музыкальных фрагментов связанных с историей города, Т.К. городские истории имеют для этого все основания
Описание экскурсии
Город расскажет вам о самых интересных людях и главных событиях своей истории. Лёгкий и не продолжительный формат обзорной прогулки подходит почти для всех. Взрослых и детей от 7-10 лет. Особенно дети любят наши светящиеся наушники. А их непринужденность и детская непосредственность — позволяют в течении прогулки пританцовывать и подпевать. Жанр развлекательно — познавательный, можно объединить в два слова: «Коротко о главном». Наушники специально предназначены для таких прогулок. Они комфортны и регулируемы. Наушники обрабатываются после каждой предыдущей прогулки, но для особо мнительных, перед прогулкой сопровождающий раздает медицинские спиртовые салфетки. Вы можете протереть наушники самостоятельно. Обзорная прогулка проходит в режиме non-stop. Если вы захотите посетить Слободу и городские музеи, тогда это можно будет сделать отдельной экскурсией с экскурсоводами на их территории. Важная информация:
- Жанр развлекательно — познавательный, можно объединить в два слова: «Коротко о главном».
- Лёгкий и не продолжительный формат обзорной прогулки подходит почти для всех. Взрослых и детей от 7-10 лет.
- Путешествующему желательно быть в удобной обуви и одетым по погоде. Рекомендуем брать с собой зонт, на случай дождя.
- Детям до 6 лет, возможно, будет утомительно и наушники могут не подойти по размеру. Рекомендуемый возраст от 7-10 лет.
Прогулки проходят по пятницам в 18 00 и субботам в 16 00 и в 18 00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- На нашей часовой музыкально-исторической прогулке вы узнаете:
- 1. Почему г. Александров зовут городом «Царским»
- 2. В честь кого назван город
- 3. Увидите памятник славному Александру Невскому
- 4. Услышите о печалях и радостях Христорождественского кафедрального собора
- 5. Послушаете историю скульптуры "Александровской республике" и историю Александровского "Гавроша"., 6. Прогуляетесь по городскому парку, среди парковых скульптур., 7. Побываете на набережной реки Серой и послушаете историю "Царской невесты"., 8. Восхититесь суровостью памятника Ивану Грозному., 9. Услышите множество музыкальных фрагментов связанных с историей города, Т.К. городские истории имеют для этого все основания
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Советский переулок, городской сквер
Завершение: Набережная реки Серой
Когда и сколько длится?
Когда: Прогулки проходят по пятницам в 18 00 и субботам в 16 00 и в 18 00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Темп прогулки не спешный
- Путешествующему желательно быть в удобной обуви и одетым по погоде. Рекомендуем брать с собой зонт, на случай дождя. Детям до 6 лет, возможно, будет утомительно. И наушники могут не подойти по размеру. Рекомендуемый возраст от 7-10 лет
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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