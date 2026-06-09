Большие истории маленького города: обзорная экскурсия по Александрову

За фасадами тихого провинциального города скрываются купеческие истории, неожиданные судьбы, революционные события и множество удивительных фактов.
Мы пройдём по старинным улицам, увидим главные городские достопримечательности и поговорим о людях и событиях, которые формировали историю Александрова на протяжении нескольких веков.
Мы пройдём по старинным улицам, увидим главные городские достопримечательности и поговорим о людях и событиях, которые формировали историю Александрова на протяжении нескольких веков.
Описание экскурсии
- Железнодорожный вокзал — символ купеческой дальновидности
- Храм Серафима Саровского с историей, достойной кинематогрофа
- Александровский стрит-арт
- Христорождественский кафедральный собор на Соборной площади
- Памятник Александру Невскому, застывшему в молитве перед боем
- Памятник Александровской республике, о которой писал даже Ленин
- Смотровая площадка городского парка с видом на Цареву гору
- Усадьба купца Первушина
- Набережная реки Серой с видом на Александровский кремль
- Памятник царю Ивану Грозному
Для маленького, тихого, провинциального городка некоторые истории являются огромными событиями. Я расскажу:
- почему у Александрова два года рождения
- в честь которого из Александров назвали город
- как парижские модницы александровские ситцы носили
- чему Елизавета Петровна местных детишек обучала
- как Фёдор Шаляпин в образ входил
И не только!
Организационные детали
- Протяжённость пешеходного маршрута — около 3 км
- Экскурсия проходит без посещения музеев и храмов. Александровскую слободу при желании вы можете посетить самостоятельно
- По ходу маршрута встретим кофейни, где можно купить кофе с собой — оплачивается отдельно
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Комсомольской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваш гид в Александрове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 296 туристов
Я аттестованный гид, сама являюсь любителем путешествий, экскурсий, прогулок. Любовь к городу сподвиглиа меня на создание иммерсивных музыкальных прогулок и классических экскурсий. Приезжайте в Александров. Буду рада вам его показать!
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