В ходе экскурсии 🧭 мы увидим храм Рождества Христова XVII века, стоящий на Царевой горе и памятник Александру Невскому. Полюбуемся на купеческие дома, дошедшие до наших дней памятники русского зодчества. Спустимся к реке, откуда открывается потрясающий вид на Александровскую слободу. Место, где жил на протяжении 17 лет и творил великие дела Иван Грозный.

Увидим необычный Александровский небоскреб 1914 года постройки и храм Серафима Саровского. Пройдем к зданию музея сестер Цветаевых, неприметному на первый взгляд, но сыгравшему важную роль в поэтической жизни страны. Именно здесь Марина Цветаева написала многие свои произведения. Пройдем возле жемчужины исторического центра, усадьбы купца Алексея Михайловича Первушина, почетного гражданина города, члена правления Барановских мануфактур.