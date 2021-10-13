Отзыв на: Александров: город правителей, город изгнанников М Мария 5 Роман прекрасный рассказчик. Много нового узнали о чудесном городе Александров, неспешная прогулка этому способствовала. Еще очень повезло с погодой. Для экскурсии подобран хороший маршрут по тихим улочкам города, что позволяет лучше прочувствовать историю города. Как уже писали в предыдущих отзывах сама экскурсия более рассчитана на взрослых, но мальчишки слушали с интересом. Мы поняли, что еще раз хотим посетить город. Мне кажется это главное, заинтересовать своим рассказом и Роману это удалось

Отзыв на: Александров: город правителей, город изгнанников М Марина 5 Открыла для себя город Александров, никогда раньше там не была. Оказывается, у города богатая история. Роман хороший рассказчик, особенно интересно было в кремле.

Отзыв на: Александров: город правителей, город изгнанников Н Наталья 5 Роман провел отличную эккурсию! За два часа рассказал практически всю историю города Александрова. Рассказ интересный, нетривиальный. Узнала много новых фактов. Мы шли пешком от вокзала до слободы. Во время экскурсии город ожил, перестал быть немым, каждая улица заговорила. Самые интересные места - Рождественская церковь, музей Цветаевых (в экск. не входит, я потом была в нем самостоятельно) и, конечно, Александровская слобода. Рекомендую Романа в качестве экскурсовода.

Отзыв на: Знакомьтесь, Александров! Е Екатерина 5 Максимально подробный рассказ об Александровской слободе и самом городе Александрове. Экскурсия делится на две части: слобода и город. Между ними есть возможность сделать небольшой перерыв на территории слободы: съесть в чайной пряник, подняться на колокольню (70 р взрослый, дети бесплатно) или просто отдохнуть: маршрут по городу длинный, нужно запастись силами. Нам понравилось: мы узнали, чем жил Александров при Иване Грозном, при советской власти и чем он является сейчас.