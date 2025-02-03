А Алёна Знакомьтесь, Александров Экскурсию вела прекрасная, терпимая, эрудированая Мария Алексеевна! (надеюсь не путаю) Интересный увлекающий рассказ, живая беседа при переходах с места на место, очень тактично отношение к ве, но перебивающим детям))) От всей души благодарны за экскурсию по Слободе и городу!

Е Елена Александров: город правителей, город изгнанников 7 января вместе с Романом мы открыли для себя Александров. Роман прекрасный рассказчик,очень эрудированный. При этом материал подаётся очень интересно, увлекательно. Два часа пролетели как один миг. Узнали много нового для себя. Однозначно рекомендую

М Марина Александров: город правителей, город изгнанников Очень интересная, увлекательная экскурсия. Роман отличный экскурсовод, с глубоким знанием истории.

Е Елена Александров: город правителей, город изгнанников Роман отличный экскурсовод. Просто, понятно, увлекательно. Нам понравилось!

И Ирина Знакомьтесь, Александров Здравствуйте! Экскурсия замечательная, только вам необходимо согласовать с экскурсионным отделом стоимость что у вас на сайте и стоимость в музее. Экскурсовод Нина Николаевна просто чудо!!! С такой любовью и трепетом рассказывала об Александровской слободе. Спасибо огромное!!!