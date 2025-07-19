Мои заказы

Необычные экскурсии по Александрову

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные» в Александрове, цены от 3000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
«Иван Грозный. Истории любви»: иммерсивная прогулка по Александровой слободе
Пешая
1 час
7 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Погрузитесь в эпоху Ивана Грозного, узнав о его личной жизни и судьбах цариц. Александрова слобода ждёт вас с удивительными историями
Начало: У входа на территорию Александровой слободы
Сегодня в 13:00
20 сен в 14:00
от 3000 ₽ за всё до 10 чел.
Царский путь в центр России - святыни Владимирской области
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Откройте для себя уникальные святыни Владимирской области, путешествуя по историческим местам и наслаждаясь атмосферой древней Руси
Начало: М. Кунцевская
Расписание: По субботам в 09:00
3 янв в 09:00
10 янв в 09:00
17 000 ₽ за всё до 4 чел.
Александров и его эпохи: от Ивана Грозного до Марины Цветаевой
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогуляться по старинным улицам от царской слободы к купеческим особнякам
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5500 ₽ за всё до 5 чел.

