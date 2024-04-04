1 чел.
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Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Затерянный мир Крыма: трекинг к водопадам Головкинского
Погрузитесь в дивный мир Крыма, отправляясь на трекинг к Ай-Йори. Вдохните лесной воздух и насладитесь природой
Начало: Остановка на трассе Алушта-Ялта «Виноградное»
Расписание: В любой день в 9:00 (или 10:00)
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Алушты древний лик: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в историю Алушты на индивидуальной экскурсии. Узнайте о крепости Алустон, прогуляйтесь по старинным улочкам и насладитесь видами Алуштинской долины
Начало: Ул. 15 Апреля, д. 21 в сквере у Генуэзской башни
Расписание: Любой свободный день
Завтра в 19:00
10 июня в 09:00
3 200₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Знакомство с Алуштой: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Прогуляйтесь по уютным улочкам Алушты, откройте для себя старинные дачи и купеческие особняки, узнайте любопытные факты о знаменитых жителях города
Начало: Площадь Советская 1 (У памятника Грибоедову)
Расписание: Любой свободный день
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
11 часов
Поход на Чатыр-Даг (маршрут на Ангар-Бурун)
Однодневный маршрут на верхнее плато Чатыр-Даг и вершину Ангар-Бурун. Вас ждут потрясающие горные пейзажи, интересная природа и комфортный треккинг
Начало: Уточните после бронирования
Расписание: По договоренности 09:00 до 20:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Долина Привидений Демерджи - просто фантастика
Отправьтесь в легкий треккинг по красивейшему месту Крыма и получите на память фото и видео. Насладитесь видами Алуштинской долины и гор
Начало: Лучистое, ул. имени Леонида Гайдая 1Б
Расписание: по субботам и воскресеньям в несезон
16 июня в 09:00
22 июня в 09:00
6 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Поход по сказочному крымскому лесу: Иван да Марья
Прогулка по буковому лесу, где оживают сказки. Подъем на вершины Кудрявая Марья и Лысый Иван, легенды о любви и истории этих мест
Начало: Ангарский перевал
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 000₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Тайны Красных пещер: уникальная экскурсия по древним местам
Погрузитесь в историю древних тавров, посетите водопад Су-Уч-Хан и откройте для себя уникальную пещеру Кизил-Коба. Экскурсия доступна для всех возрастов
Начало: Ул. Симферопольская, 1, Автовокзал, Алушта
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННина4 апреля 2024Поднялись на самый верх долины. Подъем при этом не был сильно тяжелым. Красота неописуемая. Прошлись по основным «местам силы» долины,
- ИИрина23 июля 2023Новый Свет - ЗеленогорьеМне понравилось все. Экскурсоводу Наталье отдельное спасибо за интересную информацию, компетентность. Очень приятная, степенная, интеллигентная, энергичная женщина. Много интересного увидела. Зеленое
- ДДарья27 августа 2022Новый Свет - ЗеленогорьеРекомендую экскурсию "Изумрудное ожерелье Крыма" Я даже не ожидала такого восторга от увиденного. Экскурсия проходит на удобном микроавтобусе. Ехать комфортно,
- ККозлова10 августа 2022Спасибо большое Юлии за проведенную экскурсию. Нам очень понравилось, как Юлия была вовлечена в процесс, с интересом рассказывала, была внимательна
- ВВалентина9 мая 2022Спасибо огромное Николаю за прекрасную экскурсию. Интеллигентный, знающий, приятный в общении гид с любовью рассказал нам о своем городе. Алушта теперь в нашем сердце!
- ИИлья21 февраля 2022Отлично, все просто замечательно. Юлия отличный экскурсовод. Однозначно рекомендую только её. Может кратко но очень много слов и эмоций от экскурсии.
- ООльга16 сентября 2021Очень понравилась экскурсия - интересно, разнообразная информация, не утомительно, с юмором! Юлия прекрасный гид - эрудированный и приятный в общении!
Ответы на вопросы от путешественников по Алуште в категории «Пешеходные»
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