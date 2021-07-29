Отправимся на самую западную точку полуострова — мыс Тарханкут с его многочисленными локациями.
Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
Описание экскурсииДанный маршрут для самых энергичных и неутомимых. Длительный и поражающий красотой Такого Крыма вы точно не видели! Отправимся на самую западную точку полуострова — мыс Тарханкут с его многочисленными локациями. Возьмём морскую прогулку по Большому и Малому Атлешу, будем заплывать в глубокие гроты… Важная информация: Организационные детали: - Маршрут можно корректировать до и вовремя экскурсии согласно вашим пожеланиям с учётом рекомендаций гида. - С собой удобная обувь и одежда по погоде, головные уборы, купальные принадлежности. - Я обучался на фото- и видеокурсах, поэтому всегда снимаю своих гостей, максимально применяя свои навыки. Ведь ваши впечатления бесценны, и одна из моих задач – оставить этот день не только в вашей памяти! - При желании изготовим и отправим по России фотокнигу в короткие сроки (оплачивается отдельно).
Что включено
- Экскурсионное сопровождение
- Услуги водителя
- Фото и видео на айфон
- Напитки
- Автохолодильник
- Все для ныряние
- Аптечка с солнцезащитным кремом
- Дождевики и зонты
- Пледы и куртки
Что не входит в цену
- Морская прогулка
- Дайвинг
- Дегустация устриц
Место начала и завершения?
Г. Ялта, ул. Московская 5
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
29 июл 2021
Супер! Крым-моя любовь, с самой первой поездки я влюбилась в этот край. В этом году решила воспользоваться услугами индивидуального гида. Долго выбирала, остановилась на Дмитрие. И не пожалела. Индивидуальный подход,
