Д Дмитрий «Иван Грозный. Истории любви»: иммерсивная прогулка по Александровой слободе читать дальше погружение в эпоху Ивана Грозного и его личной жизни — историям его жён. Это не только интригующие и порой трагические сюжеты, но и важная часть понимания характера самого царя. Очень рекомендую Недавно побывал(а) на иммерсивной прогулке по Александровской слободе — и это было нечто большее, чем просто экскурсия. Это настоящее историческое

Л Людмила «Иван Грозный. Истории любви»: иммерсивная прогулка по Александровой слободе Первый раз были на экскурсии в формате иммерсивной прогулки.

Наталья, приятный человек и грамотный гид, погрузила нас в мир Ивана Грозного и его жён. Интересно, оригинально и трогательно одновременно))

Большое спасибо!

С Сафронов «Иван Грозный. Истории любви»: иммерсивная прогулка по Александровой слободе читать дальше Идея с наушниками оказалась очень интересной и хорошо реализованной. Очень атмосферно погуляли, послушали материал про Жен Грозного. Нам очень понравилось, рекомендуем. Добрый день. В Александрове как и в Слободе не в первый раз, но в этот раз захотелось чего то необычного.

Н Надежда «Иван Грозный. Истории любви»: иммерсивная прогулка по Александровой слободе Отлично провели время на иммерсивной прогулке под звуки музыки и интересные истории. Наталия очень приятна в общении, погода была замечательная!

И Ирина «Иван Грозный. Истории любви»: иммерсивная прогулка по Александровой слободе Очень необычно, но мы остались под впечатлением. Прониклись историями, было и грустно, и весело моментами. Осталось приятное послевкусие. Формат экскурсии понравился. И вообще там очень красиво.