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Обзорная пешеходная экскурсия по Александрову

4.5
2 отзыва
Гиды В.
Гиды В. – Гид из Александрова
Обзорная пешеходная экскурсия по Александрову
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Обзорная пешеходная экскурсия по Александрову
Обзорная пешеходная экскурсия по Александрову

Что вы увидите

  • храм Рождества Христова
  • памятник Александру Невскому
  • вид на Александровскую слободу
  • Александровский небоскреб 1914 года постройки
  • храм Серафима Саровского
  • музей сестер Цветаевых
  • усадьба купца Алексея Михайловича Первушина
В ходе экскурсии 🧭 мы увидим храм Рождества Христова XVII века, стоящий на Царевой горе и памятник Александру Невскому. Полюбуемся на купеческие дома, дошедшие до наших дней памятники русского зодчества. Спустимся к реке, откуда открывается потрясающий вид на Александровскую слободу. Место, где жил на протяжении 17 лет и творил великие дела Иван Грозный.
Увидим необычный Александровский небоскреб 1914 года постройки и храм Серафима Саровского. Пройдем к зданию музея сестер Цветаевых, неприметному на первый взгляд, но сыгравшему важную роль в поэтической жизни страны. Именно здесь Марина Цветаева написала многие свои произведения. Пройдем возле жемчужины исторического центра, усадьбы купца Алексея Михайловича Первушина, почетного гражданина города, члена правления Барановских мануфактур.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты
Начало и место завершения
🚩 по согласованию с гидом
Обзорная пешеходная экскурсия по Александрову
Обзорная пешеходная экскурсия по Александрову

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гиды В.
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