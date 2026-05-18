Сейчас август — это идеальное время.

Лучшее время для посещения Александрова - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. Весной и летом город оживает, и можно насладиться природными видами. Осенью также приятно, но может быть дождливо. Зимой экскурсия возможна, но холод может ограничить впечатления.

Пешеходная экскурсия по Александрову открывает двери в прошлое. Участники увидят храм Рождества Христова XVII века и памятник Александру Невскому. Купеческие дома и Александровская слобода расскажут о жизни Ивана Грозного. Уникальный небоскреб 1914 года и храм Серафима Саровского добавят разнообразия. Музей сестер Цветаевых, где творила Марина Цветаева, и усадьба Первушина дополнят картину. Это путешествие в историю и культуру, которое стоит пережить

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

В ходе нашей увлекательной экскурсии вы сможете увидеть множество исторических памятников и насладиться атмосферой настоящей русской культуры.

Экскурсия по историческим местам

В самом начале нашего пути нас ждет храм Рождества Христова XVII века, расположенный на Царевой горе. Этот величественный храм надолго оставит приятные впечатления.

Затем мы познакомимся с памятником Александру Невскому – символом России и героем многих историй. Также полюбуемся купеческими домами, которые сохранились до наших дней, являя собой великолепные образцы русского зодчества.

Потрясающие виды

Спустившись к реке, у нас откроется захватывающий вид на Александровскую слободу. Это место связано с жизнью Ивана Грозного, который провёл здесь 17 лет, занимаясь важным делами своего времени.

Архитектурные чудеса

Мы также увидим необычный Александровский небоскреб, построенный в 1914 году, и храм Серафима Саровского, радуя глаз своим изяществом.

Музей и культурное наследие

Наша прогулка приведет нас к зданию музея сестер Цветаевых. На первый взгляд, оно может показаться непримечательным, но это место сыграло важную роль в поэтической жизни страны. Именно здесь Марина Цветаева создала многие свои произведения.

Под конец экскурсии мы пройдем мимо усадьбы купца Алексея Михайловича Первушина, почетного гражданина города и члена правления Барановских мануфактур. Это здание – настоящая жемчужина исторического центра.

Важно знать!

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