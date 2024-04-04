Пешие экскурсии-прогулки в Алуште с экскурсоводом

Найдено 7 экскурсий в категории «Пешеходные» в Алуште, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Затерянный мир Крыма: трекинг к Ай-Йори
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Популярное предложение
Затерянный мир Крыма: трекинг к водопадам Головкинского
Погрузитесь в дивный мир Крыма, отправляясь на трекинг к Ай-Йори. Вдохните лесной воздух и насладитесь природой
Начало: Остановка на трассе Алушта-Ялта «Виноградное»
Расписание: В любой день в 9:00 (или 10:00)
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 000 за человека
Алушты древний лик
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Алушты древний лик: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в историю Алушты на индивидуальной экскурсии. Узнайте о крепости Алустон, прогуляйтесь по старинным улочкам и насладитесь видами Алуштинской долины
Начало: Ул. 15 Апреля, д. 21 в сквере у Генуэзской башни
Расписание: Любой свободный день
Завтра в 19:00
10 июня в 09:00
3 200 за всё до 10 чел.
Знакомство с Алуштой
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Знакомство с Алуштой: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Прогуляйтесь по уютным улочкам Алушты, откройте для себя старинные дачи и купеческие особняки, узнайте любопытные факты о знаменитых жителях города
Начало: Площадь Советская 1 (У памятника Грибоедову)
Расписание: Любой свободный день
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 000 за всё до 5 чел.
Поход на Чатыр-Даг (маршрут на Ангар-Бурун)
🚶 Пешая
Индивидуальная
11 часов
2 отзыва
Поход на Чатыр-Даг (маршрут на Ангар-Бурун)
Однодневный маршрут на верхнее плато Чатыр-Даг и вершину Ангар-Бурун. Вас ждут потрясающие горные пейзажи, интересная природа и комфортный треккинг
Начало: Уточните после бронирования
Расписание: По договоренности 09:00 до 20:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 500 за всё до 3 чел.
Долина Привидений Демерджи - просто фантастика
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Долина Привидений Демерджи - просто фантастика
Отправьтесь в легкий треккинг по красивейшему месту Крыма и получите на память фото и видео. Насладитесь видами Алуштинской долины и гор
Начало: Лучистое, ул. имени Леонида Гайдая 1Б
Расписание: по субботам и воскресеньям в несезон
16 июня в 09:00
22 июня в 09:00
6 500 за всё до 5 чел.
Поход по сказочному крымскому лесу: Иван да Марья
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
Поход по сказочному крымскому лесу: Иван да Марья
Прогулка по буковому лесу, где оживают сказки. Подъем на вершины Кудрявая Марья и Лысый Иван, легенды о любви и истории этих мест
Начало: Ангарский перевал
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 000 за человека
Тайны Красных пещер
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
Тайны Красных пещер: уникальная экскурсия по древним местам
Погрузитесь в историю древних тавров, посетите водопад Су-Уч-Хан и откройте для себя уникальную пещеру Кизил-Коба. Экскурсия доступна для всех возрастов
Начало: Ул. Симферопольская, 1, Автовокзал, Алушта
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 000 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Нина
    4 апреля 2024
    Долина Привидений Демерджи - просто фантастика
    Поднялись на самый верх долины. Подъем при этом не был сильно тяжелым. Красота неописуемая. Прошлись по основным «местам силы» долины,
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    месту съемки «Кавказской пленницы». Ольга - прекрасный гид. Все рассказала, сделала снимки и видео. Отличный гид и хороший человек. Обязательно еще раз поднимемся в долину и возьмем с Ольгой другую экскурсию.

  • И
    Ирина
    23 июля 2023
    Новый Свет - Зеленогорье
    Мне понравилось все. Экскурсоводу Наталье отдельное спасибо за интересную информацию, компетентность. Очень приятная, степенная, интеллигентная, энергичная женщина. Много интересного увидела. Зеленое
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    озеро впечатлило, освежающее купание. Завораживающий по красоте подъем к Арпатскому водопаду, живописная местность. По тропе Голицына подниматься из- за жары сложновато. Но потом ждало купание на пляже Нового Света👍 Обзор Судакское крепости. Насыщенная и интересная экскурсии. Рекомендую.

  • Д
    Дарья
    27 августа 2022
    Новый Свет - Зеленогорье
    Рекомендую экскурсию "Изумрудное ожерелье Крыма" Я даже не ожидала такого восторга от увиденного. Экскурсия проходит на удобном микроавтобусе. Ехать комфортно,
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    особенно ввиду того, что на протяжении маршрута предложены купания в море, в источниках, в озере! Каждый год в Крыму я обязательно еду в Новый свет. Это одно из красивейших живописных мест. Тропа Голицына несложная, подойдёт и детям, и пожилым. Зато, какие виды! Крым во всей красе. В Зеленогорье я впервые! Горы, воздух, озеро великолепны!

  • К
    Козлова
    10 августа 2022
    Алушты древний лик
    Спасибо большое Юлии за проведенную экскурсию. Нам очень понравилось, как Юлия была вовлечена в процесс, с интересом рассказывала, была внимательна
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    к нам. Рассказ был увлекательный, не заметили, как прошло время и остались с самыми лучшими впечатлениями. Искренний отзывчивый человек с горящими глазами, влюблённый в Крым. Рекомендуем!

  • В
    Валентина
    9 мая 2022
    Знакомство с Алуштой
    Спасибо огромное Николаю за прекрасную экскурсию. Интеллигентный, знающий, приятный в общении гид с любовью рассказал нам о своем городе. Алушта теперь в нашем сердце!
  • И
    Илья
    21 февраля 2022
    Алушты древний лик
    Отлично, все просто замечательно. Юлия отличный экскурсовод. Однозначно рекомендую только её. Может кратко но очень много слов и эмоций от экскурсии.
  • О
    Ольга
    16 сентября 2021
    Алушты древний лик
    Очень понравилась экскурсия - интересно, разнообразная информация, не утомительно, с юмором! Юлия прекрасный гид - эрудированный и приятный в общении!

Ответы на вопросы от путешественников по Алуште в категории «Пешеходные»

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  3. Ласточкино гнездо
Сколько стоит экскурсия по Алуште в июне 2024
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