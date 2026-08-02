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Экскурсии в Александрове

Найдено 9 экскурсий в Александрове, цены от 3500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Александров: город правителей, город изгнанников
Пешая
2 часа
145 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Александров: город правителей, город изгнанников
Открыть исторические факты и поразиться неожиданным деталям из жизни неприметного городка
11 авг в 14:30
12 авг в 08:30
от 5650 ₽ за всё до 10 чел.
Большие истории маленького города: обзорная экскурсия по Александрову
Пешая
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Большие истории маленького города: обзорная экскурсия по Александрову
От вокзала и купеческих усадеб до набережной с видом на кремль
Начало: На Комсомольской площади
Завтра в 11:00
14 авг в 11:00
от 4250 ₽ за всё до 6 чел.
Иммерсивная прогулка «Город расскажет»
Пешая
1 час
4 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Иммерсивная прогулка «Город расскажет»
Погрузитесь в атмосферу Александрова через музыку и историю. Уникальная прогулка по знаковым местам города с интерактивом и фотосопровождением
Начало: В городском сквере
14 авг в 11:00
17 авг в 11:00
от 3500 ₽ за всё до 5 чел.
Иммерсивная обзорная прогулка по Александрову - «Город расскажет»
Пешая
1 час
19 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Иммерсивная обзорная прогулка по Александрову - «Город расскажет»
Начало: Советский переулок, городской сквер
Расписание: Экскурсия проводится по четвергам, пятницам и субботам в 16 00
13 авг в 16:00
14 авг в 16:00
3500 ₽ за всё до 8 чел.
Экскурсия по Александрову с посещением Александровского Кремля
Пешая
3 часа
67 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по Александрову с посещением Александровского Кремля
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
18 авг в 09:00
19 авг в 09:00
6700 ₽ за всё до 5 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Александрову
Пешая
2 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Александрову
Узнайте тайны Александрова, посетив храм Рождества Христова, музей Цветаевых и другие уникальные места. История оживает на каждом шагу
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
6150 ₽ за всё до 5 чел.
Александровский кремль и прогулка по Старому городу
Пешая
3 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Александровский кремль и прогулка по Старому городу
Раскрыть роль резиденции Ивана Грозного в истории России
Завтра в 09:00
15 авг в 09:00
от 6450 ₽ за всё до 5 чел.
Александров и его эпохи: от Ивана Грозного до Марины Цветаевой
Пешая
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Александров и его эпохи: от Ивана Грозного до Марины Цветаевой
Прогуляться по старинным улицам от царской слободы к купеческим особнякам
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 6150 ₽ за всё до 5 чел.
Царский путь в центр России - святыни Владимирской области
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Царский путь в центр России - святыни Владимирской области
Откройте для себя уникальные святыни Владимирской области, путешествуя по историческим местам и наслаждаясь атмосферой древней Руси
Начало: М. Кунцевская
Расписание: По субботам в 09:00
6 фев в 09:00
13 фев в 09:00
17 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

С
Большие истории маленького города: обзорная экскурсия по Александрову
Дата посещения: 2 авг 2026
Благодарим экскурсовода Наталью за прекрасный рассказ о маленьком городе, которому есть чем гордиться. Обязательно приедем еще раз!
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О
Александров: город правителей, город изгнанников
Дата посещения: 25 июл 2025
Экскурсия понравилась. Роман - знающий и внимательный экскурсовод, благодаря которому мы познакомились с историей г. Александрова. Спасибо большое!
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И
Иммерсивная обзорная прогулка по Александрову - «Город расскажет»
Необычно, информацию преподносит аудио гид черед наушники. Очень приятно дополняется музыкой,поднимает настроение. Наталья,сопровождающий гид,молодец,дополнила информацию об городе. Для часовой прогулке -знакомству с городом,вполне достаточно.
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В
Экскурсия по Александрову с посещением Александровского Кремля
Экскурсия понравилась всем членам разных возрастов нашей группы. Масса интересных фактов, о которых раньше не знали. Полностью сложилась картина истории
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города и Александровской слободы. Три часа с лишним просто пролетели. Особая благодарность нашему гиду Эдуарду Вячеславовичу, настоящему профессионалу и знатоку истории края, который провел экскурсию неформально, комфортно для нас и с юмором.

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Ирина
Большие истории маленького города: обзорная экскурсия по Александрову
Друзья, горячо рекомендую прогулку в компании очаровательной Натальи!
Александров открылся и полюбился еще больше 🥰 Наталье сердечное спасибо🙏🏻🙏🏻🙏🏻🌺 за увлекательное путешествие,
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интересную беседу, новые маршруты и локации, о которых лично я не знала. В Александрове не в первый раз. 😉После такой экскурсии хочется дальше раскапывать и узнавать новое о городе. Это прекрасно!
Обязательно приедем еще раз и непременно напросимся к Наталье на имерсивную экскурсию, про жен Ивана Грозного. ❤️🔥

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Светлана
Большие истории маленького города: обзорная экскурсия по Александрову
Первый раз в Александрове. Первое впечатление от города было среднее, но после экскурсии с Настальей, впечатление от города полностью поменялось
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и заиграло новыми, положительными эмоциями. История города очень богата. 2 часа пролетели очень незаметно. Благодорим Наталья за такое увлекательное мини путешествие в историю города 🌷

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с
Большие истории маленького города: обзорная экскурсия по Александрову
Наталия отличный экскурсовод, с чистой, грамотной речью. Слушать удовольствие. Маршрут построен очень компактно. На все вопросы получили исчерпывающие ответы. С пониманием отнеслась к пожилому человеку в нашей семье, никуда не бежали. Большое спасибо Наталье за доставленное удовольствие.
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Алла
Большие истории маленького города: обзорная экскурсия по Александрову
Очень понравилась экскурсия! Не смотря на дождь, экскурсия прошла на одном дыхании🤗
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И
Большие истории маленького города: обзорная экскурсия по Александрову
Экскурсия очень понравилась! Гид заинтересованный, профессиональный.
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Ольга
Александров: город правителей, город изгнанников
Очень понравился хронологически выстроенный рассказ, обошли с Романом основные достопримечательности города, Кремль после экскурсии посетили сами. Немного не понравилось, что Роман часто отвлекался на телефон, но рассказ был интересный, поэтому оценку не снижаю.
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Всего 279 отзывов в Александрове

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Ответы на вопросы от путешественников по Александрову

Самые популярные экскурсии в Александрове
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9:
  1. Александров: город правителей, город изгнанников;
  2. Большие истории маленького города: обзорная экскурсия по Александрову;
  3. Иммерсивная прогулка «Город расскажет»;
  4. Иммерсивная обзорная прогулка по Александрову - «Город расскажет»;
  5. Экскурсия по Александрову с посещением Александровского Кремля.
Сколько стоит экскурсия по Александрову в августе 2026
Сейчас в Александрове можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 3500 до 17 000. Туристы уже оставили гидам 279 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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