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Обзорная пешеходная экскурсия по Александрову

Узнайте тайны Александрова, посетив храм Рождества Христова, музей Цветаевых и другие уникальные места. История оживает на каждом шагу
Пешеходная экскурсия по Александрову открывает двери в прошлое. Участники увидят храм Рождества Христова XVII века и памятник Александру Невскому. Купеческие дома и Александровская слобода расскажут о жизни Ивана Грозного. Уникальный небоскреб 1914 года и храм Серафима Саровского добавят разнообразия. Музей сестер Цветаевых, где творила Марина Цветаева, и усадьба Первушина дополнят картину. Это путешествие в историю и культуру, которое стоит пережить
4.9
22 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальные исторические объекты
  • 📜 Наследие Ивана Грозного
  • 🏰 Архитектурные памятники
  • 🖼️ Музей Цветаевых
  • 🌿 Природные виды

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Александрова - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. Весной и летом город оживает, и можно насладиться природными видами. Осенью также приятно, но может быть дождливо. Зимой экскурсия возможна, но холод может ограничить впечатления.
Сейчас август — это идеальное время.
Обзорная пешеходная экскурсия по Александрову
Обзорная пешеходная экскурсия по Александрову
Обзорная пешеходная экскурсия по Александрову

Что можно увидеть

  • Храм Рождества Христова
  • Памятник Александру Невскому
  • Александровская слобода
  • Александровский небоскреб
  • Храм Серафима Саровского
  • Музей сестер Цветаевых
  • Усадьба Первушина

Описание экскурсии

В ходе нашей увлекательной экскурсии вы сможете увидеть множество исторических памятников и насладиться атмосферой настоящей русской культуры.

Экскурсия по историческим местам

В самом начале нашего пути нас ждет храм Рождества Христова XVII века, расположенный на Царевой горе. Этот величественный храм надолго оставит приятные впечатления.

Затем мы познакомимся с памятником Александру Невскому – символом России и героем многих историй. Также полюбуемся купеческими домами, которые сохранились до наших дней, являя собой великолепные образцы русского зодчества.

Потрясающие виды

Спустившись к реке, у нас откроется захватывающий вид на Александровскую слободу. Это место связано с жизнью Ивана Грозного, который провёл здесь 17 лет, занимаясь важным делами своего времени.

Архитектурные чудеса

Мы также увидим необычный Александровский небоскреб, построенный в 1914 году, и храм Серафима Саровского, радуя глаз своим изяществом.

Музей и культурное наследие

Наша прогулка приведет нас к зданию музея сестер Цветаевых. На первый взгляд, оно может показаться непримечательным, но это место сыграло важную роль в поэтической жизни страны. Именно здесь Марина Цветаева создала многие свои произведения.

Под конец экскурсии мы пройдем мимо усадьбы купца Алексея Михайловича Первушина, почетного гражданина города и члена правления Барановских мануфактур. Это здание – настоящая жемчужина исторического центра.

Важно знать!

Для бронирования экскурсий на праздничные дни мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8. Это поможет нам подготовить для вас всё наилучшим образом.

Ежедневно

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Храм Рождества Христова
  • Памятник Александру Невскому
  • Вид на Александровскую слободу
  • Александровский небоскреб 1914 года постройки
  • Храм Серафима Саровского
  • Музей сестер Цветаевых
  • Усадьба купца Алексея Михайловича Первушина
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
19
4
3
3
2
1
А
Огромное спасибо Эдуарду за потрясающий рассказ! Особенно интересно было послушать об истории Александровской слободы. Эдуарду удалось захватить наше внимание с первой минуты экскурсии, экскурсия прошла на одном дыхании.
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М
Экскурсия замечательная. Экскурсовод Лариса Николаевна рассказывает интересно и увлекательно. В Александровскую слободу мы просто влюбились. Хочется вернуться туда вновь.
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В
Посетили Александров 7.12.24, заказали на сайте индивидуальную экскурсию по городу. Экскурсовод Лариса Николаевна перед поездкой списалась с нами, мы обсудили все детали. Встретила нас около электрички. Экскурсия очень понравилась: не
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затянутая, не загруженная всякими датами и уточнениями. Лариса Николаевна коснулась и старины, и жизни города в Советский период, и современности, показала все основные достопримечательности. Несмотря на то,что день выдался ветреный и холодный, от экскурсии осталось теплое воспоминание.

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А
Великолепная обзорная экскурсия. Особенно хочется отметить работу экскурсовода, увлеченность, знание предмета и качество подачи материала. Большое спасибо Ларисе Николаевне Шипицыной.
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Е
Наша, небольшая группа из Щелково выражает огромную благодарность Ларисе Николаевне за великолепную экскурсию по городу Александров. Лариса Николаевна настоящий профессионал, эрудит,обладающий глубокими знаниями,добродушный человек,искренне любящий свой город. Ещё раз спасибо. Удачи,вам и процветания.
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О
Благодарны экскурсоводу Ларисе. Мы попросили сделать экскурсию с использованием автомобиля, и экскурсовод смог показать город с разных сторон. Познакомились с историей города в ретроспективе, увидели жилые кварталы. Хорошее повествование и добрая атмосфера. Спасибо)
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