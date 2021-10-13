Все экскурсии в Александрове
Доступно 5 экскурсий 🚌 в Александрове на 2021 год, 40 ⭐ отзывов, цены от 2999₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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По отзывам
Индивидуальная экскурсия
4ч
3 500₽
за 1-10 чел.
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 500₽
за 1-10 чел.
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 999₽
за 1-12 чел.
Александров: город правителей, город изгнанников
Открыть исторические факты и поразиться неожиданным деталям из жизни неприметного городка
Индивидуальная экскурсия
6ч
5 500₽
за 1-10 чел.
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
3 775₽
за 1-10 чел.
Знакомьтесь, Александров!
Погулять по старинным улицам, оценить местный кремль и посетить музей «Александровская слобода»
Последние отзывы «Экскурсии Александрова»
- ММария13 октября 2021Роман прекрасный рассказчик. Много нового узнали о чудесном городе Александров, неспешная прогулка этому способствовала. Еще очень повезло с погодой. Для экскурсии подобран хороший маршрут по тихим улочкам города, что позволяет лучше прочувствовать историю города. Как уже писали в предыдущих отзывах сама экскурсия более рассчитана на взрослых, но мальчишки слушали с интересом. Мы поняли, что еще раз хотим посетить город. Мне кажется это главное, заинтересовать своим рассказом и Роману это удалось
- ММарина10 октября 2021Открыла для себя город Александров, никогда раньше там не была. Оказывается, у города богатая история. Роман хороший рассказчик, особенно интересно было в кремле.
- ННаталья13 сентября 2021Роман провел отличную эккурсию! За два часа рассказал практически всю историю города Александрова. Рассказ интересный, нетривиальный. Узнала много новых фактов. Мы шли пешком от вокзала до слободы. Во время экскурсии город ожил, перестал быть немым, каждая улица заговорила. Самые интересные места - Рождественская церковь, музей Цветаевых (в экск. не входит, я потом была в нем самостоятельно) и, конечно, Александровская слобода. Рекомендую Романа в качестве экскурсовода.
- Отзыв на: Знакомьтесь, Александров!ЕЕкатерина16 августа 2021Максимально подробный рассказ об Александровской слободе и самом городе Александрове. Экскурсия делится на две части: слобода и город. Между ними есть возможность сделать небольшой перерыв на территории слободы: съесть в чайной пряник, подняться на колокольню (70 р взрослый, дети бесплатно) или просто отдохнуть: маршрут по городу длинный, нужно запастись силами. Нам понравилось: мы узнали, чем жил Александров при Иване Грозном, при советской власти и чем он является сейчас.
- Отзыв на: Знакомьтесь, Александров!ИИрина19 июня 2021В Александрове был хороший гид, рассказ был интересным, к сожалению в Кремле почти все в реставрации!