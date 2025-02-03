Пешие экскурсии-прогулки в Александрове с экскурсоводом

Найдено 3 экскурсии в категории «Пешеходные» в Александрове, цены от 2500 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Знакомьтесь, Александров
Пешая
36 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Александров
Погрузитесь в атмосферу Средневековья и узнайте о жизни московских государей в Александрове. История, культура и живописные виды ждут вас
Начало: У музея-заповедника «Александровская слобода»
Завтра в 12:00
9 фев в 12:00
от 6135 за всё до 5 чел.
Александров: город правителей, город изгнанников
Пешая
109 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 12 чел.
Александров: город правителей, город изгнанников
Путешествие в Александров откроет перед вами тайны прошлого: от Ивана Грозного до советских диссидентов. Откройте для себя богатую историю города
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
4400 за всё до 12 чел.
Иммерсивная обзорная прогулка по Александрову - «Город расскажет»
Пешая
15 отзывов
1 час
Индивидуальная
до 5 чел.
Иммерсивная прогулка - «Город расскажет»
Погрузитесь в атмосферу Александрова с помощью наушников и гида. Откройте для себя город с новой стороны, подходящей для взрослых и детей от 7 лет
Начало: Советский переулок, городской сквер
Расписание: Прогулки проходят в понедельник в 16 00, вторник в 12 00, суббота в 16 00
Завтра в 16:00
10 фев в 16:00
2500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алёна
    3 февраля 2025
    Знакомьтесь, Александров
    Экскурсию вела прекрасная, терпимая, эрудированая Мария Алексеевна! (надеюсь не путаю) Интересный увлекающий рассказ, живая беседа при переходах с места на место, очень тактично отношение к ве, но перебивающим детям))) От всей души благодарны за экскурсию по Слободе и городу!
    Экскурсию вела прекрасная, терпимая, эрудированая Мария Алексеевна! (надеюсь не путаю) Интересный увлекающий рассказ, живая беседа приЭкскурсию вела прекрасная, терпимая, эрудированая Мария Алексеевна! (надеюсь не путаю) Интересный увлекающий рассказ, живая беседа приЭкскурсию вела прекрасная, терпимая, эрудированая Мария Алексеевна! (надеюсь не путаю) Интересный увлекающий рассказ, живая беседа приЭкскурсию вела прекрасная, терпимая, эрудированая Мария Алексеевна! (надеюсь не путаю) Интересный увлекающий рассказ, живая беседа приЭкскурсию вела прекрасная, терпимая, эрудированая Мария Алексеевна! (надеюсь не путаю) Интересный увлекающий рассказ, живая беседа приЭкскурсию вела прекрасная, терпимая, эрудированая Мария Алексеевна! (надеюсь не путаю) Интересный увлекающий рассказ, живая беседа приЭкскурсию вела прекрасная, терпимая, эрудированая Мария Алексеевна! (надеюсь не путаю) Интересный увлекающий рассказ, живая беседа при
  • Е
    Елена
    8 января 2025
    Александров: город правителей, город изгнанников
    7 января вместе с Романом мы открыли для себя Александров. Роман прекрасный рассказчик,очень эрудированный. При этом материал подаётся очень интересно, увлекательно. Два часа пролетели как один миг. Узнали много нового для себя. Однозначно рекомендую
    7 января вместе с Романом мы открыли для себя Александров. Роман прекрасный рассказчик,очень эрудированный. При этом7 января вместе с Романом мы открыли для себя Александров. Роман прекрасный рассказчик,очень эрудированный. При этом7 января вместе с Романом мы открыли для себя Александров. Роман прекрасный рассказчик,очень эрудированный. При этом7 января вместе с Романом мы открыли для себя Александров. Роман прекрасный рассказчик,очень эрудированный. При этом
  • М
    Марина
    8 января 2025
    Александров: город правителей, город изгнанников
    Очень интересная, увлекательная экскурсия. Роман отличный экскурсовод, с глубоким знанием истории.
  • Е
    Елена
    8 декабря 2024
    Александров: город правителей, город изгнанников
    Роман отличный экскурсовод. Просто, понятно, увлекательно. Нам понравилось!
  • И
    Ирина
    30 августа 2024
    Знакомьтесь, Александров
    Здравствуйте! Экскурсия замечательная, только вам необходимо согласовать с экскурсионным отделом стоимость что у вас на сайте и стоимость в музее. Экскурсовод Нина Николаевна просто чудо!!! С такой любовью и трепетом рассказывала об Александровской слободе. Спасибо огромное!!!
  • Е
    Елена
    12 мая 2024
    Знакомьтесь, Александров
    Александров просто потряс! Слобода в отличном состоянии. Не ожидали увидеть такую красоту.

Ответы на вопросы от путешественников по Александрову в категории «Пешеходные»

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В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Знакомьтесь, Александров
  2. Александров: город правителей, город изгнанников
  3. Иммерсивная обзорная прогулка по Александрову - «Город расскажет»
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  1. Кремль
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Александрову в феврале 2025
Сейчас в Александрове в категории "Пешеходные" можно забронировать 3 экскурсии от 2500 до 6135. Туристы уже оставили гидам 160 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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