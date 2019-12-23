  1. Россия
  2. Экскурсии

  3. Александров: город правителей, город изгнанников

Открыть исторические факты и поразиться неожиданным деталям из жизни неприметного городка

Роман
Задать вопрос
Роман – ваш гид
Представьте себе, что небольшой ныне райцентр Владимирской области, Александров был неофициальной столицей русской державы в 16 веке! На прогулке будет не один такой повод удивиться.

Поговорим о связи города со становлением Московской Руси, почетных ссыльных и советских диссидентах.

А еще о первом храме в честь Серафима Саровского и первом цветаевском музее России.
2600 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 11 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 12 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии1 отзыв
3
Александров: город правителей, город изгнанников
Александров: город правителей, город изгнанников

Что вас ожидает

Город и его связь с самодержцами
На прогулке по набережной реки Серой и в Александровском кремле я расскажу о временах, когда больше четверти века здесь располагалась военная крепость Ивана Грозного, пристанище его мрачных приближённых — опричников. Вы узнаете, как Александровская слобода стала местом, связанным и со становлением Московской Руси при Иване Калите, и с приходом к власти в междоусобицах Петра Великого, и с его дочерью Елизаветой. Кроме того, вы познакомитесь с предысторией памятника благоверному князю Александру Невскому и других примечательных монументов.

Александров и александровцы
Я расскажу и о другой стороне города, который становился пристанищем для тех, кто попадал в опалу. Поговорим о жертвах Ивана Васильевича, почётной ссыльной Елизавете Петровне и даже советских диссидентах 101-го километра, которые находили здесь приют. Рождались и жили здесь купцы, меценаты, педагоги, люди искусства — об их следе в истории вы услышите возле старинных домов, включая известный «Небоскрёб» и дом-музей сестёр Цветаевых. Также, чтобы разнообразить ваши впечатления, я покажу интересные места вроде музея игровых автоматов позднесоветской эпохи. И, конечно, познакомлю с историей старинных храмов: величественного собора Рождества Христова, приходских церквей и первого в России храма в честь прп. Серафима Саровского.

Организационные детали

  • Музеи внутри Александровского кремля вы сможете посетить самостоятельно после экскурсии (там свои штатные гиды)
  • Также я подскажу, как попасть в другие музеи города (Художественно-краеведческий и музей Цветаевых)
Александров: город правителей, город изгнанников
Александров: город правителей, город изгнанников
Александров: город правителей, город изгнанников

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Роман
Роман
Житель Сергиева Посада с 2001 года. Имею историческое образование, работал учителем и церковным гидом (с 2014). Прихожанин одного из храмов города. Экскурсии для меня — не только работа, но и способ донести ценность Православия и наследия исторической России до людей в столь непростое время.
Напишите мне

1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

23 декабря 2019
Была плохая погода, холодно и сыро, и, видимо, поэтому экскурсия не воспринималась как должна была бы по идее. Но это моя субъективная оценка.

Выбирайте и другие экскурсии в Александрове

ВсеИндивидуальныеПешкомОбзорные