В ходе экскурсии 🧭 мы увидим храм Рождества Христова XVII века, стоящий на Царевой горе и памятник Александру Невскому. Полюбуемся на купеческие дома, дошедшие до наших дней памятники русского зодчества. Спустимся к реке, откуда открывается потрясающий вид на Александровскую слободу. Место, где жил на протяжении 17 лет и творил великие дела Иван Грозный.
Увидим необычный Александровский небоскреб 1914 года постройки и храм Серафима Саровского. Пройдем к зданию музея сестер Цветаевых, неприметному на первый взгляд, но сыгравшему важную роль в поэтической жизни страны. Именно здесь Марина Цветаева написала многие свои произведения. Пройдем возле жемчужины исторического центра, усадьбы купца Алексея Михайловича Первушина, почетного гражданина города, члена правления Барановских мануфактур.
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Что не входит
Входные билеты
Начало и место завершения
🚩 по согласованию с гидом
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.