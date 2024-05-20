Найдено 3 экскурсии в категории « Обзорные » в Алуште, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности 🚌 На автобусе Групповая 11 часов 46 отзывов Групповая экскурсия по Крыму: Воронцовский дворец, гора Ай-Петри, Ласточкино гнездо Посетите главные достопримечательности Крыма за один день: Воронцовский дворец, гора Ай-Петри и Ласточкино гнездо. Незабываемое путешествие Начало: Г. Алушта ул Горького, 7 «Познакомьтесь со всеми главными достопримечательности Крыма» Расписание: согласно расписанию в календаре и по запросу 2 000 ₽ за человека 🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Знакомство с Алуштой: индивидуальная экскурсия по историческим местам Прогуляйтесь по уютным улочкам Алушты, откройте для себя старинные дачи и купеческие особняки, узнайте любопытные факты о знаменитых жителях города Начало: Площадь Советская 1 (У памятника Грибоедову) Расписание: Любой свободный день 3 000 ₽ за всё до 5 чел. 🚶 Пешая Индивидуальная 11 часов 2 отзыва Поход на Чатыр-Даг (маршрут на Ангар-Бурун) Однодневный маршрут на верхнее плато Чатыр-Даг и вершину Ангар-Бурун. Вас ждут потрясающие горные пейзажи, интересная природа и комфортный треккинг Начало: Уточните после бронирования «е это все-таки треккинг с существенным набором высоты, но он доступен людям с любой физической подготовкой, главное — иметь желание подняться на вершину, об остальном позаботятся гиды» Расписание: По договоренности 09:00 до 20:00 10 500 ₽ за всё до 3 чел. Другие экскурсии Алушты Последние отзывы на экскурсии Г Гришин Главные достопримечательности Крыма за один день Хорошая экскурсия. Интерессный гид Андрей

В Валентина Знакомство с Алуштой Спасибо огромное Николаю за прекрасную экскурсию. Интеллигентный, знающий, приятный в общении гид с любовью рассказал нам о своем городе. Алушта теперь в нашем сердце!

Ответы на вопросы от путешественников по Алуште в категории «Обзорные»

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