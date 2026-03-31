Открыть исторические факты и поразиться неожиданным деталям из жизни неприметного городка
Представьте себе, что небольшой ныне райцентр Владимирской области, Александров, был столицей русской державы в 16 веке! На прогулке будет не один такой повод удивиться. Поговорим о связи города со становлением Московской Руси, почетных ссыльных и советских диссидентах. А еще о первом храме в честь Серафима Саровского и первом цветаевском музее России.
На прогулке по набережной реки Серой и около Александровского кремля я расскажу о временах, когда больше четверти века здесь располагалась военная крепость Ивана Грозного, пристанище его мрачных приближённых — опричников. Вы узнаете, как Александровская слобода стала местом, связанным и со становлением Московской Руси при Иване Калите, и с приходом к власти в междоусобицах Петра Великого, и с его дочерью Елизаветой. Кроме того, вы познакомитесь с предысторией памятника благоверному князю Александру Невскому и других примечательных монументов.
Александров и александровцы
Я расскажу и о другой стороне города, который становился пристанищем для тех, кто попадал в опалу. Поговорим о жертвах Ивана Васильевича, почётной ссыльной Елизавете Петровне и даже советских диссидентах 101-го километра, которые находили здесь приют. Рождались и жили здесь купцы, меценаты, педагоги, люди искусства — об их следе в истории вы услышите возле старинных домов, включая известный «Небоскрёб» и усадьбу купца Первушина с живописным парком и туристической тропой. Вы познакомитесь с историей величественного собора Рождества Христова, увидите здания позднесоветского периода, что хранят следы процветания города в 1960-80-е годы.
Организационные детали
Музеи внутри Александровского кремля вы сможете посетить самостоятельно после экскурсии (там свои штатные гиды)
Также я подскажу, как попасть в другие музеи города (Художественно-краеведческий, музей Цветаевых, музей 101 километра)
По вашему желанию мы можем посетить не только исторический центр, но и другие локации: ж/д вокзал, Боголюбовский храм, улицу Военная с двумя музеями истории 20 века
Выберите удобную дату из расписания
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваш гид в Александрове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 5031 туриста
Я аттестованный гид в Московской и Владимирской областям, провожу экскурсии в Сергиевом Посаде, его окрестностях и Александрове.
Начинал с преподавания истории в колледже игрушки и православном интернате. Интерес к церковной жизни, читать дальшеуменьшить
народной культуре и истории со временем привёл меня к профессии экскурсовода — сначала в Троице-Сергиеву лавру, а затем и к другим местам, каждое из которых хранит свои святыни, историю и тайны.
Буду рад познакомить с ними и воцерковлённых паломников, и любителей культурного наследия России, и тех, кто хочет интересно и с пользой отдохнуть в значимых местах страны.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 145 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анна
Добрый день. Мы были в г. Александров проездом-одним днем, и не могли уехать не посмотрев город. Утром в 7 часов скинули заявку на экскурсию и в 8 часов нам уже читать дальшеуменьшить
ответили, подтвердив бронь. Т. к. был понедельник, все музеи были закрыты к сожалению, но данная экскурсия открыла нам глаза на этот древний город. Хоть мы и не посетили ни один музей, но осмотрели всю историческую часть города: величественные церкви и соборы, старинные здания, получили полный и интересный рассказ о правителях нашей страны, которые посещали этот город, постах и известных людях, а так же многое другое. . Мы получили приятные впечатления от экскурсии, СПАСИБО нашему гиду Роману!
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Ольга
Принимали участие в экскурсии 4 апреля. Роман познакомил нас с яркими моментами истории Александрова. Без этой экскурсии впечатление от города было бы совсем иным. Спасибо!
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Ольга
Очень понравился хронологически выстроенный рассказ, обошли с Романом основные достопримечательности города, Кремль после экскурсии посетили сами. Немного не понравилось, что Роман часто отвлекался на телефон, но рассказ был интересный, поэтому оценку не снижаю.
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Alexey
Экскурсия нам очень понравилась, узнали много интересной и полезной информации. Всем рекомендую. Роман, больше Вам спасибо!
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О
Ольга
Дата посещения: 25 июл 2025
Экскурсия понравилась. Роман - знающий и внимательный экскурсовод, благодаря которому мы познакомились с историей г. Александрова. Спасибо большое!
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С
Сергей
Очень хорошая экскурсия и экскурсовод! Спасибо!
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