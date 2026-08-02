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интересную беседу, новые маршруты и локации, о которых лично я не знала. В Александрове не в первый раз. 😉После такой экскурсии хочется дальше раскапывать и узнавать новое о городе. Это прекрасно!

Обязательно приедем еще раз и непременно напросимся к Наталье на имерсивную экскурсию, про жен Ивана Грозного. ❤️🔥