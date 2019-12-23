Что вас ожидает

Город и его связь с самодержцами

На прогулке по набережной реки Серой и в Александровском кремле я расскажу о временах, когда больше четверти века здесь располагалась военная крепость Ивана Грозного, пристанище его мрачных приближённых — опричников. Вы узнаете, как Александровская слобода стала местом, связанным и со становлением Московской Руси при Иване Калите, и с приходом к власти в междоусобицах Петра Великого, и с его дочерью Елизаветой. Кроме того, вы познакомитесь с предысторией памятника благоверному князю Александру Невскому и других примечательных монументов.

Александров и александровцы

Я расскажу и о другой стороне города, который становился пристанищем для тех, кто попадал в опалу. Поговорим о жертвах Ивана Васильевича, почётной ссыльной Елизавете Петровне и даже советских диссидентах 101-го километра, которые находили здесь приют. Рождались и жили здесь купцы, меценаты, педагоги, люди искусства — об их следе в истории вы услышите возле старинных домов, включая известный «Небоскрёб» и дом-музей сестёр Цветаевых. Также, чтобы разнообразить ваши впечатления, я покажу интересные места вроде музея игровых автоматов позднесоветской эпохи. И, конечно, познакомлю с историей старинных храмов: величественного собора Рождества Христова, приходских церквей и первого в России храма в честь прп. Серафима Саровского.