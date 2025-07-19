Индивидуальная
до 10 чел.
Иван Грозный. Истории любви
Погрузитесь в эпоху Ивана Грозного, узнав о его личной жизни и судьбах цариц. Александрова слобода ждёт вас с удивительными историями
Начало: У входа на территорию Александровой слободы
Сегодня в 13:00
20 сен в 14:00
от 3000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Царский путь в центр России
Откройте для себя уникальные святыни Владимирской области, путешествуя по историческим местам и наслаждаясь атмосферой древней Руси
Начало: М. Кунцевская
Расписание: По субботам в 09:00
3 янв в 09:00
10 янв в 09:00
17 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Александров и его эпохи: от Ивана Грозного до Марины Цветаевой
Прогуляться по старинным улицам от царской слободы к купеческим особнякам
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5500 ₽ за всё до 5 чел.
- ДДмитрий19 июля 2025Недавно побывал(а) на иммерсивной прогулке по Александровской слободе — и это было нечто большее, чем просто экскурсия. Это настоящее историческое
- ЛЛюдмила13 июля 2025Первый раз были на экскурсии в формате иммерсивной прогулки.
Наталья, приятный человек и грамотный гид, погрузила нас в мир Ивана Грозного и его жён. Интересно, оригинально и трогательно одновременно))
Большое спасибо!
- ССафронов22 марта 2025Добрый день. В Александрове как и в Слободе не в первый раз, но в этот раз захотелось чего то необычного.
- ННадежда15 марта 2025Отлично провели время на иммерсивной прогулке под звуки музыки и интересные истории. Наталия очень приятна в общении, погода была замечательная!
- ИИрина14 марта 2025Очень необычно, но мы остались под впечатлением. Прониклись историями, было и грустно, и весело моментами. Осталось приятное послевкусие. Формат экскурсии понравился. И вообще там очень красиво.
- ННаталья4 марта 2025Это не первая наша иммерсивная экскурсия. Выбирали уже понимая, что нас ждёт. Очень понравилось. Очень трогательно, интересно и музыкально. На одном дыхании👍
