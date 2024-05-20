1 чел.
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Групповая
11 часов
Групповая экскурсия по Крыму: Воронцовский дворец, гора Ай-Петри, Ласточкино гнездо
Посетите главные достопримечательности Крыма за один день: Воронцовский дворец, гора Ай-Петри и Ласточкино гнездо. Незабываемое путешествие
Начало: Г. Алушта ул Горького, 7
«Познакомьтесь со всеми главными достопримечательности Крыма»
Расписание: согласно расписанию в календаре и по запросу
Завтра в 08:30
16 июня в 08:30
2 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Знакомство с Алуштой: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Прогуляйтесь по уютным улочкам Алушты, откройте для себя старинные дачи и купеческие особняки, узнайте любопытные факты о знаменитых жителях города
Начало: Площадь Советская 1 (У памятника Грибоедову)
Расписание: Любой свободный день
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
11 часов
Поход на Чатыр-Даг (маршрут на Ангар-Бурун)
Однодневный маршрут на верхнее плато Чатыр-Даг и вершину Ангар-Бурун. Вас ждут потрясающие горные пейзажи, интересная природа и комфортный треккинг
Начало: Уточните после бронирования
«е это все-таки треккинг с существенным набором высоты, но он доступен людям с любой физической подготовкой, главное — иметь желание подняться на вершину, об остальном позаботятся гиды»
Расписание: По договоренности 09:00 до 20:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 500₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГришин20 мая 2024Хорошая экскурсия. Интерессный гид Андрей
- ВВалентина9 мая 2022Спасибо огромное Николаю за прекрасную экскурсию. Интеллигентный, знающий, приятный в общении гид с любовью рассказал нам о своем городе. Алушта теперь в нашем сердце!
Ответы на вопросы от путешественников по Алуште в категории «Обзорные»
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Сейчас в Алуште в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 2 000 до 10 500. Туристы уже оставили гидам 50 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Изучение достопримечательностей города Алушты нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет об Алуште много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024