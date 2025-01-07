Крепость Алустон – экскурсии в Алуште

Найдено 4 экскурсии в категории «Крепость Алустон» в Алуште, цены от 1800 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Бахчисарай - столица Крымского ханства
На автобусе
2 часа
19 отзывов
Групповая
Бахчисарай - столица Крымского ханства
Откройте для себя историю Крыма на экскурсии по Бахчисараю. Ханский дворец, Фонтан слез, Чуфут-Кале и Успенский монастырь ждут вас
Расписание: См. календарь
22 мар в 09:00
29 мар в 09:00
1800 ₽ за человека
Алушты древний лик
Пешая
3 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Алушты древний лик: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в историю Алушты на индивидуальной экскурсии. Узнайте о крепости Алустон, прогуляйтесь по старинным улочкам и насладитесь видами Алуштинской долины
Начало: Алушта, улица 15 апреля, д. 21
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 11:00
17 мар в 09:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Затерянный мир Крыма: трекинг к Ай-Йори
Пешая
6 часов
2 отзыва
Индивидуальная
Затерянный мир Крыма: трекинг к водопадам Головкинского
Погрузитесь в дивный мир Крыма, отправляясь на трекинг к Ай-Йори. Вдохните лесной воздух и насладитесь природой
Начало: Остановка на трассе Алушта-Ялта «Виноградное»
Расписание: Ежедневно в 9:00 или 10:00
19 мар в 09:00
20 мар в 09:00
4000 ₽ за человека
Генуэзская крепость и тропа Голицына
На автобусе
10 часов
10 отзывов
Групповая
до 29 чел.
Генуэзская крепость - тропа Голицына
Путешествие вдоль побережья и горных склонов между Алуштой и Судаком. Посещение средневековой крепости и прогулка по тропе Голицына в Новом Свете
Начало: Алушта, улица Горького, 7
Расписание: По субботам в 8:30
Завтра в 08:30
26 апр в 08:30
2000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    7 января 2025
    Алушты древний лик
    Отличная познавательная экскурсия, экскурсовод Юлия -коренная жительница Алушты, с любовью и очень познавательно рассказывала о Крыме и своем городе. Всем советую.
  • Е
    Елена
    17 ноября 2024
    Бахчисарай - столица Крымского ханства
    Очень понравилось, интересная экскурсия. Вкусный обед в кафе. Много впечатлений: и пещерный город и православный монастырь.
  • Е
    Елена
    12 ноября 2024
    Бахчисарай - столица Крымского ханства
    Очень понравилась экскурсия в Свято-Успенский мужской монастырь. Впечатляет всё. К сожалению ханский дворец был на реставрации, но всё равно удалось
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    ПОФАТОГРАФИРОФАТЬ и очень интересно рассказывала экскурсовод. А наша экскурсовод Татьяна, вообще супер, знает буквально всё что ни спросишь, было очень интересно и с погодой очень повезло. Спасибо 🙏💕

  • В
    Вера
    6 октября 2024
    Генуэзская крепость и тропа Голицына
    Я побывала на замечательной экскурсии - Генуэзская крепость -Тропа Галицина. Получила неизгладимые впечатления от природы Крыма и завораживающих видов бухт,скал
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    при прохождении Тропы Галицина. У нас были замечательная экскурсовод (к сожалению и стыду своему забыла ее имя) и водитель Олег. Экскурсовод дала нам много интересной и полезной информации. Слушать ее было очень приятно и увлекательно. Особенно приятной и удивительно красивой была дорога от Алушты в Новый Свет. Всем советую побывать на этой экскурсии и горжусь,что я покорила эту непростую,но очень красивую Тропу. Благодарю всех,кто разработал и провел эту экскурсию. Спасибо Спутнику и до новых встреч.

  • Е
    Елена
    14 сентября 2024
    Генуэзская крепость и тропа Голицына
    Интересная и содержательная экскурсия. Красивейшие виды, гид Юрий – профессионал своего дела.
  • О
    Ольга
    7 сентября 2024
    Алушты древний лик
    Погрузились в многовековую историю города с гидом Юлией незаметно и надолго)) Разные эпохи, события, факты, поданные легко, непринужденно, иногда с юмором, но всегда - с любовью к Алуште и бережным отношением к истории места. Спасибо! Рекомендуем!
  • П
    Павел
    4 сентября 2024
    Алушты древний лик
    Отличная, очень интересная и познавательная экскурсия. Юлия - прекрасный гид. Рекомендую однозначно!
  • Э
    Эрик
    12 мая 2024
    Генуэзская крепость и тропа Голицына
    Всё, что наметил, увидел.

Ответы на вопросы от путешественников по Алуште в категории «Крепость Алустон»

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В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Бахчисарай - столица Крымского ханства
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  3. Затерянный мир Крыма: трекинг к Ай-Йори
  4. Генуэзская крепость и тропа Голицына
Какие места ещё посмотреть в Алуште
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Ай-Петри
  2. Набережная
  3. Крепость Фуна
  4. Крепость Алустон
  5. Массандровский дворец
  6. Юсуповский дворец
  7. Ливадийский дворец
  8. Воронцовский дворец
  9. Ласточкино гнездо
  10. Никитский ботанический сад
Сколько стоит экскурсия по Алуште в марте 2025
Сейчас в Алуште в категории "Крепость Алустон" можно забронировать 4 экскурсии от 1800 до 5000. Туристы уже оставили гидам 39 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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