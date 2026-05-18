Узнайте тайны Александрова, посетив храм Рождества Христова, музей Цветаевых и другие уникальные места. История оживает на каждом шагу
Пешеходная экскурсия по Александрову открывает двери в прошлое. Участники увидят храм Рождества Христова XVII века и памятник Александру Невскому. Купеческие дома и Александровская слобода расскажут о жизни Ивана Грозного. Уникальный небоскреб 1914 года и храм Серафима Саровского добавят разнообразия. Музей сестер Цветаевых, где творила Марина Цветаева, и усадьба Первушина дополнят картину. Это путешествие в историю и культуру, которое стоит пережить
Лучшее время для посещения Александрова - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. Весной и летом город оживает, и можно насладиться природными видами. Осенью также приятно, но может быть дождливо. Зимой экскурсия возможна, но холод может ограничить впечатления.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Храм Рождества Христова
Памятник Александру Невскому
Александровская слобода
Александровский небоскреб
Храм Серафима Саровского
Музей сестер Цветаевых
Усадьба Первушина
Описание экскурсии
В ходе нашей увлекательной экскурсии вы сможете увидеть множество исторических памятников и насладиться атмосферой настоящей русской культуры.
Экскурсия по историческим местам
В самом начале нашего пути нас ждет храм Рождества Христова XVII века, расположенный на Царевой горе. Этот величественный храм надолго оставит приятные впечатления.
Затем мы познакомимся с памятником Александру Невскому – символом России и героем многих историй. Также полюбуемся купеческими домами, которые сохранились до наших дней, являя собой великолепные образцы русского зодчества.
Потрясающие виды
Спустившись к реке, у нас откроется захватывающий вид на Александровскую слободу. Это место связано с жизнью Ивана Грозного, который провёл здесь 17 лет, занимаясь важным делами своего времени.
Архитектурные чудеса
Мы также увидим необычный Александровский небоскреб, построенный в 1914 году, и храм Серафима Саровского, радуя глаз своим изяществом.
Музей и культурное наследие
Наша прогулка приведет нас к зданию музея сестер Цветаевых. На первый взгляд, оно может показаться непримечательным, но это место сыграло важную роль в поэтической жизни страны. Именно здесь Марина Цветаева создала многие свои произведения.
Под конец экскурсии мы пройдем мимо усадьбы купца Алексея Михайловича Первушина, почетного гражданина города и члена правления Барановских мануфактур. Это здание – настоящая жемчужина исторического центра.
Важно знать!
Для бронирования экскурсий на праздничные дни мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8. Это поможет нам подготовить для вас всё наилучшим образом.
Ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Храм Рождества Христова
Памятник Александру Невскому
Вид на Александровскую слободу
Александровский небоскреб 1914 года постройки
Храм Серафима Саровского
Музей сестер Цветаевых
Усадьба купца Алексея Михайловича Первушина
Что включено
Экскурсионное обслуживание
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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А
Алексей
Огромное спасибо Эдуарду за потрясающий рассказ! Особенно интересно было послушать об истории Александровской слободы. Эдуарду удалось захватить наше внимание с первой минуты экскурсии, экскурсия прошла на одном дыхании.
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М
Маргарита
Экскурсия замечательная. Экскурсовод Лариса Николаевна рассказывает интересно и увлекательно. В Александровскую слободу мы просто влюбились. Хочется вернуться туда вновь.
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В
Вера
Посетили Александров 7.12.24, заказали на сайте индивидуальную экскурсию по городу. Экскурсовод Лариса Николаевна перед поездкой списалась с нами, мы обсудили все детали. Встретила нас около электрички. Экскурсия очень понравилась: не читать дальшеуменьшить
затянутая, не загруженная всякими датами и уточнениями. Лариса Николаевна коснулась и старины, и жизни города в Советский период, и современности, показала все основные достопримечательности. Несмотря на то,что день выдался ветреный и холодный, от экскурсии осталось теплое воспоминание.
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А
Александр
Великолепная обзорная экскурсия. Особенно хочется отметить работу экскурсовода, увлеченность, знание предмета и качество подачи материала. Большое спасибо Ларисе Николаевне Шипицыной.
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Е
Елена
Наша, небольшая группа из Щелково выражает огромную благодарность Ларисе Николаевне за великолепную экскурсию по городу Александров. Лариса Николаевна настоящий профессионал, эрудит,обладающий глубокими знаниями,добродушный человек,искренне любящий свой город. Ещё раз спасибо. Удачи,вам и процветания.
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О
Ольга
Благодарны экскурсоводу Ларисе. Мы попросили сделать экскурсию с использованием автомобиля, и экскурсовод смог показать город с разных сторон. Познакомились с историей города в ретроспективе, увидели жилые кварталы. Хорошее повествование и добрая атмосфера. Спасибо)
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