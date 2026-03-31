Представьте себе, что небольшой ныне райцентр Владимирской области, Александров, был столицей русской державы в 16 веке! На прогулке будет не один такой повод удивиться. Поговорим о связи города со становлением Московской Руси, почетных ссыльных и советских диссидентах. А еще о первом храме в честь Серафима Саровского и первом цветаевском музее России.

Описание экскурсии

Город и его связь с самодержцами

На прогулке по набережной реки Серой и около Александровского кремля я расскажу о временах, когда больше четверти века здесь располагалась военная крепость Ивана Грозного, пристанище его мрачных приближённых — опричников. Вы узнаете, как Александровская слобода стала местом, связанным и со становлением Московской Руси при Иване Калите, и с приходом к власти в междоусобицах Петра Великого, и с его дочерью Елизаветой. Кроме того, вы познакомитесь с предысторией памятника благоверному князю Александру Невскому и других примечательных монументов.

Александров и александровцы

Я расскажу и о другой стороне города, который становился пристанищем для тех, кто попадал в опалу. Поговорим о жертвах Ивана Васильевича, почётной ссыльной Елизавете Петровне и даже советских диссидентах 101-го километра, которые находили здесь приют. Рождались и жили здесь купцы, меценаты, педагоги, люди искусства — об их следе в истории вы услышите возле старинных домов, включая известный «Небоскрёб» и усадьбу купца Первушина с живописным парком и туристической тропой. Вы познакомитесь с историей величественного собора Рождества Христова, увидите здания позднесоветского периода, что хранят следы процветания города в 1960-80-е годы.

Организационные детали