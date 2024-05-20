Обзорные и познавательные экскурсии Алушты

Найдено 3 экскурсии в категории «Обзорные» в Алуште, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Главные достопримечательности Крыма за один день
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
46 отзывов
Групповая экскурсия по Крыму: Воронцовский дворец, гора Ай-Петри, Ласточкино гнездо
Посетите главные достопримечательности Крыма за один день: Воронцовский дворец, гора Ай-Петри и Ласточкино гнездо. Незабываемое путешествие
Начало: Г. Алушта ул Горького, 7
«Познакомьтесь со всеми главными достопримечательности Крыма»
Расписание: согласно расписанию в календаре и по запросу
Завтра в 08:30
16 июня в 08:30
2 000 за человека
Знакомство с Алуштой
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Знакомство с Алуштой: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Прогуляйтесь по уютным улочкам Алушты, откройте для себя старинные дачи и купеческие особняки, узнайте любопытные факты о знаменитых жителях города
Начало: Площадь Советская 1 (У памятника Грибоедову)
Расписание: Любой свободный день
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 000 за всё до 5 чел.
Поход на Чатыр-Даг (маршрут на Ангар-Бурун)
🚶 Пешая
Индивидуальная
11 часов
2 отзыва
Поход на Чатыр-Даг (маршрут на Ангар-Бурун)
Однодневный маршрут на верхнее плато Чатыр-Даг и вершину Ангар-Бурун. Вас ждут потрясающие горные пейзажи, интересная природа и комфортный треккинг
Начало: Уточните после бронирования
«е это все-таки треккинг с существенным набором высоты, но он доступен людям с любой физической подготовкой, главное — иметь желание подняться на вершину, об остальном позаботятся гиды»
Расписание: По договоренности 09:00 до 20:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 500 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Алуште в категории «Обзорные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Алуште
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Главные достопримечательности Крыма за один день
  2. Знакомство с Алуштой
  3. Поход на Чатыр-Даг (маршрут на Ангар-Бурун)
Какие места ещё посмотреть в Алуште
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Набережная
  2. Ай-Петри
  3. Ласточкино гнездо
Сколько стоит экскурсия по Алуште в июне 2024
Сейчас в Алуште в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 2 000 до 10 500. Туристы уже оставили гидам 50 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Изучение достопримечательностей города Алушты нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет об Алуште много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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