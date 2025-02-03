3.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Александров
Погрузитесь в атмосферу Средневековья и узнайте о жизни московских государей в Александрове. История, культура и живописные виды ждут вас
Начало: У музея-заповедника «Александровская слобода»
Завтра в 12:00
9 фев в 12:00
от 6135₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 12 чел.
Александров: город правителей, город изгнанников
Путешествие в Александров откроет перед вами тайны прошлого: от Ивана Грозного до советских диссидентов. Откройте для себя богатую историю города
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
4400₽ за всё до 12 чел.
1 час
Индивидуальная
до 5 чел.
Иммерсивная прогулка - «Город расскажет»
Погрузитесь в атмосферу Александрова с помощью наушников и гида. Откройте для себя город с новой стороны, подходящей для взрослых и детей от 7 лет
Начало: Советский переулок, городской сквер
Расписание: Прогулки проходят в понедельник в 16 00, вторник в 12 00, суббота в 16 00
Завтра в 16:00
10 фев в 16:00
2500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлёна3 февраля 2025Экскурсию вела прекрасная, терпимая, эрудированая Мария Алексеевна! (надеюсь не путаю) Интересный увлекающий рассказ, живая беседа при переходах с места на место, очень тактично отношение к ве, но перебивающим детям))) От всей души благодарны за экскурсию по Слободе и городу!
- ЕЕлена8 января 20257 января вместе с Романом мы открыли для себя Александров. Роман прекрасный рассказчик,очень эрудированный. При этом материал подаётся очень интересно, увлекательно. Два часа пролетели как один миг. Узнали много нового для себя. Однозначно рекомендую
- ММарина8 января 2025Очень интересная, увлекательная экскурсия. Роман отличный экскурсовод, с глубоким знанием истории.
- ЕЕлена8 декабря 2024Роман отличный экскурсовод. Просто, понятно, увлекательно. Нам понравилось!
- ИИрина30 августа 2024Здравствуйте! Экскурсия замечательная, только вам необходимо согласовать с экскурсионным отделом стоимость что у вас на сайте и стоимость в музее. Экскурсовод Нина Николаевна просто чудо!!! С такой любовью и трепетом рассказывала об Александровской слободе. Спасибо огромное!!!
- ЕЕлена12 мая 2024Александров просто потряс! Слобода в отличном состоянии. Не ожидали увидеть такую красоту.
Ответы на вопросы от путешественников по Александрову в категории «Пешеходные»
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